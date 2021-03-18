Назарбаев выступил против переименования в его честь стадиона "Абай Арена" в Семее

15:05 20.03.2021

По мнению Елбасы, стадион должен сохранить имя великого казахского поэта и философа.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил против переименования в его честь стадиона "Абай Арена" в Семее. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай на своей странице в Twitter.



"В социальных сетях и СМИ обсуждается предложение активистов ВКО касательно переименования стадиона "Абай Арена". Елбасы всегда выступает против подобных знаков "уважения" в свой адрес. По мнению Назарбаева, стадион должен сохранить имя великого казахского поэта и философа", – сообщил Айдос Укибай.



В социальных сетях и СМИ обсуждается предложение активистов ВКО касательно переименования стадиона "Абай Арена". Елбасы всегда выступает против подобных знаков "уважения" в свой адрес. По мнению Н.Назарбаева стадион должен сохранить имя великого казахского поэта и философа



- Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) March 18, 2021

Накануне маслихат Семея рассмотрел обращение инициативной группы о наименовании безымянной улицы в новом жилом районе Карагайлы в проспект Нурсултана Назарбаева. Также культурно-спортивный комплекс "Абай Арена" предложили переименовать в "Елбасы Арена". Депутаты единогласно проголосовали за и вынесли вопрос на очередную сессию маслихата, сообщает altaynews.kz.