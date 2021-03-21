Геннадий Зюганов: Если бы мы сохранили СССР, у нас было бы 320 млн населения

14:21 21.03.2021 Образ жизни, который предложил Ельцин, оказался для русского человека губительным

Андрей Полунин

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Геннадий Зюганов



18 марта фракция КПРФ в Госдуме провела парламентские слушания по проблемам демографии в России. Ситуация действительно аховая. По данным Росстата, в 2020 году смертность в РФ выросла на 17,9% по сравнению с 2019-м: умерло 2,124 млн человек - на 323 тыс. больше, чем годом ранее.



Вместе с тем, согласно тому же Росстату, в РФ снизилась рождаемость - по итогам 2020 года в стране родилось 1,435 млн человек против 1,484 млн годом ранее. Этот показатель стал минимальным с 2002 года, тогда в РФ родилось 1,397 млн детей.



Де-факто, демографические итоги-2020 обнуляют результаты госполитики в сфере рождаемости и здравоохранения. Почему так происходит, как России выбраться из демографической ямы?



- Сейчас Компартия проводит серию слушаний по ключевым вопросам и проблемам - навстречу выборной кампании депутатов Госдумы, губернаторов и местных законодателей, - говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов. - Недавно в Орле, при поддержке губернатора Клычкова, мы совместно с Академией наук провели крупную международную научно-практическую конференцию "Образ будущего". Этот образ опирается на Русский мир и великие достижения Советской эпохи. Впитывает новейшие достижения в области научно-технического прогресса и уникальный опыт преобразования в Китае.



Замечу, Компартия Китая сегодня является лидером преобразования мира. Опираясь на славные марксистско-ленинские традиции, она вытаскивает планету из системного кризиса. Если бы китайская экономика провалилась, как все остальные крупнейшие экономики мира, половина населения Земли осталась бы без работы, а нищета захлестнула бы страны и континенты.



КПРФ выступает за то, чтобы у нас социально-экономическая политика проводилась в том же русле, что и в Китае. Мы предложили бюджет развития России на 33 трлн. рублей, и под него - наши 15 поправок в Конституцию. Они направлены на то, чтобы недра страны - напомню, они оцениваются в $ 30 трлн. - работали на всех граждан, а не на кучку миллиардеров. Мы также предложили 12 законов, которые позволяют справедливо распределить доходы от наших колоссальных богатств. Недавно, замечу, мы в очередной раз внесли проект закона о распределении нефтегазовых доходов с учетом интересов населения. Но "Единая Россия" снова отказалась его рассматривать.



Наши законы предполагают, в том числе, отмену людоедской пенсионной реформы, а также реализацию программы "Образование для всех".



Вместе с тем, наиболее острой проблемой на сегодня является демография. Компартия подготовила законопроект, позволяющий исправить ситуацию с рождаемостью. Я не раз выступал на эту тему в Госдуме и кабмине - но воз и ныне там.



"СП": - Как вы сами оцениваете демографическую ситуацию?



- Она просто катастрофическая. Образ жизни, который после 1991 года предложили Ельцин и его свора, насильно захватившая власть и расстрелявшая парламент, оказался для русского человека губительным. Если бы мы сохранили Советскую страну, сегодня у нас было бы 320 млн населения - мы были бы впереди планеты всей, опираясь на уникальный опыт и огромную материально-техническую базу, созданную советским народом. Но с 1991-го наша страна только русских потеряла 20 млн человек. А если считать еще и потери на Украине, то речь идет о цифрах, сопоставимых с потерями в Великой Отечественной войне.



Хочу напомнить: в 1941 году, перед началом войны, нас было 195 млн. человек. К 1945 году страна потеряла 27 млн человек, из которых 19 млн - потери среди гражданского населения. Но даже после этого нас оставалось 172 млн.



Политика Советского правительства во главе со Сталиным дала колоссальный результат. Мы первым среди воевавших стран отменили продуктовые карточки. Еще в 1943-м, после разгрома фашистов на Орловско-Курской дуге, были приняты решения о поддержке детей - созданы Суворовские, Нахимовские, ремесленные училища. Советской власти достались 19 млн. детей либо с одной мамой, либо вообще без родителей - и всех этих детей накормили, обучили, одели, все они получили работу и стали настоящими гражданами великой державы. На людях не экономили - в 1950 году на образование тратилось 14% расходной части бюджета. А в наши дни на эти цели тратят жалкие 3,5%!



