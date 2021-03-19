Роковая ошибка Хана Узбека: ислам для Золотой Орды

00:23 22.03.2021 Теперь будем мусульманами! Так сказал великий государственный деятель Улуса Джучи (Золотой Орды) хан Узбек, правнук Батыя. Вокруг Деш-и-Кипчака бурлило, некогда великая Империя Чингисхана распадалась, широкими шагами обосабливались Улусы, дробясь внутри. Шли войны между потомками Сотрясателя Вселенной. Занять белый войлок Великих Ханов стоило крови, чингизиды отправлялись пачками на небесные пастбища, обсуждать проблему престолонаследования со своим великим предком…



Узбек-хан был очень жестким молодым мужчиной, занял Сарай-Берке (ханскую Ставку Золотой Орды) после вдумчивой резни конкурентов. В январе 1313 года он вместе с беклярбеком Кутлуг-Тимуромом прибыл на Волгу из Ургенча, чтобы сказать близким покойного Великого Хана Тохты слова утешения. Выполнив печальные формальности, перебил наследников, проредил ближайшее окружение. Принял общее руководство Улусом.



"…ордынский эмир Кадак хотел возвести на трон сына Тохты Илбасмыша, но Узбек и Кутлуг-Тимур прибыли из Хорезма и убили обоих".



Помимо мечей верного наставника Кутлуг-Тимура, из Ургенча прибыла большая делегация мусульманских проповедников и имамов. Вся интрига вокруг престолонаследия Тохты велась через призму выбора веры. Узел был тугой, даже с Руси архиереи были заплетены. С надеждой на христианизацию "поганых".



Проблема была в том, что большинство кочевой аристократии Деш-и-Кипчака очень активно отмахивались от вопросов смены вероисповедания. Оставаясь стойкими традиционалистами, адептами тенгрианства. Вопрос исламизации настолько был сложным, что Узбеку, получившему право на власть… пришлось почти восемь лет провести в северных половецких степях. Сколько непонятливых ханов и беев было удушено в коврах, вырезано, утоплено или добрым словом умаслено - неизвестно.



Только в 1321 году Узбек-Хан официально принял ислам от туркестанского шейха Саййид-Аты, крупного суфия. Очень жесткого и последовательного проповедника, главного идеолога обращения в мусульманство всех тюркских племен: от Днепра до монгольских степей. Симеоновская Летопись была лаконична, сообщив о великом событии, Узбек-Хан: "сел на царстве и обесерменился".



Языческий мир Степи.



В Золотой Орде не существовало единого народа. Общей культуры, традиций, религии. Оседлые территории, включенные в состав нового государства, были разными. Волжские булгары и восточные земли Хорезма исповедовали ислам, Русь - самое разное христианство, полу-языческие практики. Население городов Крыма - вообще черт ногу сломит: византийцы, иудеи, западные христиане, мусульмане всех сортов. Зато в Степи был полный языческий порядок в среде аристократов. Тюрко-кипчакский и подкочевавший тюрко-монгольский. Самые широкие вариации тенгрианства и тотетимизма с шаманизмом. Не без христианских ересей несториан и ариан, конечно.



Земли Дешт-и Кипчака не были затронуты исламом, христиан больше водилось в здешних ковылях. Хотя арабский историк XIII века Ибн ал-Асир утверждал: в 1043 г. обратились в веру Пророка около десяти тысяч кибиток неподалеку от Семиречья. Трудно сказать, о ком речь идет. Половецкая степь до монгольских завоеваний была девственным полем для любых религиозных экспансий. Еще в начале XIII века хорезмшах Мухаммед (1200-1220) воевал с язычниками-кипчаками на Сырдарье, в Тургайских степях (Центральный Казахстан).



Мусульманские проповедники бродили в Западном Дешт-и-Кипчаке, в половецкие кочевья заглядывали. С грустью сетовали: орды, кочевавшие в степях Южной Руси и Крыма, - очень подвержены влиянию христианства, говорить не с кем. Можно согласиться, несториане, ариане, греки и западные миссионеры не зря свою черствую горбушку грызли.



Даже во времена монгольского владычества здесь смело хаживали. Не на пустом же месте был написан (в конце XIII в.) кипчакский словарь. Где (в гениальном переводе) на тюркском языке присутствуют многие тексты Евангелия и католические гимны (Codex Comanicus ). Составляли его не меньше века.



Первые попытки привести Золотую Орду в мусульманский мир были предприняты еще до Узбека, при правлении Хана Берке (1255-1266 гг.). Якобы, население Дешт-и Кыпчака было обращено в ислам уже тогда. Неправда. Берке-хан принял новую веру, да. Способствовал возведению мечетей и медресе, окружил себя теологами, учеными-богословами. А бравурные вирши о принятия всем Улусом новой веры… полная дезинформация. Источники персов грустят, когда после смерти Великого Хана:



"После него оно (племя кипчаков и монголов) обратилось опять в племя отступников и стало неверным".



