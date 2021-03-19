Депутат КырПарламента и главарь партии "Биримдик" Аманкулов - вор и проходимец, - ГКНБ

00:32 22.03.2021

ГКНБ: Установлены факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша



ГКНБ выявил факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша А.М.А.



Как сообщила пресс-служба ГКНБ, установлено, что А.М.А. за период своей политической деятельности нажил дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которых многократно превышает его официальные доходы. При этом с целью сокрытия своих теневых активов оформлял их на близких родственников и аффилированных лиц, не имеющих официально подтверждаемые доходы. В частности, установлены торгово-развлекательный комплекс, 14 земельных участков, расположенных на территории Бишкека и Иссык-Кульской области, 3 офисных и 4 нежилых помещений, 5 квартир, коттедж в ЦО "Каприз", 3 особняка, а также 5 автомашин представительского класса. Общая среднерыночная стоимость упомянутых активов составляет более 1,5 млрд сомов.



В целях придания законности происхождения вышеуказанным активам А.М.А. перед их приобретением оформлял в финансово-кредитных учреждениях соответствующие кредиты, говорится в сообщении.



Предполагается, что А.М.А. значительно увеличил свои активы путем использования своего политического влияния в Бишкекском городском Кенеше и Жогорку Кенеше в период с 2008 по 2020 годы.



В настоящее время устанавливаются другие активы А.М.А., а также круг лиц, имеющие причастность к легализации средств, добытых преступным путем.



Под инициалы А.М.А. подходит депутат Аманкулов Марат Аскерович. На парламентских выборах 2020 года участвовал от партии "Биримдик". Кроме этого, числился председателем данной партии.



В 2008 году он был избран депутатом Бишкекского горкенеша. В 2011-2012 годах возглавлял Фонд по управлению государственным имуществом.



В 2012 году снова стал депутатом БГК, в 2015 году избран депутатом ЖК.