 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 21.03.2021
16:00  "Отыгрываются за BLM": почему в США бьют азиатов, - Л.Мисник
14:33  Сдержанность Путина удивительна. Стаю шакалов хорошим манерам не научишь, - Пол Робертс
14:21  Геннадий Зюганов: Если бы мы сохранили СССР, у нас было бы 320 млн населения
13:47  Казахи соорудят в Ташкенте второй отель "Hilton" (фото макета)
12:20  Непримиримый тадж-басмач "Худжа-командир" получил 14 лет строгого режима
11:49  "Мы даже председателя махалли не можем справедливо избрать", - Мирзиеев в пессимизме
10:44  УзбДискуссия. В чем "вред" кириллицы? - А.Жолдасов

10:30  РосОбщество после протестов. Почему Кремль выигрывает битву за обывателя, - А.Колесников
08:48  Вырождение нации. Над всей УкрРуиною безоблачное небо, - К.Кеворкян
07:30  Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским, - А.Резчиков
00:31  "Я могу порассуждать про Абылая Великого", - "казахстанское" интервью Сергея Шойгу
00:29  Джераш - Помпеи Востока, - П.Густерин
Суббота, 20.03.2021
21:27  Умер от КОВИ Народный артист СССР оперный певец Евгений Нестеренко
18:20  Квиты? А как насчет кровавого "подарка" в виде экспорта Русской революции в 20-30-е годы, - Н.Нуртазина
17:57  Гуюк - Великий хан Монгольской Империи (история)
17:54  В Афгане душманы завалили ракетой Ми-17 правительственных ВВС - 9 "двухсотых" (видео)
16:52  Компрадорская буржуазия украла почти все, что могла. Блатной феодализм в России заканчивается, - М.Делягин
16:49  Бывший обвиняемый в хищении "миллионов Туркменбаши" впервые рассказал о своем деле
15:45  Оргкомитет: на Олимпиаду в Токио не пустят иностранных болельщиков. Вообще!
15:05  Назарбаев выступил против переименования в его честь стадиона "Абай Арена" в Семее
15:01  Смерть шпионам! Госслужащих с двойным гражданством выявляют в Казахстане
14:11  Европейской демократии больше не существует – это главный результат пандемии, - И.Мальцев
13:52  Алматинцы встречают Наурыз по новому
13:51  Москва объявляет о пересмотре отношений с Вашингтоном, - Handelsblatt
12:40  Бей баб, бусурмане! Турция вышла из европейской конвенции по защите прав женщин
10:20  Байден как главный пропагандист Кремля, - "НГ"
08:33  Из турецкого парламента при помощи полиции выбивают курдов , - "Къ"
07:32  Арабские шейхи поменяют "Абрамсы" на танки от Шойгу, - "СП"
07:24  Вирусные атаки: в США массово нападают на людей с азиатскими корнями, - К.Сенин
05:36  Политическая комедия абсурда. Навалычу присудили кинопремию в России, - "СП"
00:52  России нужны не контрсанкции, а санкции, - Т.Бордачев
00:40  Вышла новая книга В.В. Трепавлова "Народы Евразии в эстафете империй. От Золотой Орды к Российскому государству"
00:02  В Киргизии, оказывается, есть награда - медаль "Жена офицера"
Пятница, 19.03.2021
19:37  Байден три раза упал на трапе, пытаясь залезть в свой самолет (грустное видео)
18:58  Самоубийственные виражи Украины, - С.Князев
15:42  Казахстан выпустил новые монеты с золотым изображением Елбасы Назарбаева (фото)
15:40  Россия выигрывает Первую коронавирусную войну, - Г.Мирзаян
15:37  Вышел в свет 3-й том Собрания сочинений Президента К.Токаева
10:46  34 "закладки"! Алматинские школы затерроризировали телефонные "подрывники"
10:31  "Самаркандский" роман Яхиной - это не литература, а злобное и неряшливое фэнтези.., - Юрий Поляков
10:13  До запрета Библии на Западе остался всего один шаг, - Сергей Худиев
10:04  С утра в Москве подавали афганское. Бесконечная балалайка, - "Къ"
10:03  Зачем Запад убил Каддафи и разрушил Ливию, - Е.Крутиков
10:00  Путин вызвал Байдена на дуэль-дебаты, - А.Колесников
09:56  Туркменистан по уши в долгах. И президент Бердымухамедов предпринял беспрецедентный шаг – признался в этом
09:54  Балхашские мели. Китай ставит под угрозу крупнейшее озеро Казахстана, - Д.Триллинг
09:48  Вакцина AstraZeneca расколола Европу, - Science
09:04  Скончался кыргызский композитор Жумашбай Касымбеков
08:31  Еще не все унесено? В "кормушку" РосКырИнвестФонда возвращен г-н Аалиев
08:04  "Оружия не было!". КазКосмонавт Аубакиров категорически отвергает обвинения в браконьерстве
07:47  Как Пекин пытается навязать свои вакцины, - Le Temps
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сдержанность Путина удивительна. Стаю шакалов хорошим манерам не научишь, - Пол Робертс
14:33 21.03.2021

