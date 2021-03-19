Сдержанность Путина удивительна. Стаю шакалов хорошим манерам не научишь, - Пол Робертс

14:33 21.03.2021

Владимир Путин, стаю шакалов хорошим манерам не научишь

Открытое письмо президенту Российской Федерации



Пол Робертс

19.03.2021



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на неприемлемую характеристику Байденом президента России как убийцы, заявив, что Байден дал понять, что "он не хочет нормализовать отношения". Неужели в Кремле надежда горит вечно?



На протяжении многих лет мне было очевидно, что Вашингтон не хочет нормальных отношений с Россией или с какой-либо другой страной. Вашингтон хочет отношений господства при том, что гегемон это Вашингтон, а Россия - это та послушная марионетка, какой Россия была во времена Ельцина.



Просто вспомните последние четыре года президентства Трампа. Трамп заявлял о своем намерении нормализовать отношения с Россией, и по этой причине американский истеблишмент его президентство разрушил.



Не существует никаких перспектив на то, чтобы у России были нормальные отношения с США и их Империей. Уничтожение президентства Трампа и кража его переизбрания является доказательством того, что американский истеблишмент не потерпит такого президента, который вознамерится установить нормальные дипломатические отношения со сколь-нибудь суверенной Россией.



Этого единственного намерения хватило для того, чтобы разрушить президентство Трампа. Трамп немедленно столкнулся с инсценировкой и трехлетним расследованием скандала "Russiagate", за которым последовали две попытки импичмента Трампа по ложным основаниям, а его переизбрание было у него украдено. Американские судебные органы отказались даже взглянуть на неопровержимые доказательства кражи выборов. Неужели Кремль действительно верил в то, что Байден собирается повторить самоуничтожение Трампа и подружится с Россией?



Несмотря на всю ясность обвинения Байдена, поддержанного пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки*, о том, что "русские будут привлечены к ответственности", пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила заинтересованность России в предотвращении "необратимой деградации" двусторонних отношений России с США.



Удивительно!



Похоже, Кремль не в состоянии признать реальность. В 2016 году Хиллари Клинтон, которая, как ожидалось, должна была стать следующим президентом США, назвала Путина "новым Гитлером". Чем это отличается от того, что Байден назвал Путина убийцей? Официальной политикой Запада является демонизация Путина и России. Эта демонизация Путина и России продолжается уже много лет.



Сдержанность Путина удивительна. Он относится к этим рассчитанным оскорблениям так, словно это с гуся вода. Но ответ Путина не служит ни миру**, ни интересам России.



Уважаемый Президент Путин, позвольте мне предложить объяснение того, с какой угрозой сталкиваетесь вы и весь мир. Вашингтон и американский внешнеполитический истеблишмент ненавидят вас. Они ненавидят вас за то, что вы восстановили суверенитет России и тем самым разместили могущественную страну на пути американской гегемонии. Вспомните "доктрину Вулфовица" (1992г.):



"Наша первоочередная цель - не допустить повторного появления нового соперника будь то на территории бывшего Советского Союза или где-либо еще, который представит собой угрозу, аналогичную той, которую представлял собой Советский Союз. Это - господствующее соображение, лежащее в основе новой региональной оборонной стратегии, и оно требует, чтобы мы приложили усилия для предотвращения доминирования какой бы то ни было враждебной державы в любом регионе, ресурсы которого при консолидированном контроле были бы достаточны для того, чтобы генерировать глобальную мощь".



Вы, Президент Путин, и только вы несете ответственность за "повторного появления нового соперника, … достаточного для того, чтобы генерировать глобальную мощь". Следовательно, вы - непростительное ограничение для американского господства, а "наша первоочередная цель" - убрать то ограничение, которое вы накладываете на американское господство.



Эта неоконсервативная политика остается в силе. Никакой альтернативы выдвинуто не было. Недавно два российских аналитика из гегемонистского "Атлантического совета" (Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз - С.Д.) предложили Вашингтону придерживаться менее враждебного подхода к России. Их немедленно осудили остальные 22 внешнеполитических эксперта этого совета.



Невозможно яснее выразить то, что Россия стоит на пути Вашингтона. Неужели в Кремле нет людей, знакомых с английским языком?



Тот, кто дает советы Кремлю, - идиот. Каждый раз, когда Кремль отвечает на оскорбления и ложные обвинения Вашингтона, Кремль предоставляет всем западным СМИ - этакому министерству пропаганды, подобного которому никогда раньше не было на Земле и которое можно найти только в научно-фантастических произведениях, таких как "1984" Джорджа Оруэлла - возможность повторять (выдвинутое - С.Д.) обвинение: "Сегодня официальный представитель Кремля отрицал, что Путин - убийца".



Президент Путин, если я могу предложить свой совет, объясните Пескову и Захаровой не отвечать на обвинения и оскорбления. Игнорировать их. Не говорить ничего. Перестать обращаться к Вашингтону и его натовским марионеткам. Тот факт, что Россия считает, будто факты актуальны, рассматривается Западом как признак великой слабости. На Западе факты значения не имеют. "Russiagate" представил вам доказательства этого.



Ведите свои дела там, где вас приветствуют и рассматривают как потенциального защитника от Вашингтона, например, в Иране. Заключите с Китаем договор о взаимной обороне. Даже преступно безумный Вашингтон не вступит в схватку с Россией и Китаем, объединившимися в пакте о защите. Добавьте Иран и Талибан***.



Лучший способ не допустить проникновения исламского терроризма в Российскую Федерацию - подружиться с ними и настроить их против Вашингтона. Победите Вашингтон в его собственной игре. И во что бы то ни стало - не позволяйте Израилю и Вашингтону наносить удары по сирийской территории. Пока вы не продемонстрируете мощь России, вас всерьез воспринимать не будут. Чем дольше вас не будут воспринимать всерьез, тем больше вероятность того, что угрозы в отношении России будут расти до тех пор, пока не начнется ядерная война.



Очевидно, что Россию всерьез не воспринимают, если лидеры американских демократов описывают президента России как "нового Гитлера" и "убийцу". Ни один американский президент не осмеливался высказываться о каком-либо советском лидере - хотя для обвинений действительно имелись основания - в таких выражениях.



Я предлагаю этот совет не потому, что я настроен пророссийски и антиамерикански, а потому, что я работал с президентом Рейганом над достижением цели по прекращению холодной войны и (ликвидации - С.Д.) ее угрозы ядерного Армагеддона. Люди могут говорить все, что хотят об изменении климата и Covid, но ядерная война - это наступление конца времен.



Намерение американских неоконсерваторов обрести мировое господство принесет ядерную войну, если вы не повернете Россию спиной к упадочному, коррумпированному и умирающему Западу и решительно не защитите интересы России и ее друзей. Вашингтон отказывает вам в возможности иметь друзей в Европе. Найдите их где-нибудь еще. На карту поставлен мир во всем мире.



Публикуется с разрешения автора



Перевод Сергея Духанова.



* Правильно произносится "Саки".



** В англоязычном тексте употреблено слово "peace", т.е. "мир", как "отсутствие войны".



*** "Движение Талибан" решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.