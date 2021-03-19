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"Отыгрываются за BLM": почему в США бьют азиатов, - Л.Мисник
16:00 21.03.2021

"Отыгрываются за BLM": почему в США бьют азиатов
Власти США обеспокоены ростом насилия против людей азиатского происхождения

Лидия Мисник

Расстрел в американском штате Джорджия шести женщин азиатского происхождения стал причиной беспокойства со стороны американских законодателей. Проблема ущемления азиатской диаспоры обострилась в период пандемии COVID-19 на фоне заявлений о "китайском вирусе", хотя в действительности ее корни гораздо глубже.

Убийство в Джорджии

Американские законодатели обеспокоились усилившимися антиазиатскими атаками, пишет Reuters. "Наше сообщество истекает кровью, мы страдаем от боли, и в течение прошлого года мы кричали о помощи", - сказала демократ Грейс Мэн на слушаниях в Конгрессе США.

Эти слушания прошли вскоре после убийства 17 марта шести женщин азиатского происхождения. Они и еще два человека были застрелены в результате серии нападений на три спа-салона в американском штате Джорджия. В Южной Корее подтвердили, что четверо погибших были корейского происхождения.

Полиция допускает, что мотивом нападения, по крайней мере частично, могли быть антииммигрантские или антиазиатские настроения.

По подозрению в совершении этих преступлений полиция задержала 21-летнего Аарона Лонга. Он признал вину, но при этом заявил, что расовая принадлежность погибших не была причиной преступления.

Но какими бы ни были мотивы этой стрельбы, это напугало многих американцев азиатского происхождения, на что обратил внимание сам президент США Джо Байден. Как отметил глава Белого дома в ходе своего выступления в Атланте в штате Джорджия, эта категория населения в целом обеспокоена стремительным ростом преступлений на почве ненависти против выходцев из Азии, который фиксировался в прошлом году. По словам Байдена, весь год эти люди боялись за свои жизни, подвергались нападениям, запугиваниям и преследованиям.

"Наше молчание было бы равнозначно соучастию. Мы не можем оказаться в этом замешаны. [...> Америка не должна становиться домом для ненависти. Это должно прекратиться. И от всех нас зависит, чтобы это прекратилось", - подчеркнул президент.

Обострение на фоне пандемии

Как сообщил член Палаты представителей, демократ Стив Коэн, слова которого приводит Reuters, в прошлом году были случаи, когда людей азиатского происхождения убивали ножом, поджигали и оскорбляли.

По подсчетам сайта Stop AAPI Hate ("Положим конец ненависти против американцев азиатского происхождения и уроженцев тихоокеанских островов"), с марта минувшего года о случаях ксенофобии в отношении людей данной категории сообщили 2808 человек, которых оскорбляли и избивали, отмечало USA Today.

При этом в Центре изучения ненависти и экстремизма, данные которого приводит Reuters, отметили, что количество преступлений на почве ненависти против американцев азиатского происхождения увеличилось на 149% в 2020 году в 16 крупных городах по сравнению с 2019 годом.

Всплеск насилия в отношении людей с азиатской внешностью можно связать с возникшей в КНР пандемией COVID-19, а точнее антикитайской кампанией, которая развернулась после этого. Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял КНР в начале пандемии, называл его "китайским вирусом".

На волне таких настроений происходили многочисленные преступления в отношении лиц азиатского происхождения.

В феврале 2021 года неизвестный человек грубо толкнул 84-летнего жителя Сан-Франциско родом из Таиланда. Пожилой мужчина скончался. Перед этим толкнувший его человек оскорбил жену пенсионера и сказал им обоим "убираться в Китай".

В том же месяце в правоохранительные органы обратился 27-летний американец корейского происхождения Дженни Ким с заявлением о его жестоком избиении в Корейском квартале Лос-Анджелеса. Как рассказывал Ким, он стоял на улице и ждал товарища, когда к нему подошли двое мужчин и стали выкрикивать оскорбления.

"Они кричали: "У тебя китайский вирус, возвращайся в Китай", - а потом стали бить меня по лицу. Проходившие мимо люди при этом не обращали внимания на происходящее", - говорил Ким CNN.

Замдиректора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов разделает мнение, что определенную роль в текущей ситуации в США сыграла антикитайская риторика Трампа. Бывший американский президент на протяжении нескольких лет убеждал сограждан, что главный враг - Китай, и любое его проявление - это угроза для Соединенных Штатов, сказал эксперт "Газете.Ru". По его словам, даже более мягкая риторика Байдена не улучшит положение.

В свою очередь, главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев в комментарии "Газете.Ru" обратил внимание, что

республиканцы пытаются разыграть антикитайскую карту против администрации Байдена и подтолкнуть ее к тому, чтобы заложенный Трампом курс на конфронтацию с Китаем был продолжен.

Причины более глубоки

"Пандемия только усилила скрытые антиазиатские предрассудки, которые имеют долгую, долгую и уродливую историю в Америке", - обратил внимание член Палаты представителей Стив Коэн.

Антиазиатские настроения действительно возникли не в период пандемии - она лишь обострила их. Как утверждает Дмитрий Суслов,

помимо антикитайской риторики, есть еще две причины роста насилия в отношении лиц азиатского происхождения: обострение общего американского внутреннего общественного и общественно-политического кризиса, а также расовых противоречий.

Эксперт отметил, что протесты в поддержку афроамериканцев не могут пройти бесследно. По его словам, сегодня это приводит к радикализации консервативных белых, обостряет расовые противоречия, что выливается в насилие в отношении "самой незащищенной части американского общества" в этом плане - людей азиатского происхождения.

"Белых по-прежнему большинство, афроамериканцев сейчас трогать нельзя, латиноамериканцев слишком много, а азиатов мало и они, вроде как, не так опасны, как афроамериканцы, и на них отыгрываются", - пояснил специалист.

Администрация бессильна

Владимир Васильев выразил мнение, что в решении проблемы расизма в отношении людей азиатского происхождения администрация мало что может сделать. Он обратил внимание, что в США в последнее время преступность растет во всех сегментах. "Что самое главное - это в основном распространено на западном побережье США, где господствует принцип анархического представления. Может, на это и делается расчет - что правоохранительные органы мало что могут сделать", - допустил эксперт.

Как, в свою очередь, полагает Дмитрий Суслов, проблема будет немного сглажена с выходом США из экономического кризиса, улучшением социально-экономической ситуации, уменьшением безработицы и ростом доходов населения.

Но фундаментально решить эту проблему без исправления общей ситуации в американском обществе невозможно, даже принимая отдельные законы и меры по пресечению насилия, констатировал эксперт.

Источник - Газета.Ru
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