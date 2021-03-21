Вырождение нации. Над всей УкрРуиною безоблачное небо, - К.Кеворкян

08:48 21.03.2021 Конст. Кеворкян

21.03.21



Мы нередко пишем, что современная украинская элита не заслужила, по-настоящему не выстрадала своего государства, зато вполне закономерно его профукала. Однако любое государство это не только правящий класс - но и его народ

Давайте сразу договоримся: речь не о всех гражданах Украины, не об этнических украинцах, и даже не о сторонниках Евромайдана. Сомнительное удовольствие записывать людей скопом во вражеский лагерь оставим "нашим несчастным неприятелям" (по выражению писателя Захара Прилепина).



Мы говорим о лже-патриотах, которые назойливо попрекают оппонентов их якобы нелюбовью к Украине (хотя именно они своими "майданами" довели украинское государство до нынешнего жалкого состояния). Мы вспоминаем о лицемерах, которые стараются выставить себя "сторонниками европейских ценностей" - что не мешает им исповедовать самый дремучий средневековый национализм. Описываем обывателей, которые любят попрекать советское прошлое событиями 1933-34 годов года - и старательно обходят факт десятимиллионного вымирания населения Украины после провозглашения "омрияной незалежности".



Они реально существуют, составляют действенную опору режима и пропагандируют его символы веры. Например, активно продвигают в соцсетях политическое украинство, которое (как и вся выдуманная ими после 1991 года мифология) развеивается в прах при встрече с компетентным оппонентом, или - еще хуже - со статистикой, экономическими показателями и цифрами падения. Тогда они взвизгивают и уносятся вглубь веков, где истину познают только "справжни украинцы" - потому что исповедуют Бандеру, Мазепу и "древнеукраинских князей". И вообще, "вы все врете"…



Если экономика государства умирает, правящая верхушка разлагается (об этом, например, в статье "Короля играет свора. О власти наихудших"), человеческая мораль подменена национал-радикализмом и выход из нищеты только в принятии данных правил игры - это не может не сказываться на всей нации. Порою упадок может принимать даже популярные, востребованные формы, но за ними все равно угадывается тень вырождения. В котором (по устоявшейся украинской привычке) всегда виноваты другие.



Вот, например, вспыхнувший в Киеве скандал с девочкой Милой Маханец, восьми лет от роду, и ее тринадцатилетним "бой-френдом" Пашей Паем, которые как бы стали жить вдвоем. Раскрашенная под куклу Мила делится в своем Инстаграмме подробностями "семейной" жизни: на фото они с Пашей целуются, вместе спят, совершают гигиенические процедуры. Контент, мягко выражаясь, "на любителя" - на что и было рассчитано. Мама восьмилетней Миланы, Дарья Маханец, заявила, что готовит дочь к карьере модели.



Ситуацию прокомментировал украинский детский омбудсмен Николай Кулеба, который - как истинный патриот - заподозрил в разложении мозга мамы девочки Миланы коварную Москву. Он сразу высказал предположение, что хайпом занимаются московские продюсеры ради растления юных украинцев. "Это очень провокационные материалы, которые могут оказать негативное влияние не только на этих детей, но и всю детскую аудиторию Украины", - отметил господин Кулеба, и многозначительно добавил: "Много видео, которые распространяются со страницы именно из Москвы. Это то, что удалось исследовать…".



То есть развращать украинскую детскую аудиторию пропагандой половых извращений под видом гендерного просвещения - можно и нужно, проводить широко разрекламированные референдумы о наркотизации населения - необходимо; с юных лет вбивать в голову культ ультраправых штурмовиков - нормально, а здесь мы как бы всполошись. Так у кого меньше мозгов: у Маханец-мамы, живущей в заданной ей украинским государством системы моральных и материальных координат - или у правительственного чиновника и сторонника этих майданных "ценностей" господина Кулебы?



Не пора ли здесь напомнить, кого таскают по украинским школам в качестве примера для подражания - всех этих "ветеранов АТО", "волонтеров", "добровольцев". Намедни, во время празднования "Дня Украинского Добровольца" во Львове и награждения оных правительственными наградами, член ДУК "Правый Сектор" Олег Чверенко, публично вскинул руку в нацистском приветствии. И, к слову сказать, поступил согласно уставу Организации Украинских националистов, утвержденному самим Степаном Бандерой в апреле 1941 года. Но поскольку Бандера у нас теперь герой, значит и зиговать можно безнаказанно, а вы за нормы морали переживаете…



В упомянутом Львове за русский язык избили уличных музыкантов, так инициатор скандала еще и похвасталась избиением беззащитных людей в социальной сети. "Сейчас там активно начинают защищать того потерпевшего музыканта. И я тоже скажу. Так ему и надо. Это бумеранг. Спасибо судьбе за это, - пишет молодая "активистка" и "патриотка" Наталья Маркевич, - Это должно происходить не только во Львове, а в любом городе. С такими московскими с@ками нужно делать подобное. Я не призываю к насилию, хотя нет, призываю. Потому, что таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески".



