Из турецкого парламента при помощи полиции выбивают курдов , - "Къ"

08:33 20.03.2021

Анкара нашла повод для полномасштабного наступления на прокурдских политиков



"Коммерсантъ" от 19.03.2021,



Власти Турции пошли в наступление на прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН), которая занимает 55 из 584 кресел в парламенте страны. Еще в среду прокуратура Турции обратилась в конституционный суд с ходатайством о ее запрете из-за связей с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая, в свою очередь, считается террористической в Турции и некоторых других странах. А в пятницу, чтобы доказать серьезность намерений, в Стамбуле провели целую операцию по задержанию политиков, якобы лично общавшихся с террористами.



В пятницу, 19 марта, турецкая полиция провела операцию по задержанию функционеров Демократической партии народов (ДПН),- левой политической силы, которая представляет интересы национальных меньшинств страны, в особенности курдов. Как сообщает государственное агентство Anadolu, всего были задержаны 35 подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической. Не все задержанные состоят в ДПН, однако, как подчеркивает агентство, среди них есть сопредседатели отделений этой партии в стамбульских районах Кягытхане и Бешикташ.



Демократическая партия народов всегда подвергалась массированной критике со стороны турецких властей. Тем не менее она стабильно набирает около 10% на парламентских выборах, а в восточных районах страны, где и проживают курды, почти всегда лидирует. Однако теперь вместо критики власть перешла к реальным, причем достаточно жестким, действиям.



В среду, 17 марта, Генеральная прокуратура Турции передала в Конституционный суд (КС) 609-страничный документ, в котором обосновывает необходимость запрета ДПН. По мнению государственных обвинителей, ДПН не только поддерживает связь с РПК, но и напрямую вовлечена в террористическую деятельность, например "копание траншей".



Такое обвинение не раз выдвигалось в адрес мэров, избранных от ДПН, якобы они использовали муниципальную технику, чтобы готовить окопы для вооруженных действий против турецких властей.

"ДПН - это псевдополитическое продолжение, орган террористической организации, который действует в соответствии с приказами и инструкциями РПК и подотчетен РПК, а не народу в своих действиях",- цитирует Anadolu текст документа. Телеканал NTV, в свою очередь, сообщает, что прокуратура требует запретить 687 членам партии заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.



"Суд, который превратился в субъективный инструмент правящей партии, используется как дубина. Дело о закрытии нашей партии - это удар по демократии и правосудию в нашей стране,- прокомментировали происходящее в самой партии.- Альянс правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения держится благодаря давлению и наступлению на демократию и законность".



Член ДПН Омар Гергериоглу

Член ДПН Омар Гергериоглу

Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES/File Photo, Reuters



В качестве наиболее важного эпизода прокуратура упоминает "дело Кобани". Когда этот город с преимущественно курдским населением на севере Сирии захватывала запрещенная в России группировка "Исламское государство", Анкара не предоставила местным ополченцам оружие, хотя их лидеры просили об этом. После этого Турцию захлестнула целая череда акций протеста, в которых участвовали преимущественно курды.



По мнению живущего в Анкаре эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Тимура Ахметова, за желанием турецких властей закрыть ДПН можно разглядеть несколько мотивов. "Во-первых, даже если партию не смогут запретить, власти могут посадить за связи с РПК ее руководителей как раз накануне ожидаемых досрочных выборов, что, безусловно, увеличит шансы правящего блока,- считает эксперт.- Во-вторых, дискуссии о запрете партии и снятии депутатской неприкосновенности с ее представителей могут быть использованы властями для давления на других оппозиционеров - Республиканскую народную партию (РНП). В ней и так виден раскол по "курдскому вопросу", и если активизировать разговор на этот счет, он может углубиться. Это также позволит поссорить РНП с националистами из "Хорошей партии"".



Между тем в защиту ДПН уже выступил МИД Германии.

"Запрет партии в условиях демократии может быть только крайней мерой,- заявили в ведомстве.- Случай с ДПН вызывает серьезные сомнения в соразмерности принятия подобной меры, поскольку принципы демократии требуют законного представления мнений и интересов всех граждан, включая оппозицию". Высказали обеспокоенность и в Госдепартаменте США. Однако турецкий МИД уже ответил, что не собирается обращать внимания на эти слова. "Комментарии относительно продолжающегося дела являются вмешательством в правовой процесс",- заявили в Анкаре.



Кирилл Кривошеев