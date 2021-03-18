Смерть шпионам! Госслужащих с двойным гражданством выявляют в Казахстане

15:01 20.03.2021

Стало известно о двух фактах двойного гражданства чиновников.



Известно о двух фактах двойного гражданства на государственной службе, сообщил директор департамента контроля в сфере государственной службы Ерлан Сапаров, передает Total.kz.



- Работа по выявлению госслужащих с двойным гражданством проводится с сентября прошлого года, то есть с момента озвучивания главой государства поручения в послании. За этот период по сегодняшний день нам известно о двух фактах, - сообщил Сапаров.



В первом случае, по его словам, двойное гражданство выявили у руководителя управления физической культуры и спорта Шымкента Олега Почивалова.



Второй случай - у главного специалиста департамента комитета технического регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции по Акмолинской области Ирины Точетловской.



- Оба уволены с государственной службы, - заверил глава департамента на брифинге.