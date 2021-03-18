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|Бей баб! Турция вышла из европейской конвенции по защите прав женщин
12:40 20.03.2021
Турция вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Соответствующий указ президента Турции Тайипа Эрдогана был опубликован в ночь с пятницы на субботу в официальном правительственном вестнике "Ресми газете".
"Действие Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики", - говорится в документе.
Между тем вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин в республике.