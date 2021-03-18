Самоубийственные виражи Украины, - С.Князев

18:58 19.03.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 18.03.2021 |



Кому расплачиваться за "трансформацию угольных регионов"?



На днях украинский Кабинет министров объявил о программе "трансформации угольных регионов". Что это такое? Как пишут украинские СМИ, под непонятным названием скрываются уничтожение остатков угольной промышленности и закрытие шахт с ликвидацией рабочих мест. Удар будет нанесен по предприятиям Донецкого, Львовско-Волынского каменноугольных и Днепропетровского (Днепровского) буроугольного бассейнов. Естественно, что о людях, которые после "трансформации" потеряют работу, никто не думает, но пострадают не только они.



В октябре 2020 года Украина подписала с Евросоюзом так называемый Климатический пакет для стабильной экономики на Украине. И теперь Киев готовит политическое соглашение о присоединении к набору европейских инициатив, известному как "Зеленая сделка" (Green Deal). Проект разрабатывают Минэнерго с Госэнергоэффективностью под присмотром консультантов секретариата Энергетического сообщества – организации, которая занята расширением внутреннего энергетического рынка Евросоюза на страны Восточной Европы.



Самоубийственные виражи Украины



"Зеленая сделка" – программа, принятая в ЕС в декабре 2019 года и требующая от стран Евросоюза перехода к 2050 году к так называемой климатической нейтральности. Это подразумевает радикальное сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов, отказ от угля, снижение использования удобрений в сельском хозяйстве и др.



В самом Евросоюзе согласия по поводу "Зеленой сделки" нет. Польша и некоторые другие страны считают это соглашение не подходящим для их экономик, которые сильно зависят от угля и других видов ископаемого топлива. Зе-команда таких забот не знает, хотя зависимость Украины от угля – колоссальная. На ТЭС и ТЭЦ в последние годы приходится более 36% от совокупной выработки электроэнергии. При этом еще летом 2020 года правительство Украины поручило сделать уголь основным топливом на ТЭС. Кроме того, значительное количество угля идет на нужды промышленного производства. Отказ от угля будет добивать полуразрушенную украинскую экономику.



Самоубийственные виражи Украины



На подконтрольных Киеву территориях работает около 40 тыс. шахтеров. От горнодобывающих предприятий зависят порядка 50 населенных пунктов. Украинские власти предлагают сделать шахтерские городки "центрами креативной экономики"; тут тебе и IT-центры, и коворкинги, и парки для поддержки стартапов. Чушь! Только такие "управленцы", каких занесло неведомым ветром в правительство комика Зеленского, могут предлагать шахтерам переквалифицироваться в веб-дизайнеров и офис-менеджеров.



"Людей могут попросту "дожать" до того, что они сами начнут увольняться. В то же время вопрос о достойных "выходных пособиях", которые дают шахтерам в той же Германии или Польше, у нас пока не поднимается", – цитирует Страна.UA аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука. И не поднимется этот вопрос, можете быть уверены, господин Корольчук!



Увольнения, уничтожение крупной промышленной отрасли, градообразующих предприятий – это только часть проблемы.



Запорожская ТЭС.



Запорожская ТЭС. Фото: Википедия



По словам экспертов, работа ТЭС на газе обойдется вдвое дороже, чем на угле. А на мазуте – втрое. Кроме того, для полного переоборудования украинских ТЭС на газ нужно около 7 млрд долларов. У Украины таких денег не было, нет и не будет.



Еще один аспект "зеленой проблемы" – это введение жестких квот на выбросы парниковых газов и штрафов для нарушителей. Украинская металлургия и так в упадке, а теперь украинский металл придется заменять турецким.



Кроме того, согласно требованиям Климатического пакта, Украине придется устранять не только выбросы парниковых газов, но и так называемый карбоновый след. Если, скажем, сельскохозяйственный производитель закупит электроэнергию для отопления и освещения коровников на ТЭС, где производство подорожает вдвое-втрое, то можно вообразить, сколько будет стоить молоко от этого производителя и что станет с украинским экспортом молочной продукции.



За угодничество украинского политического руководства перед Западом, за готовность превратить страну в деиндустриализованный пустырь расплачиваться придется тем, у кого другой родины, кроме Украины, нет.