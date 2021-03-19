Премьер-министр Пакистана Имран Хан привился китайской вакциной и заболел COVID-19

17:35 21.03.2021

Премьер-министр Пакистана Имран Хан привился китайской вакциной Sinopharm и заболел коронавирусом.



Об этом на своей странице в Twitter рассказал специальный помощник премьера по вопросам национального здравоохранения Файсал Султан.



20 марта премьер-министр сдал положительный тест на COVID-19 и ушел на самоизоляцию.



Примечательно, что за два дня до болезни, 18 марта, Имран Хан сделал прививку от коронавируса китайским препаратом Sinopharm. Премьер сделал вакцину на следующий день после того, как вторую партию препарата завезли в Пакистан.



В Минздраве Пакистана объяснили, что действие вакцины начинается не сразу после ее введения. Достаточный для защиты иммунитет вырабатывается через несколько дней после прививки.



"Премьер-министр Имран Хан не полностью прошел процедуру к моменту инфицирования. Он получил лишь первую дозу препарата, и это произошло буквально два дня назад", - сказали в Минздраве.