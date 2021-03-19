Казахстан выпустил новые монеты с золотым изображением Елбасы Назарбаева (фото)

15:42 19.03.2021

Пресс-релиз №5. О выпуске в обращение коллекционных монет "QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN"

19.03.2021



Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN" из серии "Выдающиеся события и люди" из серебра с составной частью из золота номиналом 1 000 тенге.



Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального Банка.



Монеты номиналом 1 000 тенге изготовлены из серебра 925/1000 пробы массой 46,2 грамма с составной частью из золота 999/1000 пробы массой 16 граммов, общая масса монеты – 62,2 грамма, качество изготовления – proof, диаметр – 50 мм. Тираж – 1 000 штук.



Монеты обязательны к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.



Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.



Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.



Более подробную информацию можно получить по телефону:

+7 (7172) 77-52-10

E-mail: press@nationalbank.kz