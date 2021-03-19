Арабские шейхи поменяют "Абрамсы" на танки от Шойгу, - "СП"

07:32 20.03.2021

Россия и Китай выдавливают США с оружейного рынка Саудовской Аравии

Владимир Тучков

19.03.21



На фото: нанесение удара тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" (Фото: Вадим Савицкий/ТАСС)

У Саудовской Аравии есть много альтернатив США в сделках по продаже оружия, заявил по государственному телевидению принц Абдул Рахман бин Мусайид аль-Сауд. Что можно расценивать как "предварительное послание" Белому дому - Абдул Рахман бин Мусайид не занимает в королевстве никакой государственной должности, однако он принадлежит к правящей династии. В связи с чем подтверждение этой позиции может вскоре последовать из уст наследного принца Мухаммеда ибн Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда, занимающего пост министра обороны.



Надо сказать, что это заявление следовало ожидать в связи с тем, что Байден, заселившись в Белый дом, принял решение заморозить выполнение оборонных контрактов с двумя ближневосточными монархиями - Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Одним из поводов стало их участие в войне в Йемене.



Принц отметил в своем интервью государственному телеканалу, что хоть США и производит хорошее оружие, но у Эр-Рияда есть и альтернативные источники вооружения армии. Недавно, когда Вашингтон также остановил поставки, военная техника закупалась у Великобритании и Франции.



Но есть ведь еще Россия и Китай, о которых принц ничего не сказал, чтобы прежде времени не дразнить вашингтонских гусей.



Хотя прецеденты переговоров о закупках вооружения у России имеются, а в Сухопутных войсках королевства эксплуатируются китайские комплексы.



Саудовскую Аравию уже давно интересует зенитно-ракетные комплексы мирового лидера в этом сегменте вооружения - концерна "Алмаз-Антей". И даже неоднократно руководство России встречалось с саудовской делегацией, возглавляемой королем, где били по рукам насчет закупок ЗРС С-400 "Триумф". В 2017 году была достигнута договоренность о приобретении четырех дивизионов на сумму около 2 млрд. долларов. Однако сделка не состоялась из-за нажима США, усиленно навязывающим свои ЗРК "Патриот", хотя они и не защищают Эр-Рияд от ракетных атак йеменских хуситов.



От "Патриотов" арабам надо было отказаться уже давно. Как сравнительно недавно выяснилось, этот комплекс имеет вероятность перехвата баллистической ракеты малой дальности порядка 0,3−0,4. Но, как показывает практика, "Патриот" реально даже этого не выдает.



Последний раз переговоры с Россией шли в конце 2019 года, когда саудитов клюнул жареный петух - примитивные беспилотники хуситов подорвали два нефтяные терминала Saudi Aramco, отчего две недели лихорадило мировую нефтяную биржу. Но и тогда Вашингтон добился срыва договоренности. Для усиления ПВО/ПРО королевства Штаты продали Эр-Рияду несколько ЗРК THAAD за 15 млрд. Получилось прямо-таки какое то глумление над беззащитными саудитами. Безусловно, THAAD - хорошее оружие, существенно лучше чем "Патриот". Да только оно используется против баллистических ракет средней дальности, совершающих полет в безвоздушном пространстве, где беспилотники быть никак не могут.



Вполне понятно, что для защиты своих нефтяных сокровищ, а также других стратегически важных объектов от атак примитивных летучих боеприпасов, которыми располагают хуситы и прочие враги королевства, не требуется ни THAAD, ни С-400. Нужны комплексы малой дальности, объектовые, которые приспособлены перехватывать низколетящие и малоразмерные цели, в своем большинстве низкоскоростные. Таких в США просто не существует, если, конечно не относить к этому классу ЗРК переносные "Стингеры" - шайтан-трубы, как называли их в Афганистане.



У России есть два таких комплекса, которые при должной подготовке их расчетов, гарантировали бы надежную защиту от всевозможной зловредной "летучей мелочи". ЗРК "Тор" (16 ракет) и зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" (12 ракет и 1400 снарядов на два спаренных ствола). Оба эти комплекса, участвуя в защите российской базы Хамеймим в Сирии, продемонстрировали стопроцентную надежность.



