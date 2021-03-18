Вирусные атаки: в США массово нападают на людей с азиатскими корнями, - К.Сенин

07:24 20.03.2021 Тенденция может быть связана с коронавирусом, в распространении которого Трамп обвинил Китай



Кирилл Сенин



Соединенные Штаты в течение последнего года переживают резкий рост числа нападений на людей азиатской внешности. Данная тенденция проявилась на фоне пандемии нового коронавируса, в появлении которого президент Дональд Трамп и люди из его администрации обвиняли Китай. Ксенофобские высказывания политика, уступившего Белый дом демократу Джо Байдену, вполне могли сыграть роль детонатора, спровоцировавшего взрыв неприязни к американцам азиатского происхождения. О том, как в стране, которую совсем недавно захлестнула волна борьбы за равные права для чернокожих под лозунгами движения Black Lives Matter, десятки и сотни людей ополчились на представителей другой расы, - в материале "Известий".



На этой неделе Америку шокировали репортажи СМИ из штата Джорджия, где молодой мужчина устроил расправу со стрельбой в нескольких спа-салонах. Жертвами нападавшего стали восемь человек, шестеро из них - это женщины с азиатской внешностью (как минимум четверо погибших имели корейские корни). Стрелка, 21-летнего Роберта Аарона Лонга, задержали на шоссе - в ходе погони полиции пришлось протаранить его машину.



"Очень тревожная ситуация"

Лонг утверждает, что его деяния не были связаны с расовым фактором: на преступления он пошел, движимый своей сексуальной зависимостью. Дело в том, что под вывесками спа и массажных салонов в США нередко действуют заведения, где оказываются интимные услуги (на территории почти всей страны проституция запрещена законом).



Расовая принадлежность жертв, впрочем, заставляет усомниться в искренности слов задержанного. Нападения, очевидно, стали "комбинацией гендерного насилия, сексизма и ксенофобии", считает член законодательного собрания Джорджии Би Нгуен - первый в Джорджии законодатель с вьетнамскими корнями. В свою очередь, мэр Атланты Киша Лэнс Боттомс заявила, что независимо от мотивов, которыми руководствовался стрелок, произошедшее "неприемлемо, омерзительно и должно прекратиться", пишет АР.



Президент США Джо Байден после стрельбы в Джорджии заявил о том, что крайне обеспокоен произошедшим. "Каким бы ни был мотив (нападавшего), я знаю, что американцы азиатского происхождения [...> крайне взволнованы. Речь идет о жестокости по отношению к ним, и это очень, очень тревожная ситуация", - сказал глава государства.



События в Джорджии стали поводом и для критических комментариев со стороны государств Азии. Так, официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь назвал насилие в отношении лиц азиатской внешности в США "чудовищным и тревожным" явлением, к которому Пекин относится "с глубокой обеспокоенностью"; Соединенным Штатам следует предпринимать "практические шаги для решения проблемы расизма и расовой дискриминации в своей собственной стране", подчеркнул дипломат.



Показали рост



Мультипликационный персонаж разоблачен в научной публикации

Трагические события в Джорджии еще больше привлекли внимание общественности, политиков и медиа к проблеме нападок и нападений на американцев азиатского происхождения. В последние месяцы в США не проходит ни дня без сообщений о такого рода инцидентах - начиная от вербальных оскорблений до физических атак, которые иногда заканчиваются гибелью пострадавших.



Эксперты фиксируют существенный рост числа преступлений на почве ненависти к американцам азиатского происхождения. Статистику по этой теме проанализировали в Центре по изучению преступлений на почве ненависти и экстремизма в Университете штата Калифорния в Сан-Бернардино. Выяснилось, что в 16 крупнейших городах страны за год (с 19 марта 2020 по 28 февраля текущего года) было совершено 3795 преступлений против американцев азиатского происхождения. По сравнению с предыдущим годом рост количества таких нападений составил 150%, притом что в целом в США количество преступлений на почве ненависти за тот же период снизилось на 7%.



Примечательно, что официальная статистика сильно отличается от данных, полученных экспертным сообществом. Так, по подсчетам ФБР, в 2019 году в США жертвами преступлений на расовой или этнической почве в общей сложности стали менее 5 тыс. человек. Из них американцами с азиатскими корнями были лишь 4,4%; основная часть ксенофобских нападений была направлена против афроамериканцев - 48,5%; еще в 14,1% случаев объектом атак становились латиноамериканцы.



"Такие цифры многие считают серьезным преуменьшением масштабов проблемы преступлений на почве нетерпимости в современной Америке, в том числе преступлений против американцев азиатского происхождения, - отмечает британская The Guardian. - С 1990 года действует закон, согласно которому должен вестись учет всех преступлений на почве ненависти, однако, по сути, он не работает, поскольку у конкретных полицейских подразделений нет обязательств по участию в такой работе. В итоге почти 90% правоохранительных структур, которые в 2019 году участвовали в исследовании ситуации с такими преступлениями, не сообщали о таких инцидентах вообще, притом что многие специалисты в области гражданского права считают такую ситуацию невероятной".



