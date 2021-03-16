Алматинцы встречают Наурыз по новому

13:52 20.03.2021 Наталья ГЛУШАЕВА



В этом году праздник весеннего обновления пройдет по-особенному: в теплой домашней обстановке, без шумных гуляний на площадях и без массовых скоплений. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в традицию празднования Наурыза.



Галерея событий



Объединение музеев города Алматы представит жителям города множество онлайн-мероприятий. Так, 20 марта в Музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа состоится интеллектуальный конкурс "Топжарған" на платформе ZOOM среди учеников старших классов. В игре из шести туров будут вопросы о культуре казахского народа: о музыкальном искусстве, традиционных играх, обычаях и традициях. Результаты конкурса будут выставлены на официальном аккаунте в Instagram.

22 марта на Instagram-страничке музея Алматы (@almatymuseums) можно посмотреть этнографическую онлайн-выставку прикладного искусства казахов "Наурыз тойы – мереке, салт-дәстүрім – береке" совместно с Центром этнографического искусства "Топжарған".



На страничке Мемориального музея Н. Тлендиева (@tlendiyev_museum) будет представлена концертная программа "Ұлыстың ұлы күні – Наурыз" с участием заслуженного артиста РК певца Саята Медеуова.



В Instagram Литературно-мемориального музейного комплекса С. Муканова и Г. Мусрепова (@muzey_s.g.m) будет доступен литературный поэтический вечер "Наурыз – думан" с участием известных поэтов, как Бауыржана Жакыпа, Куата Кайранбаева, Бахыта Кайырбекова. В их исполнении можете услышать произведения о весеннем празднике Наурыз. Также здесь можно ознакомиться с архивной статьей из фонда Музейного комплекса "Жыл басы" о празднике Наурыз классика казахской литературы писателя Сабита Муканова, напечатанной 22 марта 1925 года в газете "Еңбекші қазақ".



Театр за сценой



Государственный кукольный театр также в режиме онлайн покажет зрителям очень интересные мастер-классы, проведет круглые столы, а также поздравительные речи актеров театра. Откроется череда праздничным мероприятий с онлайн-круглого стола "Ежелгі мерекенің мәңгілік құндылықтары". О вечных ценностях древнего праздника расскажут актеры и режиссеры Театра кукол города Нур-Султана, Актюбинского областного театра кукол "Алакай", Шымкентского городского театра кукол, Костанайского областного театра кукол. Мероприятие проводится с целью популяризации среди зрителей значения произведений, написанных на тему Наурыз, включения в репертуар театра постановок в национальном стиле на международных, республиканских фестивалях.



До 22 марта на официальных аккаунтах Государственного кукольного театра можно увидеть онлайн-выставку кукол, эскизов, декораций, оформленных в национальном стиле. Также будут доступны познавательные видеозаписи для детей, включающие в себя историю возникновения праздника Наурыз, которые расскажут о традициях, обрядах и праздничных приметах.

Кроме того, жители города могут посмотреть праздничное представление "Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда", где будут показывать происхождение, значение и ценности национальных инструментов, танцевального искусства и блюд. Желающие смогут поучаствовать в онлайн мастер-классе "Әз Наурыз – жаңару мен жаңғырудың бастауы" с участием кукол и артистов театра. Юные мастера пера попробуют свои силы в конкурсе сочинений "Ата салтын ардақтайық" среди школьников 7–12 лет в онлайн-формате. А завершит праздничный марафон онлайн-спектакль "Тарих қойнауындағы Наурыз", организованный совместно с ТТИ "Алатау".



Вот это номер!



Казахский государственный цирк представит жителям города праздничную программу артистов цирка, которая состоит из сложных трюков и фестивальных номеров. В мастер-классах от конно-акробатической группы "Номад" будут показаны национальные игры казахского народа "Қыз қуу", "Көкпар", "Аударыспақ", "Түйме алу" и другие. Эти мероприятия можно посмотреть на страницах социальных сетей Казахского государственного цирка.



В Алматинском зоопарке в связи с переходом города в "красную" зону все зимние павильоны будут недоступны. Однако работают открытые вольеры на свежем воздухе. В преддверии весенних праздников здесь случился настоящий бэби-бум. На свет появились медвежонок, кенгуренок, верблюжонок и другие животные.



Этнофестиваль



Музей истории горного и плавильного дела поселка Жезды Улытауского района проводит этнический фестиваль – показ традиций и обычаев "Тулақ шашу". Посетить его онлайн смогут все желающие. Этот поселок славится своими мастерами-ремесленниками, поэтому жительницы Жезды расскажут зрителям об искусстве изготовления изделий из войлока, а также о технологии производства узорчатого войлочного казахского ковра сырмак. Также на музейных мастер-классах ремесленники расскажут о традиционном казахском ткачестве и прядении, резьбе по дереву и кости, кожеплетении и многом другом.



Секретами мастерства на онлайн-встрече "Ою ой, өрнек сал" поделится этнограф лауреат премии "Қазына" Шөптібай Байділдаұлы. Он является автором более 1500 видов орнамента. Все желающие смогут попробовать себя в роли создателя казахских народных узоров. На семинаре "Қыш тақтадағы өрнектер" посетителям расскажут об орнаментах на керамических изделиях бронзового века. Мастер-класс "Атамның әңгімесі" смогут посетить все, кому интересно искусство изготовления кукол из кости. В рамках фестиваля пройдут видеотуры, экспозиции и познавательные лекции. Следить за фестивалем можно в социальных сетях музея: Instagram – @muzei_zhezdy и Facebook – Muzei Jezdy.



