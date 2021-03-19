"Мы даже председателя махалли не можем справедливо избрать", - Мирзиеев в пессимизме

11:49 21.03.2021

"Мы даже главу махалли не можем справедливо избрать". Президент - о выборах хокимов

"Мы даже председателя махалли не можем справедливо избрать", - сказал Шавкат Мирзиеев на заседании в Нурафшане, говоря о готовности страны к выборам хокимов. "Внедрять выборы в среду, к которой не готово общество", - это предательство, отметил он.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на внеочередной сессии Ташкентского областного кенгаша народных депутатов в пятницу в Нурафшане остановился на вопросе выборности хокимов, сообщает корреспондент "Газеты.uz".



"Много говорится о том, чтобы сделать и должность хокимов выборной. Я это и сам говорил. Но есть один вопрос: готовы ли мы сейчас избирать хокимов? Мы даже председателя махалли не можем справедливо избрать", - заявил глава государства.



"Когда мы пытаемся организовать справедливые выборы председателя махалли, собирают толпы и пытаются избрать своего. Разве это не предательство внедрять выборы в среду, к которой не готово общество? Это настоящее предательство!", - сказал он.



"Думаете, я этого не хочу? Я этого очень хочу. И я это хорошо понимаю. Но кого мы будем избирать?" - задался вопросом президент.



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"Но я верю, что со временем мы, конечно, придем и к выборам хокимов", - отметил он.



Шавкат Мирзиеев впервые выступил с предложением сделать должность хокимов выборной еще в декабре 2016 года. В августе 2017 года он заявил о готовности "прямо сейчас" внедрить систему народного избрания хокимов.



"Я этого хочу. Если [хокима] будет избирать народ, а он будет действовать в интересах народа, то кто еще нужен президенту? Другой вопрос: готовы ли к этому избиратели и избираемые? Будет ли соответствовать уровень избираемого хокима реалиям нашего времени?" - отмечал Шавкат Мирзиеев.



В сентябре 2020 года глава государства снова подчеркнул, что "хокимы должны избираться народом".



Сейчас хокимы областей и Ташкента назначаются и освобождаются от должности президентом после утверждения соответствующим кенгашем народных депутатов. При этом кандидатуру предлагает президент - после консультаций с каждой из представленных в кенгаше партийных групп. Хокимы районов и городов назначаются и освобождается от должности хокимами области (хокимы районов Ташкента - хокимом города) и утверждается соответствующим кенгашем.



В феврале депутат Расул Кушербаев заявил, что не согласен с мнением, что народ не готов к выборам хокимов. "Не готовы те, кто дает разрешение", - говорил он.