Все эти меры привели к тому, что уже в 1955 году население СССР составляло 198 млн человек - на 3 миллиона больше, чем перед войной. Вот что означала настоящая социальная и демографическая политика - несмотря на гигантские потери в сражениях с коричневой чумой!



А что происходит сегодня? Мы видим вымирание преимущественно русских областей! Моя родная Орловщина со времени предательского развала СССР потеряла 173 тыс человек, Нижегородская область - почти 600 тыс!



"СП": - Что в такой ситуации реально сделать?



- Мы совместно с РАН провели в начале года крупную конференцию по демографии, подготовили специальные доклады и направляли их всем руководителям страны. На Госсовете я прямо сказал Путину: демография - это ключевая проблема. Мы единственная из крупных стран мира, которая теряет свое население. С 1991 года Америка выросла почти на 80 млн., Франция - почти на 10 млн. А у нас расслоение общества, раскол, обнищание, отсутствие работы привели к демографической катастрофе. Нельзя и дальше сидеть сложа руки!



Президент согласился. Позже, выступая в Академии наук, я сказал: мы проведем в Думе крупные слушания, пригласим все республики, края и области. 17 марта, в день 30-летия союзного референдума за сохранение Советской страны, мы обсудили тему демографии на форуме "За СССР - за Сильную, Справедливую, Социалистическую Россию!" В его работе приняли участие около 200 зарубежных центров, выступили наши коллеги из Украины, Белоруссии, Грузии, Киргизии.



А на следующий день в Малом зале Госдумы прошли слушания по демографии, к которым подключилась вся страна. Вопрос стоит ребром: в 2020 году число умерших составило 2,1 млн человек - это уровень 1993 года. Только за два последних года население России сократилось на миллион!



При этом непосредственно от ковида, на который власти списывают рост смертности, по официальной статистике умерло за год 116 тыс. человек.



Число родившихся в 2020 году составило 1 млн 435 тыс - меньше, чем в 2019-м. И страна продолжает вымирать. Нас на огромных просторах России, вместе с населением Крыма, осталось всего 146 млн.



Между тем, чтобы удерживать наши территории, - обустраивать их, охранять, возделывать, побеждать в конкурентной борьбе, - необходимо как минимум 200 млн. человек. Поэтому сложение славянского ядра, укрепление социальной политики, развитие народной дипломатии с Украиной и Белоруссией приобретают для нас особое значение. Это для нас единственный способ выжить в нынешних очень непростых условиях.



К сожалению, русофобия нынешних провластных медиа не дает честно и достойно оценить происходящее и сконцентрировать внимание на главных направлениях.



О "преодолении спада" и провалах во внешнеэкономической сфере

Я считаю, на каждого новорожденного мальчика нужно смотреть как на будущего труженика, солдата, защитника Родины. А на каждую девочку - как на будущую мать. Надо, едва ребенок родился, гарантировать ему государственное пособие на уровне прожиточного минимума, бесплатное медобслуживание, детскую кухню с хорошим



питанием - сделать все, чтобы он рос здоровым, интеллектуально и нравственно развивался. Нужно гарантировать доступный детский сад, бесплатные и интересные программы обучения и воспитания.



Как организовать социальную сферу, можно увидеть на примере "Совхоза имени Ленина" или СПК "Звениговский" в Марий Эл - там потрясающие Дворцы творчества, детские сады, отличные школы и спортивные комплексы. И Грудинин, и Казанков продолжают славные традиции Советской эпохи. Почему бы на базе совхоза не провести всесоюзный семинар по организации социальной базы? Как можно убеждать народ с высоких трибун, что руководство страны стремится исправить тяжелейшую демографическую ситуацию, и при этом игнорировать реальный опыт народных предприятий, который необходимо распространить на всю Россию? Это нечестная и неконструктивная политика.



Но власть привычно отмалчивается. Раз так - нам надо действовать самим. Расширять движение "За СССР - за Сильную, Справедливую, Социалистическую Россию!" Мы убеждены: криминально-олигархический капитализм будет и дальше засасывать страну в болото смертоносного демографического кризиса. Только справедливое общество, только идеалы социализма - забота о каждом и гуманизм общества - предполагают такое отношение государства к детям и старикам, которое способно изменить ситуацию с демографией и привести к возрождению России.



21 марта 2021 Источник - свободная пресса

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