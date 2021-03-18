Умер от КОВИ Народный артист СССР оперный певец Евгений Нестеренко

21:27 20.03.2021

Оперный певец Евгений Нестеренко умер от последствий COVID-19



Советский и российский оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко умер в Вене в возрасте 83 лет, сообщило посольство РФ в Австрии. Как уточнила ТАСС генеральный директор "Фонда Елены Образцовой" Наталья Игнатенко, получившая письмо от семьи певца, господин Нестеренко умер после госпитализации с тяжелой формой коронавируса COVID-19.



"В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время",- говорится в письме семьи певца.



Евгений Нестеренко родился 8 января 1938 года в Москве. В 1965 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 год был солистом Большого театра. Также выступал в "Метрополитен-опера","Ла Скала","Ковент-Гарден" и Венской государственной опере. В последние годы жил преимущественно в Вене.



видео тут -

https://www.kommersant.ru/doc/4740218