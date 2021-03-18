Гуюк - Великий хан Монгольской Империи (история)

17:57 20.03.2021

ГУЮК, Великий Хан



Гуюку суждено было стать вторым великим ханом Монгольской империи, перед которым с покорной головой склонялись русские князья из Улуса Джучи.



Угедэй (ему мы посвятили отдельную статью) не собирался делать своим преемником Гуюка. Он неоднократно объявлял, что хочет передать власть другому сыну - Куджу, но тот умер раньше отца (как в свое время Джучи умер раньше Чингисхана). Тогда наследником объявили сына Куджу - Ширэмуна...



Сам же наш сегодняшний герой, Гуюк, родился, как полагают, в 1206 году и был первенцем Угедэя. В правление отца в ходе войны с чжурчженями Гуюк пленил сына последнего императора царства Цзинь. В 1235 году по воле курултая Гуюк отправился в великий Западный поход под началом Бату и под общим военным руководством Субедэя. Достоверно известно о его участии в штурме Рязани в декабре 1237 года, вероятно он сражался и в битве у Коломны. Как и отец, Гуюк рано пристрастился к алкоголю, что сыграло с ним злую шутку в Западном походе. Вместе с Бури, сыном Чагатая и внуком Чингисхана, пьяный Гуюк во время пирушки на западных русских границах в 1240 году нанес тяжелое оскорбление Бату, сравнив его с женщиной и припомнив скандальную версию происхождения его отца Джучи. Как старший в походе, Бату мог наказать Гуюка и Бури, но поступил мудро, послав известие о ссоре великому хану - отцу Гуюка. Тот отозвал провинившихся в Каракорум (по другой версии Гуюк и Бури самовольно оставили войско, уведя с собой свои тумены). В итоге Бату оказался на пороге Европы и Карпатских гор с 4000 монголов. Только мобилизованные половецкие и русские воины позволили продолжить поход и достичь берегов Адриатики.



Возвращение Бату и его войск из Европы историки часто связывают с получением известия о смерти великого хана Угедэя. Но при этом Бату отказался ехать на большой курултай для избрания нового правителя империи, предпочел остановиться в низовьях Волги, куда в 1243 году призвал старшего в роду Всеволода Большое Гнездо князя Ярослава. Сын Ярослава Константин был при этом отправлен в ставку великого хана в Каракорум. Ярослав Всеволодович, как известно, получил старейшинство во всей Руси и вернулся во Владимир с честью. Туда же "с честью" прибыл и Константин в 1245 году. Но великого хана в Каракоруме Константин не видел: после смерти Угедэя власть оказалась в руках его вдовы, матери Гуюка, ханши Дорегене. На правах регентши она управляла Великим Улусом с 1242 по 1246 год - до времени нового курултая.



Бату прекрасно понимал, чем кончится регентство матери Гуюка. Поэтому в Каракорум не поехал, послав туда Великого князя Русского Ярослава Всеволодовича. По словам летописи, Ярослав принял в ставке великого хана "много томления". Представитель Бату не мог вызывать симпатий у Гуюка и его матери.



Избрание Гуюка великим ханом состоялось ранней осенью 1246 года. Во всяком случае, это случилось до 23 сентября - в этот день уже тяжело больной Ярослав выехал с берегов Амура домой после поклонения Гуюку. Через неделю Великого князя не стало. Тело его так сильно посинело, что сопровождавшие князя бояре поняли, какую "великую честь" принял Ярослав из рук ханши, лично подавшей ему на пиру праздничный кубок...



По свидетельству современников, Гуюк сильно отличался от отца: злопамятный, скупой, жестокий, вечно угрюмый. Имел ли он свою программу в отношении Русских земель? Об этом мы никогда не узнаем. Но нужно учитывать, что преемники Гуюка пытались направлять на Русь своих собственных переписчиков для взимания дани, прыгая "через голову" преемников Бату в Улусе Джучи. Очевидно, Русская земля не давала покоя хозяевам Каракорума.



Гуюку довелось быть великим ханом всего два года, но знаем мы о нем необычайно много благодаря четырем посольствам Римского папы Иннокентия.



Встревоженные "подвигами" Бату на окраинах Европы, князья государства и церкви провели в июне 1245 года в Лионе собор, на котором обсуждали меры по защите от нового нашествия монголов.



В итоге к Гуюку прибыл с дипломатической миссией папский посланник Плано Карпини, оставивший яркие воспоминания о своей поездке и пребывании в ставке великого хана в 1245-1247 годах.



Сильно мешал языковой барьер: послания Папы переводили с латыни сперва на персидский, а потом на монгольский. Ответы великого хана переводили в обратном порядке. Папа и Хан не поняли друг друга. Гуюку показалось, что Папа является таким же верховным правителем Европы, каким Гуюк был в Монгольской империи в отношении всех своих улусов, и этот правитель требует от него покорности и крещения. Этим обусловлен резкий тон ответов Гуюка. "Откуда тебе знать, кого Бог прощает и кому Он дает Свое благословение", - отвечал хан на папские слова об истинности христианства. И это было только начало. Под конец великий хан так разошелся, что велел написать Папе: "Если ты не станешь подчиняться нашим приказаниям, то мы не сможем сказать, что с тобой будет. Об этом знает только Небо".



Гуюк велел, чтобы ответ Папе отвез лично Бату, но тот в очередной раз отказался повиноваться своему заклятому врагу. Карпини пришлось в одиночку предстать перед Папой и сообщить ему, что Гуюк твердо намерен завоевать весь мир и велит Папе покориться или защищаться.



В это время сам Гуюк был занят долгожданной расправой с Бату. Он вызывал его к себе несколько раз, но Бату прекрасно понимал риски такого путешествия и всякий раз отказывался прибыть под благовидным предлогом. Когда Бату присылал к Гуюку на утверждение правителей улусов, тот всячески старался выбрать неугодных Бату претендентов. Так, принято считать, что когда в Каракорум в 1247 году явились сыновья Ярослава Второго - Александр и Андрей, Гуюк назло Бату отдал великое княжение Андрею, а не любимцу Бату - Александру Невскому.



Наконец, Гуюк снарядил войско и во главе его выступил в начале 1248 года в направлении Улуса Джучи. Бату со своими войсками двинулся навстречу. Неизвестно, чем закончилась бы эта первая гражданская война в Монгольской империи, если бы не внезапная смерть Гуюка. Естественно, на протяжении столетий в этой смерти любят винить Бату - ведь именно он был больше всех в ней заинтересован. Но все же представляется, что причиной кончины Гуюка, как и его отца Угедэя, стал алкоголизм.



Смерть Гуюка открыла новую страницу в монгольской истории. Бату получил реальный шанс сделать великим ханом своего ставленника. Но об этом - в одном из наших следующих рассказов.