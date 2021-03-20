Компрадорская буржуазия украла почти все, что могла. Блатной феодализм в России заканчивается, - М.Делягин

16:52 20.03.2021

Блатной феодализм (по чеканному определению академика РАН, многолетнего помощника президента В.В.Путина С.Ю.Глазьева), построенный в России на руинах советской цивилизации, заканчивается.



Компрадорская буржуазия украла почти все, что могла.



Проводимые в соцсетях в самых разных аудиториях опросы показывают: три четверти людей не видят партию и в целом легальную политическую силу, которой они могли бы доверять и которая выражала бы их интересы. Когда отвращение к созданной системе становится столь массовым, оно приобретает другой смысл: три четверти людей лишены даже возможности политического представительства.



Кто там заикается про легитимность подобной власти?



Похоже, после кражи у нас пяти лет жизни под видом очередной пенсионной реформы единственный реальный, действительный источник ее легитимности - внешние агрессоры. Фашисты на Украине, прямо владеющий ими и откровенно не принимающий самого факта существования России Запад, стремительно осваивающие Юг России Турция и арабские государства Персидского залива.



Но на фоне чудовищных, разрушительных всесокрушающих санкций, наложенных на Россию ее Минфином, западные санкции и сама западная враждебность, несмотря на все усилия государства, большинству просто не видны и не ощутимы. Точно так же и легитимность власти, источником которой является внешняя конкуренция, одряхлела столь же стремительно и бесповоротно, как и трогательная, все еще живая надежда некоторых на "хитрый план Путина".



И все чаще ее требования подчиниться очередному безумному запрету или произвольному побору вызывают даже не протест, а простое человеческое непонимание в стиле "а ты кто такой?"



Безусловно, эта власть не умрет сама, - как и любой подобный режим (включая режим Николай II, являющийся идеалом нынешних цифровизаторов - по признанию главного из них), ее примитивно просто и внезапно съедят ее же собственные силовики, - причем грезящееся многим отстранение Путина будет лишь началом, а отнюдь не концом и тем более не содержанием процесса.



В котором - да, это ужасно - может безвозвратно погибнуть не только нынешняя охваченная пожаром воровства и одичания Россия, но и вся русская (и, шире, славянская) цивилизация.



Однако, как это ни ужасно, ложь и воровство власти, уже не стыдящейся своего тотального беспросветного беспредела, а открыто и повсеместно гордящейся им, лишило все эти буквы и звуки какой бы то ни было ценности для огромной и неуклонно растущей части российского общества. Все больше людей не просто готовы к "большой разборке", но и прямо жаждут ее как возмездия за свои поруганные жизни и за украденное будущее своих детей.



И Запад, - повторюсь, как это ни ужасно для многих, - все больше выглядит в этой ситуации не как смертный враг, а как временный конкурент, с которым на данном этапе, до решения общей задачи, вполне нормально по-большевистски взаимодействовать для борьбы против по-настоящему главного (и на данный момент общего) врага народа и цивилизации - дичающих на глазах строителей блатного феодализма.



И предприниматели всех сортов и мастей, как бы люто они ни обдирали народ, с этой точки зрения являются главной движущей силой и ключевым приводным ремнем преобразований: это для социалистической революции буржуазия враг, а для буржуазно-демократической - самый что ни на есть прогрессивный класс.



Ничтожно низкая на этом фоне (по сравнению с вкладываемыми ресурсами) поддержка Навального вызвана его слишком глубокой зависимостью от Запада, выразившейся в патологическом отсутствии картины желаемого будущего. Люди очень тонко чувствуют реальную суть стремлений великовозрастных навальнят, жаждущих стать такой же властью, как нынешняя, - только еще более глупой, еще более зависимой от Запада и потому еще более жестокой к стране и людям.



Вот это поворот: вскрылась связь семьи Собчак с Байденом

Они, может, и неосознанно, но совершенно всерьез восприняли лозунг первой Болотной "мы голосовали не за этих мерзавцев, мы голосовали за других мерзавцев" - и искренне, всеми силами и совершенно открыто пытаются стать этими "другими мерзавцами", вправду не понимая, почему остальным людям это не очень надо.



С другой стороны, многочисленные честнейшие левые сектанты вроде Н.Н.Платошкина не замечают буржуазно-демократического характера зреющих в обществе процессов и рвутся, как в Азии и Африке, "перескочить через исторический этап", - с весьма печальными последствиями для своей поддержки, которые мы наблюдаем.



В предстоящих катаклизмах победит и преобразит Россию та сила, которая сможет предъявить предельно конкретный и предельно упрощенный (с учетом дебилизации, обеспеченной либеральной реформой образования) образ желаемого народом будущего.



Больше всего - просто в силу гуманизма советской цивилизации - он имеет с Советским Союзом 50-х годов, высшего периода его социального прогресса.



Применительно к сегодняшним реалиям это означает полную свободу и всемерное поощрение производительного и в целом неспекулятивного бизнеса (в незабвенном стиле "я торгую на рынке колубнику, выращенную своими собственными руками"). Дешевый и общедоступный кредит, - который требует жесткого ограничения коррупции, произвола монополий и ежеминутно рождающих их финансовых спекуляций



Разумный образ желаемого будущего означает гарантию реального (примерно вдвое выше нынешнего официального) прожиточного минимума всем гражданам России - вплоть до прямых выплат из бюджета (благо, он захлебывается от денег и не знает, куда их девать).



Он означает нормализацию налоговой системы, включая ненавистную либералам прогрессивную (а не регрессивную, как сейчас) шкалу обложения доходов, компенсационный налог на приватизаторов, отмену уничтожающего технологии НДС и "налогового маневра", сделавшего убыточной даже нефтепереработку.



Он означает немедленную нормализацию медицины, образования и того, что все еще осталось от науки, а также разумный протекционизм (включая рынок труда - с жестким визовым режимом с зонами социальной катастрофы).



И, конечно, комплексную модернизацию инфраструктуры - с возможным прощением тех, кто не позволял сделать это до настоящего времени и не позволяет сейчас, если они откажутся от сопротивления.



Описанная политика кажется невообразимой в сегодняшних реалиях одичалого блатного феодализма.



Однако если ее проведение не начнется в ближайший год, "при прочих равных условиях" русская цивилизация, скорее всего, погибнет.



Хотя нападение Украины в стиле Грузии-2008, конечно, может подарить системе еще несколько лет - может быть (если сильно повезет), даже до конца нынешнего президентского срока.



20.03.2021