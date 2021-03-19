А.Жуков: Меняется матрица человечества. Мы вступаем в эпоху революции культурных кодов

01:29 22.03.2021 Мы вступаем в эпоху революции культурных кодов

изменение Матрицы человечества



Андрей Жуков



Человек разумный как отдельный индивид является субъектом познания. А весь окружающий мир, а также сам индивид являются объектами познания. Это, так сказать, прописная истина. Человек живет в той действительности, которую он способен воспринимать. Этот тезис был прекрасно проиллюстрирован в американо-австралийской кинотрилогии "Матрица" братьев Вачовски (1999, 2003). Правда, в данном фильме псевдореальный мир, который воспринимался человечеством и в котором оно существовало, был создан искусственным интеллектом. Но если отстраниться от фантастического сюжета, получается, что эта картина наглядно демонстрирует один из основных метафизических принципов: каждый человек живет в мире, обусловленном его личной матрицей восприятия.



Матрица (лат. мatrix) в русском переводе означает "первоисточник", "первопричина", "матка". Этот термин соответствует и русскому слову "мать". Мать генетически передает своему ребенку определенный набор качеств, способностей и, одновременно, ограничений. Соответственно, и Матрица определяет границы возможностей своего субъекта. Именно с этой точки зрения здесь рассматривается понятие "Принцип Матрицы", точнее говоря, Матрицы восприятия.



Человек воспринимает окружающую действительность посредством имеющихся у него органов чувств: зрение, слух, обоняние, вкус, осязание (плюс моторика, которая не имеет внешнего органа чувств, но ощущения вызывает). И эти органы чувств по своей природе имеют ограниченный диапазон восприятия. Представьте, если бы глаз человека в обычных условиях был способен воспринимать инфракрасные волны, а мозг их бы обрабатывал. Мы бы тогда жили в кардинально иной реальности. То же самое можно сказать и про ультра/инфразвуковые волны. Но мир, в котором мы существуем, изначально ограничен данной нам Матрицей.



Можно выделить три основных слоя Матрицы. Первый слой - врожденный, физический, обусловленный имеющимися у человека органами чувств и тем объемом эмпирической информации, который они обеспечивают.



Второй слой может быть условно назван "культурным" или "традиционным". Это информация об окружающем мире, поступающая к человеку, начиная с утробного возраста и до начала его активной социализации. Инструментами этого слоя являются живой язык, танец, музыка, объекты материальной культуры (от орнамента до формы детской колыбели).



Третий слой, "внешний", - социальный. Он формируется в процессе социализации человека в рамках конкретного общества. Инструменты, работающие в этом слое, те же, что и во втором, но к ним прибавляются и социальные инструменты, формирующиеся в ходе усвоения человеком мировоззренческих и идеологических парадигм его социума.



В большинстве традиционных культур Мир имел трехчастную структуру: Верхний (Небесный) Мир, Срединный (Земной) и Нижний ("Подземный"). В такой действительности жили наши предки. И Верхний и Нижний миры были для них так же реальны, как и мир обыденной (земной) действительности. В нашей реальности, сформированной позитивистской наукой, места для тонких миров не осталось. При этом мало кому приходит в голову тот факт, что треть жизни человек проводит в тонком мире сновидений, который наши предки относили к миру Нави. В нем действуют иные законы восприятия и, соответственно, другие механизмы взаимодействия индивида и окружающей его действительности.



Необходимо подчеркнуть, что разделение на 1-й и 2-й слои Матрицы является теоретическим. Оба слоя влияют друг на друга и в значительной степени сливаются, особенно когда речь идет об уже сформировавшейся личности человека. Но об этом чуть позже. Здесь же надо отметить, что основным инструментом, формирующим оба слоя Матрицы, несомненно, является конкретный язык. Описание окружающей действительности, в которой мы живем, напрямую зависит от особенностей нашего языка.



К примеру, в английском языке отсутствуют разные слова для различения синего и голубого цветов, они обозначаются одним словом blue. В инуитских языках (эскимосы) существует около 30 слов для обозначения разных видов снега. В русском языке насчитывается 40 слов, имеющих корень "люб", тогда как в английском - всего 8 слов с корнем "love" (если не учитывать сложносоставные). Подобные примеры из разных языков можно приводить до бесконечности.



Что представляет собой инструментарий Матрицы, к которому, как указывалось выше, относятся не только язык, но и музыка, танец, предметы изобразительного искусства? Здесь уместно ввести определение данного понятия: "Инструментарий Матрицы есть не что иное, как определенная, исторически сложившаяся совокупность культурных кодов".



Понятие "культурный код" говорит само за себя. Наиболее общее его определение звучит следующим образом: "Культурный код - ключ к пониманию данного типа культуры; уникальные культурные особенности, доставшиеся народам от предков; это закодированная в некоей форме информация, позволяющая идентифицировать культуру. Культурный код определяет набор образов, которые связаны с каким-либо комплексом стереотипов в сознании" (Википедия).