Правда, производители турецкого ударного беспилотника "Байрактар", пытаются в рекламных целях скомпрометировать "Панцирь", заявив, что в Ливии наблюдалось массовое уничтожение российских комплексов. Реальность же совершенно противоположная. Американский военный корреспондент Джефф Яворски скрупулезно подсчитал потери обоих сторон и привел такие цифры: "Панцири" уничтожили 47 беспилотников, беспилотники поразили 9 ЗРПК.



Так что у России, которая, несомненно, воспользуется охлаждением отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном, прекрасные перспективы поставлять в Саудовскую Аравию зенитные комплексы как большой дальности, так и объектовые малой.



Учитывая то, что Россия - танковая держава, можно совершить прорыв и на этом участке оружейного рынка. Тут у Эр-Рияда довольно слабые позиции. Основу танкового парка составляют американские "Абрамсы" М1А2 1992 года. А также М1А2S, отличающийся от исходной модификации лишь более экономичным двигателем, что для нефтеносной страны довольно странное улучшение.



После М1А2 американцы сделали еще 4 модернизации, в частности, была введена более стойкая к бронебойным подкалиберным снарядам броня. Так что считать М1А2 современным ОБТ не представляется возможным.



Ну а 390 танков М60 "Паттон", созданных в 60-е годы, несмотря на модернизацию 80-го года, и вовсе пора уже заменять чем-то более стоящим. Как и 250 французских AMX-30, которые во Франции уже сняты с вооружения. Об этой машине достаточно сказать, что толщина брони лба башни у нее всего 80 мм, и все становится ясно.



В этом сегменте есть где разгуляться Уралвагонзаводу, предлагая саудитам танки Т-73 и Т-90 последних модификаций. При этом Эр-Рияд будет, разумеется, учитывать авторитет России на мировом рынке бронетехники, который подтвержден ее лидирующем положением. К оружию, которое может заинтересовать саудитов, относятся и БТР, БМП, а также уникальная боевая машина поддержки танков "Терминатор". Есть еще и прекрасный десантный танк "Спрут", в котором совмещены достоинства легкого танка, подвижного, как сверхманевренный истребитель, и 125 мм калибр главного орудия.



Но есть оружие, заинтересованность в котором Саудовская Аравия уже проявила. Во время переговоров 2017 года Эр-Рияд внес в список наряду с С-400 еще и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и гранатометы АГС-30. Также предполагалось развернуть в Саудовской Аравии производство автоматов Калашникова АК-103 и патронов к ним.



Огнеметные системы - уникальный вид оружия. Купить его можно лишь в России. Правда, они есть еще и в Китае, но дальность стрельбы у них минимальная - 140−200 метров. Российский огнемет ТОС-1А "Солнцепек" стреляет на 6 км и поражает площадь в 40 тыс. кв.м. Помимо зажигательных снарядов имеются и термобарические, производящие объемный взрыв.



По части реактивных систем залпового огня в Саудовской Аравии России придется конкурировать не с американскими архаичными М270 калибра 227 мм с дальностью 40 км, а с китайскими монстрами WS-2, 400-мм снаряды которых улетают на 400 км. Российский 300-мм "Торнадо-Смерч" имеет более скромную дальность в 120 км, которую намереваются довести до 200 км. Но российские системы намного эффективнее в отношении точности стрельбы. Правда, китайцы работают над повышением точности, и есть реальная вероятность того, что по части РСЗО мы не сможем с ними конкурировать.



Но китайцы не смогут конкурировать с Россией в области самоходных артиллерийских установок, когда у нас наконец-то появятся САУ "Коалиция-СВ". Хоть сейчас они зацепились за этот сегмент в саудовской армии, поставив 50 САУ PLZ-45 калибра 155 мм. Эта самоходка звезд с неба не хватает, но при этом существенно превосходит американскую М109 "Паладин".



Дальность у нее 40 км против 30 км у американской, скорострельность 5 выстр/мин, против 4 выстр/мин за первые две минуты. А затем темп стрельбы падает до 2 выстр/мин против 1 выстр/мин. "Коалиция-СВ" будет вне конкуренции. Что обеспечено хотя бы дальностью стрельбы на 80 км и режимом "огневого налета", когда несколько снарядов, перемещаясь по разным траекториям, одновременно попадают в одну точку.