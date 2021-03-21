 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В африканской стране появилась первая президент-мусульманка - Самия Хасан Сулуху (Танзания)
00:03 22.03.2021

После смерти лидера Танзании государство впервые возглавила женщина
Данила Моисеев
21.03.21

Вице-президент США Камала Харрис поздравила Самию Хасан Сулуху с вступлением в должность президента Танзании и заявила о том, что готова способствовать улучшению отношений двух стран. Обстоятельства прихода к власти первой женщины – главы этого восточноафриканского государства трагичны. Пост ей освободил умерший на 62-м году жизни Джон Помбе Джозеф Магуфули, при котором она являлась вице-президентом. Учитывая постоянные известия о плохом состоянии здоровья президента США Джозефа Байдена, не исключено, что Харрис может повторить судьбу Самии Сулуху. А пока в Америке только говорят о возможности появления женщины-президента, в Африке появилась глава государства, которая исповедует ислам и носит хиджаб.

Число стран, где мусульманки становятся первыми лицами, в мире невелико. В Африке их до вступления в должность Самии Сулуху не было совсем. Единственной женщиной-мусульманкой, руководившей африканской страной, была президент Маврикия Амина Гураб-Факим. Но она в 2018 году покинула свой пост. Правда, Танзанию, как и Маврикий, нельзя назвать страной, где преобладает мусульманское население. Здешняя исламская община хоть и быстро увеличивается, тем не менее уступает по численности христианской. Впрочем, остров Занзибар, откуда происходит новый лидер, традиционно считается самым мусульманским регионом страны.

Самия Сулуху стала вице-президентом после всеобщих выборов 2015 года, которые выиграл Джон Помбе Джозеф Магуфули. Теперь, согласно законам Танзании, она будет главой государства до 2025 года. Самия Сулуху – экономист, получила высшее образование на родине, а потом в Британии. В 2015 году получила степень магистра в американском Южном университете Нью-Гэмпшира. У нее четверо детей, она член правящей партии Чама Ча Мапиндузи (CCM) социалистического толка. Дочь Самии Сулуху – депутат парламента Занзибара.

Покойный Магуфули запомнился большинству танзанийцев как успешный руководитель, радеющий за страну. Он делал то, о чем в остальной Африке могли только мечтать: реально боролся с коррупцией, увольнял проворовавшихся чиновников, сократил свою зарплату и расходы на лишние празднества, лично убирал мусор с улиц, заставил иностранные золотодобывающие компании делиться доходами с государством, отмечает Telegram-канал Zangaro Today. Вместе с тем его не раз обвиняли в авторитарных замашках и гонениях на СМИ. Имя Магуфули с 2020 года порой попадало в ленты мировых новостей. Танзанийский президент был убежденным ковид-диссидентом, не верившим в пандемию. По сведениям кенийских СМИ, от COVID-19 он и умер. Официально власти эту информацию опровергают и причиной смерти политика называют сердечный приступ.

"Важно, что сменившая Магуфули Самия Сулуху родом с Занзибара, здесь все-таки выражена довольно яркая идентичность. Жители острова считают себя частью арабского мира. Там же нынешний президент в основном и работала министром по связям региона с материковой Танзанией", – говорит заместитель директора Института Африки Леонид Фитуни.

Эксперт в разговоре с "НГ" сказал, что Самия Сулуху в целом не была на виду, поэтому сложно говорить о том, станет ли она самостоятельным политиком. В наследство ей досталась крепкая, по африканским меркам, экономика и устойчивые внешнеполитические контакты. "Танзания находится под влиянием Китая, но и с Россией у нее хорошие связи. Для Пекина это государство, входящее в проект морского Шелкового пути. Китайцы обеспечивают обслуживание и строительство железной дороги, хотели даже помочь с пандемией, но умерший президент отказался – сказал, что COVID-19 в стране нет. С бывшей метрополией – Британией – также имеются связи. Именно в Соединенном Королевстве здешние элиты получают образование. В целом Запад присматривается к Танзании, рассчитывая на рыночные преобразования там", – говорит Фитуни.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616360580
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