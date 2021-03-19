 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 20.03.2021
08:33  Из турецкого парламента при помощи полиции выбивают курдов , - "Къ"
07:32  Арабские шейхи поменяют "Абрамсы" на танки от Шойгу, - "СП"
07:24  Вирусные атаки: в США массово нападают на людей с азиатскими корнями, - К.Сенин
05:36  Политическая комедия абсурда. Навалычу присудили кинопремию в России, - "СП"
00:52  России нужны не контрсанкции, а санкции, - Т.Бордачев
00:40  Вышла новая книга В.В. Трепавлова "Народы Евразии в эстафете империй. От Золотой Орды к Российскому государству"
00:02  В Киргизии, оказывается, есть награда - медаль "Жена офицера"

Пятница, 19.03.2021
19:37  Байден три раза упал на трапе, пытаясь залезть в свой самолет (грустное видео)
18:58  Самоубийственные виражи Украины, - С.Князев
15:42  Казахстан выпустил новые монеты с золотым изображением Елбасы Назарбаева (фото)
15:40  Россия выигрывает Первую коронавирусную войну, - Г.Мирзаян
15:37  Вышел в свет 3-й том Собрания сочинений Президента К.Токаева
10:46  34 "закладки"! Алматинские школы затерроризировали телефонные "подрывники"
10:31  "Самаркандский" роман Яхиной - это не литература, а злобное и неряшливое фэнтези.., - Юрий Поляков
10:13  До запрета Библии на Западе остался всего один шаг, - Сергей Худиев
10:04  С утра в Москве подавали афганское. Бесконечная балалайка, - "Къ"
10:03  Зачем Запад убил Каддафи и разрушил Ливию, - Е.Крутиков
10:00  Путин вызвал Байдена на дуэль-дебаты, - А.Колесников
09:56  Туркменистан по уши в долгах. И президент Бердымухамедов предпринял беспрецедентный шаг – признался в этом
09:54  Балхашские мели. Китай ставит под угрозу крупнейшее озеро Казахстана, - Д.Триллинг
09:48  Вакцина AstraZeneca расколола Европу, - Science
09:04  Скончался кыргызский композитор Жумашбай Касымбеков
08:31  Еще не все унесено? В "кормушку" РосКырИнвестФонда возвращен г-н Аалиев
08:04  "Оружия не было!". КазКосмонавт Аубакиров категорически отвергает обвинения в браконьерстве
07:47  Как Пекин пытается навязать свои вакцины, - Le Temps
07:33  Зеленстрой. Узбекистан сделал предложение Казахстану по Аральскому морю
07:28  Распад СССР - результат предательства или "модный приговор"?
07:25  Маячит кибервойна после того, как Джо Байден обрушивается на Россию, - The Times
06:56  Америка – это хищник, который способен убить, - Захар Прилепин
06:52  Пояс сдерживания вокруг России. В чем разница в подходах к РФ администраций Байдена и Трампа, - В.Пряхин
06:47  За "Путина-убийцу" ответишь? "Высоконаплевательство" российской элиты обратная сторона ее "низкопоклонства"
00:51  Дыра в китайской стратегии Байдена - это Центральная Азия, - Wall Street Journal
00:49  Центральную Азию втягивают в войну технологических стандартов
00:25  Дильназ Камалову из Казахстана, придумавшую "умную таблетницу", пригласили учиться в Гарвард
00:15  Как при Байдене изменится политика США в отношении Кыргызстана? - Б.Бакетаев
00:06  Вышел роман Жданова-Луценко "Вирусы ненависти". Конспирологический взгляд на слом миропорядка
Четверг, 18.03.2021
21:54  В монастыре России задержали 20 монахинь из Узбекистана из-за проблем с регистрацией
21:19  "Большевики передали значительные территории России квазигосударственным образованиям", - Путин жестко хлобучит окрестных елбасов
20:54  Жумин офис. В Казахстане создан "Проектный офис по развитию креативных индустрий"
20:43  Москва стала арбитром для американцев и талибов, - И.Субботин
18:58  Путин ответил на оскорбление Байдена детской "дразнилкой". Язык не показал..
18:56  Институт "контрактных госслужащих" внедрят в Казахстане
16:29  КырПравительство угробило спорт, а теперь ищет виноватых? - "ВечБишкек"
12:44  Почему у многих россиян сегодня ностальгия по СССР
12:38  В Узбе пытаются создать реально независимую Соцдемпартию "Хакикат ва тараккиет" ("Справедливость и прогресс"). Видеозапись вторжения провокаторов
10:42  Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи, - П.Акопов
09:48  Умер лечившийся от КОВИ молитвами президент Танзании Джон Магуфули
09:28  Из жизни замечательных детей - чем владеет дочь акима Восточного Казахстана Ада Ахметова
09:24  Вариантов нет... Теория перемен и реалии казахстанских чиновников, - Данияр Ашимбаев
09:21  Судьба-2025. Контуры Елба-фэнтези, - Петр Своик
08:48  Уразалин - клоун. Аким Актюбинской области вручил многодетной матери фиктивный сертификат
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Из турецкого парламента при помощи полиции выбивают курдов , - "Къ"
08:33 20.03.2021

Анкара нашла повод для полномасштабного наступления на прокурдских политиков

"Коммерсантъ" от 19.03.2021,

Власти Турции пошли в наступление на прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН), которая занимает 55 из 584 кресел в парламенте страны. Еще в среду прокуратура Турции обратилась в конституционный суд с ходатайством о ее запрете из-за связей с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая, в свою очередь, считается террористической в Турции и некоторых других странах. А в пятницу, чтобы доказать серьезность намерений, в Стамбуле провели целую операцию по задержанию политиков, якобы лично общавшихся с террористами.

