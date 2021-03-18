В Киргизии, оказывается, есть награда - медаль "Жена офицера"

00:02 20.03.2021

В здании музея МВД состоялось вручение медалей "Жена офицера" супругам действующих сотрудников милиции.



Как сообщили 19 марта в пресс-службе МВД, решение о награждении было принято в честь Международного женского дня, согласно протокола заседания Совета ветеранов МВД.



В пресс-службе отметили, что этой медали удостаиваются жены офицеров милиции, которые были "оплотом в нелегкой работе" своих мужей.



"При их постоянном отсутствии на службе сохраняли домашний очаг, растили и воспитывали детей, были настоящими верными спутниками жизни", - говорится в сообщении.



Медали "Жена офицера" были вручены Дамире Карсимбековой, Тамаре Дуйшебаевой, Жыпаркуль Кожокеевой, Макен кызы Асель, Таалайкуль Мусаевой, Аиде Мойдуновой, Эльмире Джунусовой, Мунаре Джумабековой, Анаре Шариповой и Гулжамиле Бекназаровой.