И ведь это не маленькая девочка Милана, еще плохо отдающая себе отчет в том, что с ней происходит. Это выросшие после 2014 года молодые люди призывают избивать "московских сук", публично бравируют нацистскими зигами, и правительственные чиновники не делают им замечания - потому что "можно", потому что это "нормально".



Журналист одного из ведущих украинских телеканалов (Игорь Колтунов с "1+1") призвал избить популярного российского рэпера Моргенштерна (псевдоним Алишера Валеева), который собрался с гастролями на Украину: "Может мальчику пора получить по соплям в городе, крестившем Русь?.. Я знаю, что прапрапрадедушки Алишера уже наследили в Киеве в Хll веке".



Неужели пришло время взять реванш? Хотя даже век штурма Киева ханом Батыем украинский "патриот" перепутал. А может речь вообще о всяких половцах-печенегах? Но какое отношение к ним имеет Моргенштерн? Темна и дремуча логика украинского "патриота".



Людоедские, человеконенавистнические комментарии в Сети граждане Украины оставляют ежедневно тысячами; и ведь пишут не только профессиональные боты, на только видные идеологи Майдана, не сами лидеры неонацистов (тех подавляющее меньшинство), а рядовые людоедики. Идея становится силой, когда она овладевает массами.



11 марта глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер представила доклад, из которого явствует, что на Украине продолжаются притеснения нацменьшинств: "УВКПЧ [Управление Верховного комиссара ООН по правам человека] продолжало документировать случаи языка вражды и угроз национальным меньшинствам, в том числе ромам, русско- и венгроязычным лицам, иностранным студентам и зафиксирована новая волна ненависти и угроз критикам закона о государственном языке".



Традиционно достается евреям. Некая писательница Лора Пидгирна изволила припечатать посла Израиля Джоэля Леона, который возмутился присвоением центральному стадиону Тернополя имени нацистского преступника Шухевича. "Джоэлю Лиону, этому позорному жидo-рашисткому провокатору было совсем не сложно загуглить имя Ирина Рейхенберг. Или можно подумать, он дипломат и не знает этой истории, как семья Шухевича еврейскую девочку спасала, как ОУНовцы наладили целую систему спасения евреев от рук гестапо" [никакими реальными документами не подтвержденная и многократно опровергнутая ложь - в отличие от задокументированного участия украинских националистов в актах геноцида].



"Оно, - продолжает изрыгать Пидгирна в адрес иностранного дипломата, - типичная промосковская совковая марионетка, говорящая голова с промытыми мозгами. И еще надо исследовать, где были его деды во времена красного террора. Не советскую ли власть устанавливали, часом, не доносы ли строчили в НКВД на своих же, не храмы ли украинские грабили, не забирали ли из дома украинцев и и евреев тоже последнюю горсть зерна и кусок хлеба. Не в заградотрядах ли стояли вокруг сел, занесенных на „черную доску". Очень интересное было бы такое профессиональное журналистское расследование".



А может хорошим профессиональным расследованием было бы узнать сколько безоружных людей расстрелял в Бабьем яру предок этой черноротой девицы? Или наоборот - был достойный человек, да просто потомков коснулось безумие: не боятся ни людей, ни Бога. Один из лидеров украинских националистов, бывший вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский, не без удовольствия вспоминал, как один из офицеров ВСУ науськивал подчиненных обстреливать донецкие храмы: "Парни, если вы стреляете, не переживайте - это домик с крестиком, это не церковь. Потому что мы точно знали, что там оружие, что там сепары…"



Сейчас тоже не церемонятся. "Пятой колонной" и "органом ФСБ" именует каноническую Церковь пан Кошулинский, "московским попами" кличут рядовые нацики. В конце декабря прошлого года Городенковский горсовет в Ивано-Франковской области и лично мэр Городенок Богдан Кобылянский официально призвали жителей города не посещать богослужения в единственном храме канонической Церкви. Но этот же призыв значит, что есть в тех краях истинно верующие - которые не боятся ходить в церковь к гонимым "московским попам". И число их - вынужден признать тот же Кошулинский - "даже после томоса в Украине не намного уменьшилось".



Это сказано к тому, повторюсь, что не надо всех украинцев грести "под одну гребенку". А у тех, о которых мы говорим сегодня, даже церковь "своя", особая, с очень необычными, мягко выражаясь, священнослужителями - один только "митрополит" Александр Драбинко чего стоит!



