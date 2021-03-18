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Байден как главный пропагандист Кремля, - "НГ"
10:20 20.03.2021

Нынешний уровень международной конфронтации обеспечит власти почти 100-процентный контроль над Госдумой мобилизационного типа

Джо Байден, кажется, подбросил главную тему для сплочения общества вокруг Владимира Путина накануне сентябрьских выборов в Госдуму.

Пропаганде Кремля случилось счастье ясности в самом актуальном и свежем образе врага: президент и истеблишмент США. В описании же кровавого прошлого американского капитализма в советское время написаны тысячи томов. Про резервации для индейцев и рабство чернокожих снято много фильмов. Бери и перекладывай на новый лад, лад-2021.

Эта помощь от Байдена пришлась как никогда кстати. Образ врага, эксплуатировавшийся с 2014-го, начал тускнеть.

Многолетнее снижение реальных доходов населения стало ощущаться и в общественных настроениях. Люди все настойчивее интересуются своими перспективами, прежде всего материального толка. Им важно будущее детей, качество и доступность медицины и образования. Необходимо иметь в виду колоссальные региональные различия в фактической обеспеченности этими благами.

Когда власть поднимает тему равенства, она подталкивает общественную мысль к обсуждению вопросов, так или иначе связанных с перераспределением доходов богатых. Между тем концептуально этот подход отдает нафталином. Советская история равенства в бедности и политическом бесправии привела к распаду страны и отказу от примитивного выравнивания доходов, независимо от квалификации и реально созданной ценности для общества.

Современная трактовка равенства предполагает равенство доступа к разного типа активам для разных людей в разный период их жизни. В молодости людям важнее всего получить качественное образование, перспективную и надежную профессию. В среднем возрасте самое важное – возможность приобрести хорошее жилье по приемлемой цене. В зрелые годы самым важным является доступ к активам, связанным со здравоохранением. Вот как понимается проблема равенства в обществах с высоким уровнем благосостояния народа.

Убедительного ответа власти в обеспечении такого типа равенства в доступе к ключевым ценностям пока не представлено. Здесь коренится многое из того, что ведет к протесту как крайней форме недовольства.

В этих условиях, судя по всему, власть с трудом нащупывала ключевую тему выборов в Госдуму. Неожиданно со всех федеральных каналов стало доноситься имя Навального, до того табуированное. Скорее всего его раскручивали, чтобы превратить образ главного оппозиционера в узнаваемый символ Запада, орудующего на пространствах России с целью ее сдерживания в интересах американцев. Ведь, как объяснили власти, Запад ищет "молодых, амбиционных, энергичных и любящих деньги" начинающих политиков, чтобы при их продвижении в российскую власть достигать целей нанесения ущерба национальным и стратегическим интересам РФ.

Поскольку на Западе тоже живут люди практичные, они наглядно продемонстрировали высокий уровень готовности превратить Россию в метафизического врага современной цивилизации. Особую роль здесь сыграло НАТО. "Россия, терроризм, подъем Китая и климатические изменения являются главными угрозами НАТО" – об этом заявил на только что на онлайн-пресс-конференции генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный доклад о работе организации в 2020-м.

"Дестабилизирующее поведение России, терроризм, кибератаки, технологии, подъем Китая и климатические изменения – вызовы, которые остались. Ни одна страна и ни один континент не справятся в одиночку. Поэтому нам надо работать вместе в стратегической солидарности", – сказал он. Столтенберг, конечно же, фигура несамостоятельная, он – рупор Пентагона. Его устами говорит оборонно-промышленный комплекс Запада, которому в условиях пандемической рецессии нужны новые бюджетные заказы.

Не должно быть иллюзий относительно того, что в ближайшие годы мир ожидает впадение в острое пике конфронтации, гонки вооружений и конфликтов.

В этих условиях мобилизационная модель пропаганды обеспечит власти почти 100-процентное представительство в следующей Госдуме. Спасибо Байдену!

18.03.2021

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616224800
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