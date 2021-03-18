Байден три раза упал на трапе, пытаясь залезть в свой самолет (видео)

19:37 19.03.2021

Байден три раза споткнулся и упал при входе в президентский самолет



Константин Бухтатов



Общественная служба новостей - ОСН

Президент США Джозеф Байден испытал серьезные трудности при входе в самолет. 78-летний американский лидер, поднимаясь по ступенькам трапа, сначала трижды споткнулся, а затем и упал.



Встать Байдену удалось без посторонней помощи. Уже прихрамывая, глава государства поднялся по трапу и отдал честь военнослужащим.



Общественная служба новостей сообщала, что Байден пояснил, когда переговорит с Путиным. Напомним, слова Байдена о Путине как о "убийце" подняли волну возмущения в Москве, а Владимир Путин в шутливой манере ответил так: "в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется".



видео тут -

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/bajden-tri-raza-spotknulsya-i-upal-pri-vhode-v-prezidentskij-samolet/