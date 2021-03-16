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|Вышла новая книга В.В. Трепавлова "Народы Евразии в эстафете империй. От Золотой Орды к Российскому государству"
00:40 20.03.2021
Трепавлов В.В. Народы Евразии в эстафете империй. От Золотой Орды к Российскому государству. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2021. 416 с.
На протяжении последних полутора тысячелетий народы Евразии волей исторических судеб оказывались в подданстве то одной, то другой империи (царства, ханства, княжества).
Сменявшие друг друга государственные образования как бы передавали друг другу эстафету господства над разноплеменным населением обширных территорий.
Сначала это были могущественные державы, созданные тюркскими и монгольскими народами, затем в Евразии наступило время российской государственности.
Большинство империй, пережив пик своего развития, в конце концов, повторили судьбу всех подобных образований: со временем они распались, уступив место государствам-"наследникам".
Помещенные в книге статьи, главы из коллективных монографий и интервью автора отражают некоторые аспекты трех основных этапов этой эстафеты: существование Золотой Орды в XIII - начале XV вв.; развитие на ее месте нескольких тюркских политий в XV–XVII вв.; пребывание отдельных народов в пределах Российского государства в XVI–XIX вв.
Для всех интересующихся российской историей.