Владимир Путин, стаю шакалов хорошим манерам не научишь
Открытое письмо президенту Российской Федерации

Пол Робертс
19.03.2021

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на неприемлемую характеристику Байденом президента России как убийцы, заявив, что Байден дал понять, что "он не хочет нормализовать отношения". Неужели в Кремле надежда горит вечно?

На протяжении многих лет мне было очевидно, что Вашингтон не хочет нормальных отношений с Россией или с какой-либо другой страной. Вашингтон хочет отношений господства при том, что гегемон это Вашингтон, а Россия - это та послушная марионетка, какой Россия была во времена Ельцина.

Просто вспомните последние четыре года президентства Трампа. Трамп заявлял о своем намерении нормализовать отношения с Россией, и по этой причине американский истеблишмент его президентство разрушил.

Не существует никаких перспектив на то, чтобы у России были нормальные отношения с США и их Империей. Уничтожение президентства Трампа и кража его переизбрания является доказательством того, что американский истеблишмент не потерпит такого президента, который вознамерится установить нормальные дипломатические отношения со сколь-нибудь суверенной Россией.

Этого единственного намерения хватило для того, чтобы разрушить президентство Трампа. Трамп немедленно столкнулся с инсценировкой и трехлетним расследованием скандала "Russiagate", за которым последовали две попытки импичмента Трампа по ложным основаниям, а его переизбрание было у него украдено. Американские судебные органы отказались даже взглянуть на неопровержимые доказательства кражи выборов. Неужели Кремль действительно верил в то, что Байден собирается повторить самоуничтожение Трампа и подружится с Россией?

Несмотря на всю ясность обвинения Байдена, поддержанного пресс-секретарем Белого дома Джен Псаки*, о том, что "русские будут привлечены к ответственности", пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подтвердила заинтересованность России в предотвращении "необратимой деградации" двусторонних отношений России с США.

Удивительно!

Похоже, Кремль не в состоянии признать реальность. В 2016 году Хиллари Клинтон, которая, как ожидалось, должна была стать следующим президентом США, назвала Путина "новым Гитлером". Чем это отличается от того, что Байден назвал Путина убийцей? Официальной политикой Запада является демонизация Путина и России. Эта демонизация Путина и России продолжается уже много лет.

Сдержанность Путина удивительна. Он относится к этим рассчитанным оскорблениям так, словно это с гуся вода. Но ответ Путина не служит ни миру**, ни интересам России.

Уважаемый Президент Путин, позвольте мне предложить объяснение того, с какой угрозой сталкиваетесь вы и весь мир. Вашингтон и американский внешнеполитический истеблишмент ненавидят вас. Они ненавидят вас за то, что вы восстановили суверенитет России и тем самым разместили могущественную страну на пути американской гегемонии. Вспомните "доктрину Вулфовица" (1992г.):

"Наша первоочередная цель - не допустить повторного появления нового соперника будь то на территории бывшего Советского Союза или где-либо еще, который представит собой угрозу, аналогичную той, которую представлял собой Советский Союз. Это - господствующее соображение, лежащее в основе новой региональной оборонной стратегии, и оно требует, чтобы мы приложили усилия для предотвращения доминирования какой бы то ни было враждебной державы в любом регионе, ресурсы которого при консолидированном контроле были бы достаточны для того, чтобы генерировать глобальную мощь".

