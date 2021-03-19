Непримиримый тадж-басмач "Худжа-командир" получил 14 лет строгого режима

12:20 21.03.2021

"Худжа-командир" приговорен к 14 годам колонии строгого режима

Март 19, 2021



Бывший полевой командир Народного фронта в годы гражданской войны в Таджикистане Худжа Каримов, известный как "Худжа-командир", приговорен к 14 годам лишения свободы. В Верховном суде Таджикистана сообщили, что "Худжа-командир" будет отбывать срок в колонии строгого режима.



Власти Таджикистана пока не комментируют приговор бывшему полевому командиру. Один из ответственных сотрудников Верховного суда в беседе с Радио Озоди 19 марта лишь сообщил, что "приговор был вынесен еще в феврале, но в законную силу пока не вступил и может быть пересмотрен Коллегию по уголовным делам Верховного суда Таджикистана".



Как родные осужденного и его адвокат отреагировали на приговор – пока неизвестно. Однако наш источник в Верховном суде сообщил, что родные Худжы Каримова не согласны с вердиктом суда и намерены подать кассационную жалобу.



"Худжа-командир" был задержан в Дубае в августе 2019 года. Он был включен в список разыскиваемых Интерполом лиц по запросу властей Таджикистана. Через некоторое время СМИ сообщили, что задержанный был отпущен под подписку о невыезде до рассмотрения вопроса об экстрадиции. В феврале 2020 года он все-таки был экстрадирован из Объединенных Арабских Эмиратов на родину.



Худжа Каримов покинул Таджикистан в 2001 году, после этого жил в Малайзии, где занимался бизнесом, и регулярно приезжал по делам в ОАЭ. Живущие здесь таджикистанцы часто видели его в Дубае, Шардже и других городах страны. ОАЭ стали для него небезопасны после того, как 17 марта 2016 года власти Эмиратов подписали с Таджикистаном соглашение об экстрадиции подозреваемых и осужденных.



Власти Таджикистана обвиняли бывшего полевого командира в причастности к ряду тяжких преступлений в годы гражданской войны (1992-1997) - убийствам, грабежам, бандитизму, взятию заложников. Худжа Каримов, по данным следствия, причастен к убийствам двух депутатов таджикского парламента – Саидшо Саидова (Шоева) в 1993 году и Тагая Шукурова в 1997 году. В 2019 году "Худжу-командира" также обвинили в причастности к торговле женщинами, которых переправляли из Таджикистана в Дубай для занятия проституцией.