Но вот… как сказал ал-Калькашанди, ситуация изменилась среди языческого мирка кочевников, которые:



"Не исповедовали ислама до тех пор, пока между ними не явился Узбек-хан".



Летопись ал-Айни и "Книга назидательных примеров" Ибн Халдуна (1406 г.) пишут примерно одно и тоже: царевича Узбека возвел на ханство старший эмир (беклярбек) Кутлук-Тимур со своими сторонниками-мусульманами. Перед династическим переворотом взяв с Узбека слово: принять ислам, строго придерживаться его правил.



История так себе по достоверности, но цепь событий указывает: всесильный Кутлук-Тимур крепко держал за холку нового Хана. Узбек умертвил всех шаманов и буддийских лам во дворце, "провозгласил исповедание ислама". Устроил соборную мечеть, вершил на дню все пять молитв, не надевал монгольских колпаков, демонстративно предпочитал булатный пояс. Приговаривая: "Мужчинам неприлично носить золото". Монеты чеканил с легендой: "Верховный Султан Узбек".



Зачем?



Вот тут главные вопросы. Реакция приличного степного общества была острой. Незаконный владелец Улуса (нарушивший механизмы престолонаследия), фактический узурпатор - до кучи нарушил Ясу Чингисхана. Столп государственной внутренней политики, равноудаленности всех культов. Где нет главной религии, "Бог один, но его знают под разными именами".



С принятием ислама власть Хана в Улусе Джучи получает совсем-совсем другое наполнение. Не для простого кочевого народа, тому глубоко начхать на революции золотых шатров. В столице Сарай-Берке несколько кварталов. Мечети, церкви, капища, алтари… все соседствуют друг с другом. Одно только изменилось… земли Золотой Орды наводнили неисчислимые суфии, "рыцари веры" в лохмотьях из бродячих Орденов. А для степной аристократии наступили трудные времена.



В силу вступает принципиальное для ислама правило: в верховном правителе сливаются светское и духовное начала. Теперь Великий Узбек-Хан обязан следить за правильностью всех сторон жизни общества. Проверять на соответствие божественному Закону. С одной стороны, удобно. Власть становится сакральным символом, можно объяснить свои кровавые выходки с наследниками Тохты-Хана… волей Аллаха. Как другие шалости, например - изведение под корень почти 120 чингизидов. Но это не все.



Ислам подразумевает полный слом устоявшейся государственной системы. Дипломатия теперь идет в русле выбранной мусульманской волны (ориентация на египетских мамлюков). Меняется нумизматика, календари, язык делопроизводства. Нужно убирать уйгурское письмо, заводить сотни чиновников со знанием арабского алфавита. Любая цидулька из Ставки Хана заканчивается и начинается "богословской формулой", восхвалением Всевышнего. Не ответить по тем же правилам? Ха… кто рискнуть готов?



Исключается из общественной жизни святая святых кочевого мира - курултай, собрание родичей правящего рода. Автоматически отпадает его главная функция …коллективное решение вопроса старшинства в семействе Джучи. Теперь мусульманин-владыка обязан механизм престолонаследия выбирать сам, как Аллах на душу положит. Потому как право на государственную власть: воля и поручение самого Всевышнего. Все остальное, тысячелетнее, традиционное - вообще ничего не значит.



А как же собственность?



А вот никак, все по-новому будет. Мусульманское окружение Узбек-Хана ("серый кардинал" Кутлуг-Тимур) было очень довольно. Власть в Золотой Орде переходит из размытого понятия "чингизиды" - в единоличное распоряжение одного человека. По закону не связанному обязательствами со своей семьей. Рушится священный порядок Степи.



Раньше каждый член Семьи получал свой небольшой Улус (племена или сколько-то кочевий), "юрт" (территориальный удел), "иджу" (доход, нужный на содержание войска и двора). Делал что хотел. Теперь появляется нетипичный для Степи контроль, наместники Великого Хана. Курултаи мелких чингизидов заменяются административными совещательными органами, где правит бал назначенный сверху визирь.



Он может ханское решение опротестовать, поскольку блюдет интересы государства. Которое представляет (наравне с ханской родней и темниками) специальный Совет - диван. В его ведении деньги, налоги. Без его одобрения не назначить беклярбека - главного воеводу, верховного дипломата, судью последней инстанции. Все нижестоящие структуры подчиняются не напрямую чингизиду-ханчику … есть две сдерживающие "прокладки".



Традиции бюрократического аппарата мусульманских стран приходят в Золотую Орду при Узбек-Хане. Появляются ранее неведомые должности: визирь, катибы (секретари палат), члены дивана, хранители основ городского самоуправления (риаса). Только Великому Хану теперь подчиняются (во всех мелких улусах) таможенники, весовщики, дорожники, букаулы и заставщики, перевозчики, базарные надзиратели. Как это обрушило благосостояние степной знати - догадайтесь…



Мина замедленного действия.