Вы, Президент Путин, и только вы несете ответственность за "повторного появления нового соперника, … достаточного для того, чтобы генерировать глобальную мощь". Следовательно, вы - непростительное ограничение для американского господства, а "наша первоочередная цель" - убрать то ограничение, которое вы накладываете на американское господство.

Эта неоконсервативная политика остается в силе. Никакой альтернативы выдвинуто не было. Недавно два российских аналитика из гегемонистского "Атлантического совета" (Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз - С.Д.) предложили Вашингтону придерживаться менее враждебного подхода к России. Их немедленно осудили остальные 22 внешнеполитических эксперта этого совета.

Невозможно яснее выразить то, что Россия стоит на пути Вашингтона. Неужели в Кремле нет людей, знакомых с английским языком?

Тот, кто дает советы Кремлю, - идиот. Каждый раз, когда Кремль отвечает на оскорбления и ложные обвинения Вашингтона, Кремль предоставляет всем западным СМИ - этакому министерству пропаганды, подобного которому никогда раньше не было на Земле и которое можно найти только в научно-фантастических произведениях, таких как "1984" Джорджа Оруэлла - возможность повторять (выдвинутое - С.Д.) обвинение: "Сегодня официальный представитель Кремля отрицал, что Путин - убийца".

Президент Путин, если я могу предложить свой совет, объясните Пескову и Захаровой не отвечать на обвинения и оскорбления. Игнорировать их. Не говорить ничего. Перестать обращаться к Вашингтону и его натовским марионеткам. Тот факт, что Россия считает, будто факты актуальны, рассматривается Западом как признак великой слабости. На Западе факты значения не имеют. "Russiagate" представил вам доказательства этого.

Ведите свои дела там, где вас приветствуют и рассматривают как потенциального защитника от Вашингтона, например, в Иране. Заключите с Китаем договор о взаимной обороне. Даже преступно безумный Вашингтон не вступит в схватку с Россией и Китаем, объединившимися в пакте о защите. Добавьте Иран и Талибан***.

Лучший способ не допустить проникновения исламского терроризма в Российскую Федерацию - подружиться с ними и настроить их против Вашингтона. Победите Вашингтон в его собственной игре. И во что бы то ни стало - не позволяйте Израилю и Вашингтону наносить удары по сирийской территории. Пока вы не продемонстрируете мощь России, вас всерьез воспринимать не будут. Чем дольше вас не будут воспринимать всерьез, тем больше вероятность того, что угрозы в отношении России будут расти до тех пор, пока не начнется ядерная война.

Очевидно, что Россию всерьез не воспринимают, если лидеры американских демократов описывают президента России как "нового Гитлера" и "убийцу". Ни один американский президент не осмеливался высказываться о каком-либо советском лидере - хотя для обвинений действительно имелись основания - в таких выражениях.

Я предлагаю этот совет не потому, что я настроен пророссийски и антиамерикански, а потому, что я работал с президентом Рейганом над достижением цели по прекращению холодной войны и (ликвидации - С.Д.) ее угрозы ядерного Армагеддона. Люди могут говорить все, что хотят об изменении климата и Covid, но ядерная война - это наступление конца времен.

Намерение американских неоконсерваторов обрести мировое господство принесет ядерную войну, если вы не повернете Россию спиной к упадочному, коррумпированному и умирающему Западу и решительно не защитите интересы России и ее друзей. Вашингтон отказывает вам в возможности иметь друзей в Европе. Найдите их где-нибудь еще. На карту поставлен мир во всем мире.

Публикуется с разрешения автора

Перевод Сергея Духанова.

* Правильно произносится "Саки".

** В англоязычном тексте употреблено слово "peace", т.е. "мир", как "отсутствие войны".

*** "Движение Талибан" решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616326380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №522
- Сенаторы ратифицировали Протокол по борьбе с хищениями автотранспорта
- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Парламента КНР Ли Чжаньшу
- В Мажилисе обсуждают инициированный Президентом страны законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам
- Кадровые перестановки
- Рост цен на сигареты приведет к распространению контрафакта – сенатор
- Министр иностранных дел Казахстана начал свой официальный визит в Турцию
- Российский запрет на ввоз казахстанских томатов и перцев признан барьером
- Скандал с Токтаром Аубакировым: Минэкологии проверит сведения о браконьерстве в резервате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  