 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва отозвала посла из Вашингтона. Путин все же обиделся
21:07 21.03.2021

Отъезд посла из Вашингтона меняет отношения Москвы с Западом

Кремль демонстрирует готовность к долгосрочной ссоре
Геннадий Петров

21.03.21
В Москву в воскресенье вернулся посол в США Анатолий Антонов, ранее отозванный на родину для консультаций на неопределенное время. В тот же день глава дипмиссии РФ в Великобритании Андрей Келин заявил о том, что российско-британские контакты в политической сфере "практически мертвы". В отношениях России с Западом начинаются "заморозки". Причем в отличие от прошлых периодов такого рода громкие дипломатические демарши инициирует именно российская сторона.

Антонов прилетел в Москву в 11.00 21 марта. Ожидавшие его в аэропорту Шереметьево журналисты были разочарованы: общаться с прессой он не пожелал. Оставалось довольствоваться только тем, что Антонов сказал в Нью-Йорке, перед отлетом. "Запланировано несколько встреч в Москве в различных ведомствах. Сколько потребуется времени, сейчас сказать трудно. Но исхожу из того, что сколько надо, столько и останусь", – сообщил посол, не прояснив, таким образом, когда закончатся консультации, с целью которых он покинул Соединенные Штаты.

Бессрочная демонстративная отлучка главы дипмиссии – беспрецедентное событие для российско-американских отношений. Ничего подобного не было даже в годы холодной войны. Отъезд Антонова совпал с интервью, которое дал его коллега Келин британской радиостанции LBC. "Британское правительство уничтожило основную часть наших отношений, мы сохраняем их преимущественно в экономической и культурной сферах. Что же касается политической области, то они практически мертвы", – сказал посол в Великобритании. Если отъезд Антонова связан с интервью Джозефа Байдена, в котором президент США назвал Владимира Путина убийцей, то заявление Келина сделано по другому, наделавшему меньше шума, поводу.

Британское правительство опубликовало 16 марта Комплексный обзор вопросов безопасности (см. "НГ" от 15.03.21) – своего рода стратегию британских властей в сфере безопасности. Келин обратил внимание, что в этом документе вообще не упомянут диалог с Россией. Вместо этого там есть другое. "Обвинения, обвинения и обвинения. Это сильно отличается от других стратегических документов, даже от британской стратегии 2015 года и от стратегии НАТО", – сказал Келин.

Особое внимание он обратил на то, что самый близкий европейский союзник США, Великобритания, декларирует теперь отказ от политики ядерного разоружения. В Комплексном обзоре вопросов безопасности прописано, что страна увеличит свой ядерный потенциал на 40% – примерно до 260 боеголовок. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) ранее сообщал, что в 2020 году Великобритания впервые со времен холодной войны увеличила количество боеголовок на 15 единиц. Британские власти это не подтвердили. Теперь же впервые о намерении нарастить ядерный арсенал объявлено официально. "Это нарушение договора о нераспространении (ядерного оружия) и многих других договоренностей, в которых прописано лишь уменьшение или снижение числа ядерных боеголовок", – указал в своем интервью Келин.

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Российский посол в Лондоне Андрей Келин
обвинил британцев в нарушении ядерных
соглашений. Фото с сайта www.rusemb.org.ukНеобходимо отметить, что в Комплексном обзоре вопросов безопасности содержится множество других положений, которые не могут быть иначе как негативно,восприняты Кремлем. Чего стоит, например, пункт о глобальном санкционном режиме против лиц, которых в Великобритании считают причастными к коррупции. Его планируется ввести в этом году.
В интервью Келина не говорится о контрмерах, которые предпримет Россия против Великобритании, хотя и его слова, и отъезд посла из США похожи на предвестники каких-либо санкций со стороны РФ. О корректировке внешнеполитического курса ранее заявил и Путин. На встрече с представителями общественности Крыма 18 марта он сказал, что "руководство США в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США, и на их условиях". Это Кремль не устраивает. "Мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться", – сказал Путин.

Эксперты полагают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, чем является нынешняя эскалация напряженности в отношениях РФ и Запада. Что это, ситуативная реакция на интервью Байдена и попытку британского союзника подыграть США или свидетельство принципиального поворота в российской внешней политике?

Руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков полагает, что такой реакции на слова Байдена в Вашингтоне не ожидали. "Извиниться американцы, разумеется, не могут. Но полагаю, что они попробуют как-то сгладить ситуацию", – сказал он в разговоре с "НГ". Шариков считает, что Белый дом будет действовать очень осторожно, тем более что для американских властей характерна, по словам эксперта, "виртуозная способность не произносить конкретные формулировки, но при этом через медиаполе давать свою позицию". Возможно, по реакции Москвы будет понятно, насколько серьезно Кремль нацелился на долгосрочную конфронтацию с Западом.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616350020
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