В Афгане душманы завалили ракетой Ми-17 правительственных ВВС - 9 "двухсотых" (видео)

17:54 20.03.2021

Появились кадры крушения вертолета Ми-17 Вооруженных сил Афганистана со спецназом на борту, которое произошло 18 марта.



Видео опубликовало информационное агентство Tolo News.



Сообщатся, что подтвердилась первоначальная версия о причинах крушения - вертолет сбили зенитной ракетой.



Как сообщала "Русская Весна", в четверг о происшествии в провинции Вардак сообщило Минобороны Афганистана.



В оборонном ведомстве уточнили, что погибли "девять представителей сил безопасности": 4 члена экипажа и пять бойцов подразделения специального назначения.



