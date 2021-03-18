 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии, оказывается, есть награда - медаль "Жена офицера"
00:02 20.03.2021

В здании музея МВД состоялось вручение медалей "Жена офицера" супругам действующих сотрудников милиции.

Как сообщили 19 марта в пресс-службе МВД, решение о награждении было принято в честь Международного женского дня, согласно протокола заседания Совета ветеранов МВД.

В пресс-службе отметили, что этой медали удостаиваются жены офицеров милиции, которые были "оплотом в нелегкой работе" своих мужей.

"При их постоянном отсутствии на службе сохраняли домашний очаг, растили и воспитывали детей, были настоящими верными спутниками жизни", - говорится в сообщении.

Медали "Жена офицера" были вручены Дамире Карсимбековой, Тамаре Дуйшебаевой, Жыпаркуль Кожокеевой, Макен кызы Асель, Таалайкуль Мусаевой, Аиде Мойдуновой, Эльмире Джунусовой, Мунаре Джумабековой, Анаре Шариповой и Гулжамиле Бекназаровой.

Источник - kg.akipress.org
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