Самое трудное в осмыслении, но попробуем понять, что же разрушило Золотую Орду. Сначала повергнув в "великую замятню" (после смерти Узбека и его сына Джанибека). Двинув "наперстки", готов предположить самую главную причину… это был статус "беклярбека" при Великом Хане.



Оставим за скобками академические рассуждения о неких эволюционных процессах центростремительного и центробежного в разных сферах, общеполитическую картину мира… прочее бла-бла-бла. Это все было, не спорю. Но Узбек совершил страшную ошибку, слишком рьяно став копировать государственное устройство мусульманских стран. Стараясь, не обладая гением Чингисхана (или его советников), соединить разные миры: кочевой и оседлый, терпимый к религиям и фанатичный.



Должность беклярбека. Премьер-министра, на наш лад. Эта должность был почти во всех Улусах бывшей Империи Чингисхана. В государствах ильханов, джагатаев, империи Юань. Но, стремясь перепрыгнуть несколько ступеней эволюции государственного строительства - ему очень опрометчиво присвоили религиозный оттенок. Объясню…



Если почитать государственные документы той эпохи, среди стандартных, выспренных титулов беклярбека появляются: "поборник воителей и борцов за веру", "помощь ислама и мусульман", "опора веры" и много чего еще. Явный перебор, это титулование Самого, как бЭ. Слишком надавив на процессы исламизации, господин Узбек позабыл главное. В исламском государстве нет специального института духовной власти (как в христианского Папы, Патриарха, буддийского Далай Ламы).



Мусульмане не нуждаются в специальном посредничестве между Богом и людьми. Нет понятия централизованной духовной структуры, под вывеской "Церковь". Отсутствие "церковной организации" приводит к слиянию духовной и светской власти. Ответчик один - государь. Султан, Хан, Падишах, Халиф… Именно эти организмы несут ответственность. За земное и божественное, хранят баланс мирского и горнего. Посредством соблюдения и насаждения Закона.



Беклярбеки помогали, как могли, новоиспеченным мусульманским владыкам Степи. Решали все организационные вопросы исламизации. Их было очень много: грандиозное строительство мечетей и медресе, бесчисленных "постоялых домов" для проповедников, странников и паломников в Мекку по протяженным степным маршрутам. Им помогали многочисленные шейхи, растолковывавшие правила и традиции ислама. Так было (со всем уважением и пиететом) обозначено особое место мусульманских духовных лиц в структуре аппарата управления Улуса Джучи.



Доказательства?



Пожалуйста. Жалованные грамоты золотоордынских ханов XIV-XV веков стоит полистать, любопытное чтиво. В "инскрипциях" (обозначении адресата) сразу после обозначения чиновников ("людей хана" на местах) перечисляют мусульманских духовных лиц. Кади (судья), муфтий (законовед), шейх-мишайит (старец духовный), суфий (аскет, мистик). Это стремительно вынесло на самые верхние этажи власти Золотой Орды… целое сословие.



Новое, многочисленное, раньше никем не замечаемое. Они были верны и благодарны не Великим Ханам. А лишь Вере и главным организаторам исламизации: беклярбекам и визирям в улусах. С ними приходилось работать каждый день. Так официально закрепился институт "людей мусульманской науки". Исламские религиозные авторитеты встали наравне со степной знатью и чиновниками Хана - высшим управленческим аппаратом. Должностными лицами Золотой Орды.



А теперь вопрос.



В сухом остатке Золотая Орда получила чудовищную встряску. Ислам объявили государственной религией, он насаждался железной рукой Узбека, его сына Джанибека. Тот самый пресловутый "сепаратизм", с которым боролся Великий Хан, - религиозная война, так думается. Больше сотни чингизидов, отправившихся на тот свет, не соглашались с новыми административными структурами мусульманского государства. Им, в чьих жилах текла кровь Самого Темуджина… целовать халаты простолюдинов, каких-то оборванцев, лопочущих на арабском непонятные тексты?



Не быть больше в своем, пусть маленьком улусике - полноправными хозяевами? Реформы Узбек-Хана отвергли законы Ясы, заменили ее на мусульманское право. Народ (который на виду был) стали принуждать ходить в мечеть, творить молитвы пять раз в день, учить арабский. Степная аристократия под самыми разными предлогами стала истребляться. Рискну предположить: впервые Степь столкнулась с масштабным внутренним террором государственного уровня. Крутили в бараний рог не по понятным всем принципам кровной мести… а за неведомое преступление.



Народ Дешт-и Кипчака, не знавший религиозных преследований и культовых репрессий, столкнулся …с цивилизацией. Не во время "Великой Замятни" начался закат Золотой Орды. А во внешне блестящий период правления Узбек-Хана. Именно он стал могильщиком великого Улуса. Тема сложная, поэтому…



Продолжение будет! Источник - Исторические наперстки

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