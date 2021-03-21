 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Задержан губер Пензенской области РФ Белозеров. За взятки
18:51 21.03.2021

Появилось видео задержания губернатора Пензенской области

видео тут -
https://iz.ru/1140133/2021-03-21/poiavilos-video-zaderzhaniia-gubernatora-penzenskoi-oblasti

Появилось видео задержания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, ставшего фигурантом уголовного дела о взятках. На записи Белозерцева выводят из здания областного правительства.

По информации телеканала РЕН ТВ, Белозерцев покинул рабочее место, где проходили обыски, в сопровождении следователей и силовиков, его этапируют в Москву, где ему предъявят обвинение.

Заместитель руководителя аппарата - начальник управления пресс-службы главы региона Дина Черемушкина сообщила, что после задержания Белозерцева правительство Пензенской области работает в штатном режиме.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

В СК заявили, что взятки передавались за предоставление преимуществ при заключении госконтрактов. Следствие будет ходатайствовать об аресте фигурантов, уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным РЕН ТВ, Белозерцев мог оказывать поддержку бизнесу сыновей, используя свои полномочия, у них тоже провели обыски.

Сыновья губернатора за несколько лет нахождения отца у власти приобрели ряд квартир, парковки в ЖК "Триумф" и земельные участки, также оба владеют землей и зданием государственной стоматологической клиники в доле с директором корпорации развития Пензенской области Дмитрием Полукаровым.

Ранее, 19 марта, следователи Забайкальского края возбудили два уголовных дела по фактам превышения должностных полномочий при заключении госконтрактов на сумму более 2 млрд рублей.

Источник - iz.ru
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