В пятницу, 19 марта, турецкая полиция провела операцию по задержанию функционеров Демократической партии народов (ДПН),- левой политической силы, которая представляет интересы национальных меньшинств страны, в особенности курдов. Как сообщает государственное агентство Anadolu, всего были задержаны 35 подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической. Не все задержанные состоят в ДПН, однако, как подчеркивает агентство, среди них есть сопредседатели отделений этой партии в стамбульских районах Кягытхане и Бешикташ.

Демократическая партия народов всегда подвергалась массированной критике со стороны турецких властей. Тем не менее она стабильно набирает около 10% на парламентских выборах, а в восточных районах страны, где и проживают курды, почти всегда лидирует. Однако теперь вместо критики власть перешла к реальным, причем достаточно жестким, действиям.

В среду, 17 марта, Генеральная прокуратура Турции передала в Конституционный суд (КС) 609-страничный документ, в котором обосновывает необходимость запрета ДПН. По мнению государственных обвинителей, ДПН не только поддерживает связь с РПК, но и напрямую вовлечена в террористическую деятельность, например "копание траншей".

Такое обвинение не раз выдвигалось в адрес мэров, избранных от ДПН, якобы они использовали муниципальную технику, чтобы готовить окопы для вооруженных действий против турецких властей.
"ДПН - это псевдополитическое продолжение, орган террористической организации, который действует в соответствии с приказами и инструкциями РПК и подотчетен РПК, а не народу в своих действиях",- цитирует Anadolu текст документа. Телеканал NTV, в свою очередь, сообщает, что прокуратура требует запретить 687 членам партии заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.

"Суд, который превратился в субъективный инструмент правящей партии, используется как дубина. Дело о закрытии нашей партии - это удар по демократии и правосудию в нашей стране,- прокомментировали происходящее в самой партии.- Альянс правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения держится благодаря давлению и наступлению на демократию и законность".

Член ДПН Омар Гергериоглу
Член ДПН Омар Гергериоглу
Фото: Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES/File Photo, Reuters

В качестве наиболее важного эпизода прокуратура упоминает "дело Кобани". Когда этот город с преимущественно курдским населением на севере Сирии захватывала запрещенная в России группировка "Исламское государство", Анкара не предоставила местным ополченцам оружие, хотя их лидеры просили об этом. После этого Турцию захлестнула целая череда акций протеста, в которых участвовали преимущественно курды.

По мнению живущего в Анкаре эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Тимура Ахметова, за желанием турецких властей закрыть ДПН можно разглядеть несколько мотивов. "Во-первых, даже если партию не смогут запретить, власти могут посадить за связи с РПК ее руководителей как раз накануне ожидаемых досрочных выборов, что, безусловно, увеличит шансы правящего блока,- считает эксперт.- Во-вторых, дискуссии о запрете партии и снятии депутатской неприкосновенности с ее представителей могут быть использованы властями для давления на других оппозиционеров - Республиканскую народную партию (РНП). В ней и так виден раскол по "курдскому вопросу", и если активизировать разговор на этот счет, он может углубиться. Это также позволит поссорить РНП с националистами из "Хорошей партии"".

Между тем в защиту ДПН уже выступил МИД Германии.
"Запрет партии в условиях демократии может быть только крайней мерой,- заявили в ведомстве.- Случай с ДПН вызывает серьезные сомнения в соразмерности принятия подобной меры, поскольку принципы демократии требуют законного представления мнений и интересов всех граждан, включая оппозицию". Высказали обеспокоенность и в Госдепартаменте США. Однако турецкий МИД уже ответил, что не собирается обращать внимания на эти слова. "Комментарии относительно продолжающегося дела являются вмешательством в правовой процесс",- заявили в Анкаре.

Кирилл Кривошеев

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616218380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №522
- Сенаторы ратифицировали Протокол по борьбе с хищениями автотранспорта
- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Парламента КНР Ли Чжаньшу
- В Мажилисе обсуждают инициированный Президентом страны законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам
- Кадровые перестановки
- Рост цен на сигареты приведет к распространению контрафакта – сенатор
- Министр иностранных дел Казахстана начал свой официальный визит в Турцию
- Российский запрет на ввоз казахстанских томатов и перцев признан барьером
- Скандал с Токтаром Аубакировым: Минэкологии проверит сведения о браконьерстве в резервате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  