Политическая комедия абсурда. Навалычу присудили кинопремию в России, - "СП"

05:36 20.03.2021

Политическая комедия абсурда

Алексею Навальному присудили кинопремию. Российские кинокритики сошли с ума?

Игорь Лидов



Сравнивать в этом смысле Брежнева с Навальным язык не поворачивается. А вот в плане абсурдности награды поступок кинокритиков 2021 года ничем не отличается от решения советских чиновников 40-летней давности



Гениальный Леонид Филатов в повести "Сукины дети" вложил в уста одной из героинь прекрасную фразу: "Я считаю, что когда актрисы разговаривают о политике - это уже смешно. Но вдвойне смешно, когда они делают это в голом виде".



Казус "голого" Сенцова: как киномир делал звезду из террориста



Язвительная мудрость Филатова прошла мимо коллег по цеху. И они сплошь и рядом продолжают путать политику и творчество.



В 2014 году бывший владелец компьютерного клуба в Симферополе и начинающий режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму за создание группы, члены которой планировали совершение диверсионно-террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима за создание в Крыму террористического сообщества.



В поддержку режиссера была организована кампания, которой приняли участие Педро Альмодовар, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Борис Гребенщиков, Джонни Депп, Салман Рушди, Лех Валенса и многие другие.



При этом большинство из этих достойных людей в глаза не видели единственного снятого Сенцовым на тот момент фильма "Гамер". А если бы видели, то, весьма возможно, поставили бы слово "режиссер" в кавычки.



После освобождения Сенцов выдал на-гора то ли пьесу, то фильм "Номера", после просмотра которого у многих критиков появились новые сомнения в профпригодности творца. Что касается еще одного предполагаемого шедевра Сенцова "Носорог", то он пока успешно пожирает украинские государственные средства.



Но сказать вслух, что "король голый", и фигура украинского "узника" дутая, никто не решается.



"Событие года"



Судя по всему, урок не пошел впрок, и часть российских творцов нашла себе нового "режиссера в заключении".



С 1998 по 2005 года Гильдия киноведов и кинокритиков России вручала кинопремию "Золотой овен". Начиная с 2006 года, награда именуется "Белый слон".



Премия Гильдии киноведов и кинокритиков всегда принимала достаточно спорные решения, но, наверное, иначе и быть не может, когда речь идет о мнении специалистов, а не простых зрителей. Но в 2021 году на господ критиков нашло форменное затмение на фоне политики.



В заявлении членов Экспертного совета Премии "Белый Слон" говорится: "В премиальном цикле 2020 года большинство членов экспертного совета премии „Белый слон" высказалось за вручение премии в номинации „Событие года" Алексею Навальному и его творческой группе за серию новаторских документальных фильмов-расследований".



Кажется, от такой новости обалдел даже сам Алексей Навальный. Наверное, даже сам он не решался назвать выпускаемый контент "новаторским фильмом". Конечно, после истории с Олегом Сенцовым можно было ожидать всякого, но возведение в ранг искусства интернет-продуктасреднего качества - это новая веха в истории российского кино.



Раскол



К чести отечественных кинодеятелей, подписываться под этой инициативой согласились далеко не все. Что, в итоге, привело к самому настоящему расколу.



"Это решение впервые за 22 года существования премии вызвало конфликт между экспертным советом премии и правлением Гильдии. Кроме того, Союз кинематографистов РФ настоятельно предложил правлению исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков - не членов этой организации, - говорится в Заявлении, - Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность, что противоречит регламенту премии и духу свободного волеизъявления членов совета. После долгих обсуждений президент Гильдии киноведов и кинокритиков СК России К. Э. Разлогов принял решение вывести Гильдию из состава учредителей премии: "Руководство Гильдии подтверждает абсолютную независимость премии "Белый слон" и снимает с Гильдии обязанности учредителя и организатора этой премии, что позволит избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов".



"Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите"



Кто же оказал честь господину Навальному, переведя его в "кинематографисты-новаторы". Вот список подписавшихся: Зара Абдуллаева, Любовь Аркус, Екатерина Барабаш, Юрий Богомолов, Виктория Белопольская, Юрий Гладильщиков, Алексей Гусев, Антон Долин, Марина Дроздова, Олег Зинцов, Александр Киселев, Александр Колбовский, Василий Корецкий, Сергей Лаврентьев, Лариса Малюкова, Виктор Матизен, Татьяна Муштакова, Борис Нелепо, Лилия Немченко, Наталья Нусинова, Леонид Павлючик, Андрей Плахов, Елена Плахова, Марина Порк, Дина Радбель, Михаил Ратгауз, Станислав Ф. Ростоцкий, Дмитрий Савельев, Дмитрий Салынский, Татьяна Сергеенко, Наталья Сиривля, Алена Солнцева, Василий Степанов, Елена Стишова, ДиляраТасбулатова, Елена Уварова, Светлана Хохрякова, Константин Шавловский, Павел Шведов, Андрей Шемякин, Ольга Шервуд, Вячеслав Шмыров, Давид Шнейдеров.



Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков - человек непростой, и многие его творения вызывают споры. В данной ситуации он был крайне прямолинеен, заявив в интервью "Собеседнику": "Понимаете, ки-но-кри-тик - он должен оценивать кино… Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и все".



По стопам писателя Брежнева: как либеральные кинокритики повторяют советский опыт, над которым смеялись



Кажется, сторонники либерализма в российском искусстве не отдают себе отчета, что повторяют кое-что из опыта позднего СССР, над которым они так любят смеяться и ерничать.



В конце 1970-х годов в Советском Союзе вышла трилогия Леонида Ильича Брежнева, состоявшая из книг "Малая земля", "Возрождение" и "Целина". Тираж каждой книги составил 15 миллионов экземпляров. Книги Брежнева издавались как по отдельности, так и одной книгой. Трилогия была переведена и разослана в национальные библиотеки 120 стран мира. Литературное чтение книг трилогии на Центральном телевидении было сделано народным артистом СССР. Вячеславом Тихоновым.



Но самое пикантное заключалось в том, что в 1980 году литературный труд советского лидера был отмечен Ленинской премией, высшей на тот момент подобной наградой в стране.



Поскольку даже последний пионер в СССР знал, что сам Леонид Ильич, в силу возраста, болезней и полного отсутствия литературного таланта, этих книг не писал, награда эта породила массу анекдотов. В частности, такой: играет Брежнев медалью лауреата и думает: "Приятно, черт возьми, все хвалят. Может, самому прочитать?"



Но в истории с награждением Брежнева все-таки было один смягчающий фактор - в основе мемуаров лежала, пусть и приукрашенная, но все-таки настоящая жизнь Леонида Ильича, в которой были и тяжелый труд, и война, и восстановление народного хозяйства, и кураторство космической программы СССР…



Сравнивать в этом смысле Брежнева с Навальным язык не поворачивается. А вот в плане абсурдности награды поступок кинокритиков 2021 года ничем не отличается от решения советских чиновников 40-летней давности.