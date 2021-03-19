 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Индийский поход Тамерлана в 1398 году
00:40 22.03.2021

Индия - страна загадочная и привлекавшая многих завоевателей. Не избежал желания завоевать ее и Тамерлан.

Тамерлан, Тимур (чагат., [Timur, Timor]; 9 апреля 1336, Кеш, совр. Узбекистан - 19 февраля 1405, Отрар, совр. Казахстан) - среднеазиатский тюрко-монгольский военачальник и завоеватель, сыгравший существенную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси.

В период правления Тамерлана, в Северной Индии существовало государство - Делийский султанат, который переживал не самые лучшие времена из-за попыток претендентов на престол взойти на него, обойдя других.

Делийский султанат - первое крупное исламское государство на территории современной Индии, существовавшее в северной части страны в 1206-1526 годах. В этот период впервые столицей государства стал Дели. Также впервые в истории миллионы индусов оказались под властью последователей ислама. Официальным языком Делийского султаната был персидский. Гуриды положили начало Делийскому султанату в Индии.

Внутренними неурядицами в султанате и решил воспользоваться Тамерлан, которому надо было кормить свою армию наемников. А самому Тамерлану надо было архитектурно обустраивать свой любимый Самарканд. Для этого конечно нужны были средства. И достать их было можно в богатой сокровищами Индии.

Поход 90-а тысячной армии Тимура начался в апреле 1398 года. Гулямы Тамерлана прошли огнем и мечом через Нуристан, где в горных ущельях и перевалах они встретили ожесточенное сопротивление горцев.

В октябре того же года войско Тамерлана переплыло Инд.

После этого были захвачены Пенджаб, Сирса и Кайтхал - крупные города на севере Индии. Грабежи городов дали необходимую материальную базу для дальнейшего продвижения. Десятки тысяч пленных индусов были отправлены в Самарканд. В каждой самаркандской семье тогда появился свой слуга-индиец.

Но это было не все. Тамерлан встретил сильное сопротивление со стороны раджпутов и даже был ранен отравленной стрелой раджпутским разъездом.

Раджпуты - этно-сословная группа в составе варны кшатриев в Пакистане и северной Индии. Общая численность - 17 млн человек. Проживают на приграничных территориях Индии и Пакистана, а также в штатах Пенджаб, Раджастхан и Махараштра. Исповедуют индуизм, ислам, сикхизм.

Раджпуты не боялись смерти и сражались до последнего, обороняясь в своих крепостях. Только преодолев их сопротивление Тамерлан смог наконец подойти к столице султаната - Дели.

На широких равнинах, перед Дели его поджидала делийская армия в 10 тысяч воинов и 120 слонов. Это было достаточно много для потрепанной амии Тимура.

Поэтому он вначале окопался, так как опасался слонов и ракетной артиллерии индийцев, которая тогда уже была в наличии у индусов.

Но, 17 декабря 1398 года Тимур наконец решился на генеральное сражение.

Он построил свои войска 7 корпусами, с усиленными конницей пехотными флангами.

Индийцы в первой линии выставили конницу из пяти корпусов. А сзади нее слонов.

После перестрелки, индийцы обрушились на левый фланг войск Тамерлана и заставили его отступить. После этого пошли в атаку боевые слоны. Гулямы стали отступать и только верблюды с подоженным сеном на горбу смогли отогнать их.

Главная сила индусов была повержена.

19 декабря Тамерлан встретил в Дели, который он пощадил за огромную контрибуцию. Но его солдат ы не удовлетворились этим и устроили грабежи вместе с резней.

Добыча была огромная. Каждый гулям захватил по несколько мешков золота и драгоценностей.

Тамерлан в начале 1399 года вернулся в Среднюю Азию с многими тысячами пленников и награбленным имуществом.

Источник - История и культура Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616362800
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