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|Казахи соорудят в Ташкенте второй отель "Hilton" (фото макета)
13:47 21.03.2021
В парке Кадыри построят отель Hampton by Hilton
В мае в Ташкенте начнется строительство второго отеля под брендом Hampton by Hilton. Tashkent Park Abdula Kodiri разместится внутри парка Абдуллы Кадыри. Застройщик и инвестор - казахстанская BI Group.
В столичном парке Абдуллы Кадыри на площади 0,75 га будет построен отель Hampton by Hilton Tashkent Park Abdula Kodiri. Церемония закладки капсулы времени в основание будущей гостиницы состоялась 20 марта, сообщила пресс-служба хокимията города.
О том, что часть территории парка будет отдана под строительство гостиницы, сообщалось осенью 2019 года. Тогда предполагалось, что строить его будет японская компания.
По данным хокимията, застройщиком и инвестором проекта выступает компания из Казахстана BI Group. Сумма инвестиций составит более 100 млрд сумов. Ожидается, что экстерьер и интерьер отеля на 120 номеров, где также расположится бизнес-центр, будет в восточном стиле. Строительные работы должны начаться в мае, а сдача объекта запланирована на июнь 2022 года.
В церемонии участвовали заместитель хокима Ташкента - начальник управления инвестиций и внешней торговли Шароф Рахманов, хоким Алмазарского района Абдумажид Муллажанов, а также советник-посланник посольства Казахстана Канат Хасенов и председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев.
BI Group подписала генеральное соглашение с Hilton Worldwide о строительстве 10 отелей Hampton by Hilton в Центральной Азии, включая отель в Ташкенте, в прошлом году.
BI Group - строительный холдинг, работающий с 1995 года. Входит в рейтинг крупнейших строительных компаний мира ENR Top 250 Global Contractors.
В январе мы писали о строительстве другого отеля Hampton by Hilton напротив Международного Вестминстерского университета в Ташкенте.