С подачи президента



Негативное отношение к американцам с азиатскими корнями объясняется, в частности, тем, что волнующие эту группу населения проблемы практически не присутствуют среди тем, которые активно обсуждаются обществом. Такую версию высказывает, в частности, Аманда Нгуен, основатель занимающейся тематикой гражданских прав некоммерческой организации Rise.



Некоторые федеральные ведомства в США даже не относят "азиатских американцев" к числу расовых меньшинств, а сами нападающие "делают из нас козла отпущения, чтобы обосновать собственные насильственные действия", сказала Нгуен в беседе с BBC News. По ее мнению, чем больше говорят и пишут о преступлениях против американцев с азиатскими корнями, тем лучше - выход из ситуации надо искать и в сфере правопорядка, но Америке в этом плане не меньше нужны изменения в культуре.



В первые месяцы пандемии американцы наряду с другими "паническими покупками" активно приобретали оружие и боеприпасы - в надежде на то, что пистолет или винтовка помогут им в случае необходимости защитить собственную жизнь. Значительную долю покупателей стволов составили жители США азиатского происхождения - они предпочли вооружиться, чтобы дать отпор разъяренным согражданам, уверовавшим в то, что главными распространителями коронавируса стали китайцы. Впрочем, трудно себе представить, что защитить себя с оружием в руках смог бы живший в Сан-Франциско 84-летний иммигрант из Таиланда - в январе он умер от кровоизлияния в мозг после того, как неизвестный сбил его с ног, или 89-летняя китаянка, одежду на которой подожгли двое неизвестных в нью-йоркском районе Бруклин в июле прошлого года.



По словам Рассела Чжуна, профессора азиатско-американских исследований из Университета Сан-Франциско, высказывания Трампа имели продолжительный разрушительный эффект. Расистские выходки и нападения сформировали "атмосферу страха и тревоги" у американцев азиатского происхождения, говорит специалист. По данным исследовательского центра Пью, опубликованным в июне прошлого года, с начала эпидемии треть всех жителей США с азиатскими корнями становилась объектом расистских оскорблений или шуток, а 26% заявили о страхе подвергнуться физическому нападению.



Немирное сосуществование

Соединенные Штаты по праву именуют "страной иммигрантов", в которой нашлось место для выходцев из любых государств мира (хотя, возможно, коренные жители Америки - индейцы - на такую ситуацию смотрят по-своему). Кто-то считает США "плавильным котлом", работающим на создание отдельной, самостоятельной нации, другим ближе концепция "салатницы", в которой, подобно разным ингредиентам сборного блюда, мирно сосуществуют уроженцы Европы, Азии и Африки. О какой бы модели общественного устройства США ни шла речь, она предполагает вполне миролюбивое соседство представителей разных этносов и рас.



На деле, однако, все оказывается совсем по-другому. Примеров того, что до мирного сосуществования американцам далеко, хоть отбавляй. Вспомним хотя бы волну протестов против дискриминации чернокожего населения, которые охватили страну меньше года назад после гибели Джорджа Флойда. Или расстрел нескольких индийцев в Канзасе в 2017 году - нападавший тогда назвал своих жертв террористами, ошибочно полагая, что стреляет в мусульман. Или атаку на синагогу в Питтсбурге в 2018-м - тогда погибли 11 евреев. Или бойню в Техасе в 2019-м, где мужчина в магазине Walmart застрелил 23 человека, в основном выходцев из стран Латинской Америки.



"Демократы разыгрывают расовую карту"

Специфические социальные черты есть у каждой расово-этнической группы в Соединенных Штатах и эти особенности активно используются политиками, отмечает американист Дмитрий Дробницкий.



- Наследие периодов рабства и сегрегации негативно сказалось на чернокожей общине. Но гораздо больше на ней сказалось то, что, будучи бедными и обездоленными, раздраженными и разозленными, они очень полезны Демократической партии, - сказал эксперт в беседе с "Известиями". - Чернокожих, по сути, поставили в условия, когда у них всего-навсего три социальных лифта - это бандитизм, рэп и баскетбол, вернее, спорт в целом. Это ужасное и унизительное положение, но лидеры американцев с черным цветом кожи на это пошли.



Пандемия коронавируса особенно болезненно ударила по американцам с низкими доходами, то есть прежде всего по небелым жителям США - и демократы "вместо того, чтобы заниматься решением социальных проблем, начали разыгрывать расовую карту в политических целях", говорит он. При этом попыток разорвать этот "порочный замкнутый круг" не делается и не будет делаться в дальнейшем - "его разрыв будет означать подрыв их электоральной базы", уверен специалист.



Американцы азиатского происхождения - по численности сравнительно небольшая группа в составе населения Соединенных Штатов, однако считается, что это самая динамично растущая община. В перспективе электоральные пристрастия этой части граждан США будут играть крайне важную роль, поэтому "каждый раз, когда что-то происходит с этой общиной, у политиков возникает желание "разжечь" ради привлечения" на свою сторону новых потенциальных избирателей. По словам Дробницкого, "это не только не способствует решению социальных или расово-этнических проблем, но и углубляет эти противоречия - а это отвечает интересам некоторых политических кругов". Источник - известия

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