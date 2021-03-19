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|Казахстан выпустил новые монеты с золотым изображением Елбасы Назарбаева (фото)
15:42 19.03.2021
Пресс-релиз №5. О выпуске в обращение коллекционных монет "QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN"
19.03.2021
Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN" из серии "Выдающиеся события и люди" из серебра с составной частью из золота номиналом 1 000 тенге.
Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального Банка.
Монеты номиналом 1 000 тенге изготовлены из серебра 925/1000 пробы массой 46,2 грамма с составной частью из золота 999/1000 пробы массой 16 граммов, общая масса монеты – 62,2 грамма, качество изготовления – proof, диаметр – 50 мм. Тираж – 1 000 штук.
Монеты обязательны к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Более подробную информацию можно получить по телефону:
+7 (7172) 77-52-10
E-mail: press@nationalbank.kz