Как это было



На страницах социальных сетей Госу­дарственного архива будут опубликованы очень интересные архивные документы касательно праздника Наурыз. Так, в материале "Наурыз тойы – мерекем, салт-дәстүрім берекем!" представлены исторические факты о "Дне памяти предков и благославений", взятые из сборника книг фондообразователя М. Мырзахметулы "Қазыналы Оңтүстік".



В фотодокументальной онлайн-выставке "Наурыз тойы – мерекем" представлены документы из фондов архива о праздновании в Алматы Наурыз и фотографиии "Наурыз шеруі". А выставка "Наурыз – құт-береке бастауы" состоит из коллекции фотографий празднования Наурыза в Государственном архиве города Алматы. На выставке "Қазақтын ұлттық тағамдары" можно увидеть все национальные блюда казахского народа.



Из связанных с Наурызом документов и фотографий фонда в Государственном архиве Алматы подготовили выставку, которая включает три раздела. Здесь вниманию посетителей представлены постановления и решения Исполкома Алматинского городского Совета народных депутатов в связи с празднованием Наурыза, документы из частных фондов, а также исторические фотографии.



22 марта будет опубликован документальный фильм "Наурыз думан", где будет показана хроника празднования Наурыз с 1989 года по настоящее время.



Улыбки детям



Впервые в Казахстане двойной праздник для детей с ограниченными возможностями – Международный день счастья и Наурыз – состоится в Алматы в онлайн-формате. Наверное, не все знают, что 20 марта – официальный Международный день счастья, который утвержден Генеральной Ассамблеей ООН и празднуется во всем мире с 2012 года. И в этом году впервые он проходит и в Казахстане. В резолюции ООН говорится, что счастье – ключевой параметр успешности государства. Праздник пройдет под патронажем региональных Амбассадоров счастья по всему миру в более 100 странах. И символично, что этот праздник проходит одновременно с весенним новым годом Наурыз. Миссия праздника – создание среды, в которой люди чувствуют себя счастливыми через телесное, психологическое, духовное, интеллектуальное и профессиональное развитие, обмен инструментами, которые вдохновляют людей быть счастливыми. В рамках программы запланированы видео– и фотовыставка "Дарю", мастер-класс в режиме онлайн по арт, танцам и стихотворчеству, мастер-класс от бизнес-тренера Научно-образовательного центра High Tech For Human Алияш Бельбаевой на тему "Эмоциональный интеллект", трансляция живого концерта Жаната Жусупова "Счастьем поделись с другим" (Санкт-Петербург, Алматы), мотивационного тренера, автора системы успеха SEIKO, угощения и подарки для детей (будут доставлены каждому ребенку).



Праздничные видеовстречи начнутся 20 марта в 14.00 по ссылке







Зеленый свет



В канун празднования Наурыз мейрамы по инициативе ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана" с участием региональных неправительственных организаций запустил экологическую акцию "ЭкоНаурыз".



– Наурыз – это праздник весны, обновления природы. В поддержку инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева мы хотим приложить усилия для гармоничного существования человека в природе и обществе. Мы призываем все НПО и общественные организации поддержать экологическую акцию. Это очистка дворов, улиц, парков, площадей, скверов, посадка деревьев и экологические познавательные мероприятия", – отметила президент "Гражданского альянса Казахстана" Бану Нургазиева.



В течение месяца во всех регионах Казахстана будут проходить субботники, экоакции, посадки деревьев. Присоединиться к инициативе может каждый желающий, просто наведя порядок в своем дворе, посадив дерево или повесив скворечник.



Легенды из песка



В преддверии светлого праздника Наурыз артисты Театра имени Лермонтова подготовили для своих зрителей настоящий сюрприз. с 20 по 25 марта зрителям в онлайн-формате представят песочное шоу, где мастера оживят легенды Наурыза. Они расскажут и покажут зрителям, какие древние обычаи, традиции и ритуалы существовали в те времена. Праздничные спектакли можно будет посмотреть на Youtube-канале театра либо на официальных страницах в соцсетях.



Музыкальная душа



Накануне великого народного праздника Наурыз в Алматы открылась выставка казахских традиционных музыкальных инструментов. Экспонаты собраны на основе фондовой коллекции Центрального государственного музея РК. Многие из них принадлежали выдающимся деятелям культуры и науки, акынам.



Один из самых старинных экспонатов – миниатюрная домбра любимой жены Абая Кунанбаева Дильды Алшынбайкызы. Инструмент богато украшен и сразу привлекает к себе внимание. В музей домбра попала от потомков старшего брата Абая – Исхака.



Еще один уникальный экспонат выставки – домбра великого музыканта Амре Кашаубаева, благодаря которому о казахской музыке узнали в Европе.



Всего в фондах музея хранится около 200 музыкальных инструментов: струнные – жетіген, шертер, қобыз, духовые – сыбызғы, сазсырнай, язычковые – шанкобыз, ударные – асатаяқ, тұяқ, қоңырау и другие. Ознакомиться с наиболее интересными экспонатами можно на выставке "Бабадан қалған сырлы әуен". Экспозицию мож­но посетить лично или посредством онлайн-тура



Источник - vecher.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616237520

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №522

- Сенаторы ратифицировали Протокол по борьбе с хищениями автотранспорта

- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Парламента КНР Ли Чжаньшу

- В Мажилисе обсуждают инициированный Президентом страны законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам

- Кадровые перестановки

- Рост цен на сигареты приведет к распространению контрафакта – сенатор

- Министр иностранных дел Казахстана начал свой официальный визит в Турцию

- Российский запрет на ввоз казахстанских томатов и перцев признан барьером

- Скандал с Токтаром Аубакировым: Минэкологии проверит сведения о браконьерстве в резервате

