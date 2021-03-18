Бывший обвиняемый в хищении "миллионов Туркменбаши" впервые рассказал о своем деле

16:49 20.03.2021

Туркменская сторона так и не предъявила доказательств самого факта хищения 41 миллиона долларов со счета Центробанка Туркменистана в немецком Deutsche Bank.



Бывший бухгалтер Центробанка Туркменистана Мурад Гарабаев, которого в 2002-2003 годах обвинили в крупном хищении денег, впервые лично рассказал о своем деле. 16 марта он выступил в подкасте "Право слово" на "МБХ-медиа".



Гарабаев сказал, что в начале сентября 2002 года ему в Москву стали звонить родственники из Туркменистана и жаловаться, что их вызывают на допросы. Он попросил родственников передать силовикам, что если к нему есть какие-то вопросы, то он готов встретиться в Москве. Вскоре его вызвали на беседу в российские правоохранительные органы. На беседе присутствовал представитель туркменских силовых структур. Мурада расспрашивали, общался ли он с Арсланом Какаевым, который ранее был сотрудником отдела международной системы банковских платежей ЦБ Туркменистана. Мурад ответил, что был с ним знаком, но ни о каких преступлениях не знает.



Примерно через неделю Гарабаева вновь позвали на беседу. Как только он вышел из квартиры, его задержали и сообщили, что принято решение о его экстрадиции. В дальнейшем Гарабаева защищала адвокат Анна Ставицкая, которая тоже выступила в подкасте "Право слово". Ставицкая рассказала, что изначально убеждала Мурада в невозможности его экстрадиции, поскольку он с 2000-2001 годов имел гражданство России. Тот факт, что подзащитного вывезли в Туркменистан, стал для нее полной неожиданностью.



Мурад пояснил, что позднее были фальсифицированы документы о его разводе с супругой. Якобы он получил российское гражданство на основании брака, который к тому моменту был уже расторгнут (хотя в реальности даже на момент ареста пара оставалась женатой, и Ставицкую наняла супруга Гарабаева).



Ставицкая заявила, что Мосгорсуд отказался рассматривать жалобу на экстрадицию на том основании, что Гарабаев уже вывезен в Туркменистан и не может присутствовать в суде. Адвокат подала жалобу в Верховный суд РФ и в Европейский суд по правам человека. Она просила ЕСПЧ задействовать 39-е правило регламента, согласно которому применяются обеспечительные меры при наличии опасности для жизни человека. ЕСПЧ потребовал от российских властей возвращения Гарабаева в РФ. Жалоба на экстрадицию была моментально удовлетворена Мосгорсудом. Вскоре Гарабаева вернули в Москву.



По словам Гарабаева, на тот момент в туркменской тюрьме ему предоставили для ознакомления дело о хищении. Из-за плохого знания туркменского языка он не понимал написанное. Переводчика ему предоставить отказались на том основании, что он является этническим туркменом. Мурад ожидал, что в ближайшее время ему вынесут обвинительный приговор. Вместо этого за ним приехал лично секретарь совбеза РФ Владимир Рушайло. Пока они летели в Россию, он испугал Мурада, заявив, что его якобы обвинят в терроризме.



Но в итоге такие обвинения предъявлены не были, а рассмотрение дела о хищении завершилось оправданием. Гарабаев живет в Москве до сих пор. В 2007 году ЕСПЧ присудил ему компенсацию в размере 20 тысяч евро.



Дело, фигурантом которого стал Гарабаев, получило в СМИ название "хищение миллионов Туркменбаши". В 2002 году правоохранительные органы Туркменистана обнаружили пропажу 41 миллиона долларов со счета Центробанка Туркменистана в немецком Deutsche Bank. В хищении заподозрили в первую очередь Какаева, который на тот момент эмигрировал в Россию, а также Гарабаева, который был с ним знаком. Кроме них, в число обвиняемых вошли несколько представителей российской банковской сферы: Айсолтан Ниязова, Савелий Бурштейн, Дмитрий Леус и Евгений Обжиров.



Факт хищения вызвал гнев у президента Сапармурата Ниязова. Глава Центробанка Имамдурды Кандымов был уволен и взят под стражу. Туркменское телевидение продемонстрировало, как он плакал перед Ниязовым.



Гарабаева и Дмитрия Леуса в 2004 году судили в Москве. Гарабаев был оправдан, а Леус получил четыре года лишения свободы. На протяжении нескольких лет он оставался единственным осужденным по этому делу. Но в 2007 году на остальных фигурантов вновь обратили внимание в связи с убийством зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова. Следователи изучали банки, у которых при Козлове отобрали лицензии, и вышли на следы вывода денег из Центробанка Туркменистана. Первоначально даже предполагалось, что "туркменская банда" причастна к убийству Козлова, но в итоге их обвинили только в мошенничестве 2002 года.



В 2010 году московский суд приговорил к шести годам лишения свободы за хищение из ЦБ Туркменистана Савелия Бурштейна, экстрадированного из Чехии. В 2013 году к такому же сроку была приговорена Айсолтан Ниязова, которую экстрадировали в РФ из Швейцарии.



Уголовное преследование Арслана Какаева было прекращено в связи с его смертью - он был убит в Санкт-Петербурге в 2003 году (убийц так и не нашли). В 2008 году стало известно, что отец Арслана Дурдымурат Какаев приговорен в Туркменистане к длительному сроку лишения свободы. Затем во двор к матери Арслана ворвались силовики, одного из них покусала собака. В итоге Акджагуль Какаеву приговорили к восьми годам "за применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов". Из опустевшего дома вывезли все имущество. Соседи принесли Дурдымурату передачу, но им ответили, что "врагам народа передачи не принимаются". Многие родственники семейства были уволены с работы.



Евгений Обжиров еще на первом этапе расследования активно сотрудничал со следствием и перешел из статуса обвиняемого в статус свидетеля. В 2009 году было объявлено, что он не знал о совершении преступления и использовался сообщниками "втемную". Его уголовное преследование прекратили. Выйти на след похищенных денег и вернуть их в Центробанк Туркменистана правоохранительным органам так и не удалось. Анна Ставицкая, в 2010 году защищая в суде Бурштейна, подчеркивала, что туркменская сторона так и не предъявила доказательств самого факта хищения.



Turkmen.news