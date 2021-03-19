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|В Бишкеке отменено празднование Нооруза. По медицинским соображениям
21:30 21.03.2021
В Бишкеке введены ограничения на проведение праздника Нооруз, сообщает мэрия.
"Согласно данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека с января по 18 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса и пневмонии в городе составило 2551", - говорится в сообщении.
Принимая во внимание факты выявления новых штаммов COVID-19 в европейских странах, и об усилении карантинных мер в соседних странах, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию, в целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных COVID-19, городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссии приняли решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику Нооруз на территории Бишкека.
По данным мэрии, Городским управлением здравоохранения мэрии отмечается рост числа обращений с симптомами ОРВИ в ЦСМ в полтора раза среди детей.
"В связи с этим главам районных акимиатов поручено усилить контроль за соблюдением субъектами предпринимательства временных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных постановлением правительства "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19", - сообщили в мэрии.