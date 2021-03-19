Москва объявляет о пересмотре отношений с Вашингтоном, - Handelsblatt

13:51 20.03.2021

19 марта 2021 г.

Матиас Брюггманн | Handelsblatt



"Заявление Байдена о том, что Путин - убийца, грозит отравить отношения Запада с крупнейшей страной мира. Москва возмущена. Евросоюз планирует новую стратегию отношений с Россией", - пишет немецкое издание Handelsblatt.



"Отношения между Россией и Западом грозят достичь низшей точки со времен окончания холодной войны. В четверг российское правительство объявило о пересмотре отношений с Соединенными Штатами. Причиной стали высказывания президента США Джо Байдена, которые Кремль посчитал возмутительными", - передает журналист Маттиас Брюггманн.



"В Москве упали курсы рубля и акций российских предприятий. Царит страх перед новыми жесткими санкциями Запада, сообщают московские СМИ. В Кремле, по информации деловой газеты "Коммерсантъ", уже ждут "новой холодной войны".



"Наибольшую опасность аналитики видят в том, что США закроют российским финансовым институтам доступ к долларовой зоне или международной платежной системе Swift. Это глава государственного Внешэкономбанка Андрей Костин уже некоторое время назад называл в интервью Handelsblatt "экономической атомной бомбой", - говорится в статье.



"К тому же США могут запретить американским инвесторам и фондам покупать российские облигации. При этом именно американские вкладчики в последнее время активно покупали российские процентные бумаги - из-за хороших показателей доходности", - указывает Брюггманн.



"Новый раздор между Москвой и Вашингтоном также обременяет ЕС и Германию. Ведь в понедельник министры иностранных дел ЕС намерены обсудить новую стратегию отношений с Россией. А Берлин пытается предотвратить новые санкции против вызывающего споры российского газопровода "Северный поток-2", поддерживаемого федеральным правительством. США хотят воспрепятствовать этому проекту еще до того, как он будет завершен".



"В то время как некоторые государства ЕС, такие как Польша и прибалтийские страны, требуют значительно более жестких действий ЕС по отношению к Москве, Берлин по-прежнему делает ставку на диалог: "Мы ведем и хотим вести диалог с Россией", - ответил на вопросы Handelsblatt министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. По его словам, диалог нужен и для решения проблем, например, с Ираном, Сирией и Украиной".



"Хотя опыт последних недель - в том числе угроза Москвы разорвать отношения с ЕС - показал, что "для диалога всегда нужны два партнера", Москва в последнее время, к сожалению, не проявляла этой заинтересованности, сказал политик из СДПГ. Однако, отметил министр, Европа заинтересована в дальнейшем обсуждении с Кремлем проблем, например, борьбы с климатическим кризисом".



"Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что теперь, когда Москве дают "последний шанс", она должна доказать, что действительно хочет вести диалог и совместную политику".



"Эксперт по России из партии СвДП Рената Альт потребовала, что "за полгода до выборов в бундестаг правительство ФРГ должно давать больший отпор политике Путина и лучше защищать нашу демократию от внешнего вмешательства". По мнению либерального депутата бундестага, "заявление Байдена о том, что Путин - убийца, возможно, было преувеличенным". Но его, считает Альт, нельзя назвать необоснованным".



"Альт потребовала проверить организации, которым Россия оказывает финансовую поддержку, например, фонд защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании или расположенный в Берлине аналитический центр "Диалог цивилизаций". К тому же необходимо более тщательно проверять "российские денежные потоки, в частности в сфере продажи недвижимости в Германии", сказала Альт и добавила: "Мы должны со всей жесткостью защищать нашу демократию и давать отпор России", - передает Handelsblatt.



Источник: Handelsblatt