Когда одна из львовских общин переходила в стамбульскую ПЦУ, внезапно выяснилось, что ее священник храм приватизировал - в самом прямом смысле. По сообщению местного телеканала NTA, здание церкви было им тайно оформлено в личную собственность еще в 2009 году. Построенное на деньги прихожан культовое сооружение святой отец переписал на дочь, а земельный участок при здании - оформил в ипотеку на зятя. Но кто-то же старший раньше назначил его служить! А теперь каков поп - таков приход.



А чего стесняться, если даже хранители государства - сотрудники Службы Безопасности Украины - демонстрируют согражданам поразительные примеры морального разложения. Например, в Харькове сообщили о задержании сотрудника СБУ, который создал банду из трех человек, похитил человека и угрожая убийством вымогал у жертвы выкуп в размере 40 тысяч евро и 1,6 миллиона гривен.



А на днях в Киеве в одном из общежитий для правоохранителей другой сотрудник СБУ напал с молотком на двух человек, одного из которых убил ударом в голову. "Только на протяжении 2020 года, кроме совершенного преступления, это лицо совершило еще четыре правонарушения - это нанесение телесных повреждений, вождение автомобиля в пьяном состоянии, совершение ДТП. А также его жена неоднократно сообщала правоохранителям, что он неоднократно совершает над ней физическое насилие и угрожает убийством. Непонятно, как этот человек вообще может работать правоохранителем, в СБУ", - изумляется адвокат потерпевших Юрий Беззубец. Чего там непонятного - Родину защищает!



О подвигах подобных "патриотов" рассказывает бежавший из Украины экс-подполковник, сотрудник центрального аппарата СБУ Василий Прозоров. Так летом 2014 года "добробатовцы" задержали на Донбассе ехавшего со своей девушкой в машине обычного человека. "Девушка - официантка одного из мариупольских ресторанов. Остановили за городом на трассе, мужчину вытащили из машины, надели на голову мешок, сказали, что у него георгиевская ленточка и привезли его в Мариуполь", - рассказывает Прозоров детали служебного расследования. А после того, как невиновного мужчину удалось освободить, принялись искать машину и девушку: "Телефонов никаких нет, никто не отвечает, найти машину не можем. Она потом всплыла через несколько месяцев или в Житомирской, или в Винницкой области под "левыми" номерами, но vin-код, номер шасси, номер двигателя попались, но никуда она не делась. А девушка пропала, и буквально под конец ротации милиционеры местные, как бы сводка пришла, что выявлен труп молодой девушки в камышах. Там, где речка Кальмиус впадает в Азовское море. Нашли ее со следами изнасилования, издевательств всяких, изуродовали ее, в общем. Ну вот, это как бы батальон "Шахтерск"".



Не счесть подобных подвигов "добробатовцев", о зверстве котором существуют сотни документальных свидетельств, которые при этом официально считаются героями нынешней Украины. А участники вышеупомянутого батальона "Шахтерск" (он же "Торнадо") сейчас находится в процессе реабилитации. В частности, Шевченковский районный суд города Киева освободил из-под стражи бывших бойцов бывшей спецроты МВД "Торнадо" Никиту Куста и Максима Глебова; а ранее тот же суд изменил меру пресечения еще для двух "торнадовцев" (Анатолия Пламадяла и Бориса Гульчука). Напомню, что в 2014 году "Шахтерск/Торнадо" прославился настолько чудовищными деяниями, что его "военнослужащие" даже снисходительной в подобных случаях украинской Фемидой были осуждены на длительные сроки заключения.



Всего же, по данным ООН, на 31 января 2021 года от лап подобных "героев" на Донбассе погибло более трех тысяч гражданских лиц, а количество раненых - более семи тысяч человек. Особых моральных страданий по данному поводу среди майданщиков не зафиксировано: наоборот, "украинские патриоты" настойчиво требуют продолжения войны и убийств. Начиная с 2014 года - от "сами себя сожгли" в Одессе до "сами себя обстреливают" на Донбассе - украинское промайданное общество вырождается в толпу каннибалов.



По поводу одичания общества у испанского мыслителя Хосе Ортега-и-Гассета в "Восстании масс" есть важная в своей актуальности мысль: "Грани, нормы, этикет, законы писаные и неписаные, право, справедливость! Откуда они, зачем такая усложненность? Все это сфокусировано в слове "цивилизация", корень которого - civis, гражданин, то есть горожанин - указывает на происхождение смысла. И смысл всего этого - сделать возможным город, сообщество, сосуществование. Потому, если вглядеться в перечисленные мной средства цивилизации, суть окажется одна. Все они в итоге предполагают глубокое и сознательное желание каждого считаться с остальными. Цивилизация - это прежде всего воля к сосуществованию. Дичают по мере того, как перестают считаться друг с другом. Одичание - процесс разобщения. И действительно, периоды варварства, все до единого, - это время распада, кишение крохотных группировок, разъединенных и враждующих".



Именно это и происходит сейчас на Украине. Источник - ukraina.ru

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