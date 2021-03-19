 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УзбДискуссия. В чем "вред" кириллицы? - А.Жолдасов
10:44 21.03.2021

В ЧЕМ "ВРЕД" КИРИЛЛИЦЫ?
В Узбекистане продолжается дискуссия по ускоренному переводу письменности на латиницу. Порой звучат и оригинальные точки зрения.

В миллионах книг на кириллице, изданных в СССР и на разных языках, пусть в предисловии, или во всей книге говорится о "свободе и равенстве, о необходимости классовой борьбы, об эксплуатации пролетариата капиталом как о причине бедности, недоступности образования, здравоохранения, об отсутствии при капитализме "молодым везде у нас дорога", о необходимости создания партии для свержении капитализма, национализации имущества олигархов и буржуев". Разве это понравится нынешней "элите"?

Так вот, чтобы эти идеи не стали доступными миллионам людей и вводят латиницу, чтобы затем потихоньку списать в макулатуру "опасные" книги на кириллице.

Вспомните тоску немалой части людей по СССР, по достижениям социализма…

Латиницу вводили в 20-ом веке для мировой революции (хотели даже в России латиницу ввести). Потом решили строить социализм в отдельно взятой стране и перешли на кириллицу. Сейчас опять политическая цель, но наоборот: недопущение пролетарской революции и коммунизма. Политики очень серьезно относятся к идеологии.

Моя личная позиция - я за кириллицу. Но кириллица токсична коммунизмом для сегодняшних капиталистов.

Арустан Жолдасов
19.03.21

Источник - vesti.uz
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