Структурно культурные коды можно разделить на два порядка. Первый порядок - простые или базовые коды. К ним относятся символы и знаки. Вряд ли вызовет сомнение утверждение, что такие символы, как крест, свастика, пятиконечная звезда и т.п., представляют собой конкретную идею, выраженную в простом графическом виде. К знакам относятся коды, выражаемые цифрами и буквами, а точнее говоря, словами, состоящими из букв. В нумерологии каждая цифра отображает целый комплекс схожих друг с другом понятий и таким образом является кодом определенной идеи. При этом цифры, в зависимости от своей позиции, могут иметь как положительный, так и отрицательный характер.



Слово, составленное из букв, также является культурным кодом. Наглядный пример - восточная иероглифическая письменность. Иероглиф нельзя назвать символом, это письменный знак, отображающий отдельное понятие или несколько понятий. На практике в различных аспектах слово является в прямом смысле кодом. Наглядный пример представляют такие понятия, как "Космос", "справедливость", "соборность", "богопознание" и т.п. С одной стороны, такие слова могут иметь прикладное, утилитарное значение, но, с другой стороны, они являются конкретными культурными кодами. И это положение применимо к большинству метафизических понятий.



Две с половиной тысячи лет назад китайский мудрец (одни приписывают это высказывание Лао-цзы, другие Конфуцию) предельно четко сформулировал это положение: "Миром правят символы и знаки, а не цари и их законы".



Культурные коды второго порядка можно назвать "составными". Они в подавляющем числе случаев представляют собой отдельное понятие - идиому (фразеологизм), т.е. свойственное конкретному языку устойчивое словосочетание, несущее в себе сконцентрированный смысл какой-либо идеи. Конечно, составные культурные коды могут иметь и музыкальное выражение, и графическое, например, государственный гимн или плакат "Родина-мать зовет". Но так или иначе за такими формами все равно стоит языковой культурный код. Даже танец, который, естественно, обходится без слов, имеет словесное выражение в своем названии. Так, к примеру, Хоровод несет в себе славянскую метафизическую идею извечного циклического движения Солнца.



Функционально культурные коды можно привязать к структуре Матрицы и условно разделить их на два уровня. Коды 1-го уровня соответствуют второму слою Матрицы, и их, соответственно, можно назвать "традиционными". Коды 2-го уровня соответствуют третьему слою, и их можно обозначить как "социальные". В отличие от структурного разделения, функциональное деление весьма условно, т.к. в действительности коды 1-го и 2-го уровней сливаются. Но в целом ряде случаев, о чем будет сказано ниже, их различие имеет принципиальное значение.



В общих чертах культурные коды 1-го и 2-го уровня отличаются друг от друга пространственно-временными масштабами. Пример для наглядности. Идея патриотизма имела и имеет общечеловеческое распространение и существует не одно тысячелетие. Поэтому можно считать, что она выражается посредством культурных кодов 1-го уровня (традиционных). С другой стороны, идея националсоциализма существует относительно недавно и претворяется в жизнь только в отдельных обществах, поэтому и выражается она при помощи кодов 2-го уровня - социальных.



Вряд ли вызовет возражение тезис о том, что одним из основных носителей культурных кодов является религия. Религиозным сознанием пропитана любая человеческая культура. В современном западном обществе мировоззрение человека в значительной степени формируется под прямым воздействием науки, основанной на постулатах диалектического материализма. Но при ближайшем рассмотрении получается, что Наука как социальная структура ничем не отличается от религии. В науке есть свои священные писания (труды классиков-патриархов), апокрифы (альтернативные теории), ереси (лженаука), свои храмы (исследовательские институты, вузы), свои пастыри (ученые, преподаватели) и, естественно, своя паства, т.е. мы с вами. В русском языке даже существует устойчивый фразеологический оборот - "храм науки".



Принципиальное различие между религией и наукой заключается в том, что последняя изменила изначальное понятие "Творца" на понятие "Природы". А механизмы реализации намерения и замыслов Творца были замещены механизмами эволюции. Здесь возникает "забавный" лингвистический казус: латинский термин evolutio переводится на русский как "развертывание". А развернуть можно только то, что уже изготовлено, например, замысел или план. Но и то и другое должно иметь своего автора.



Более того, русское слово "Природа" имеет корень "род". А в славянском пантеоне, по мнению ряда ученых (в том числе академика Б.А. Рыбакова) Род является именем Бога-Творца. Т.е. "Природа" означает то, что находится при Творце. На многие западноевропейские языки понятие "Природа" переводится практически одинаково: английский - nature, немецкий - natur, испанский - naturaleza, французский - la nature и т.д. Считается, что все эти слова происходят от латинского natura. Но мало кто подозревает, что латинский термин, очевидно, перешедший из древнегреческого, ведет свое происхождение от египетского нетер (нефер), что переводится как "Бог" или "божественное, небесное начало".



Таким образом, если мы, используя иностранные слова, говорим "натуральный продукт", то в переводе на русский язык это должно звучать как "божественное изделие". Данный этимологический пример я привел для того, чтобы показать, как в зависимости от языка может меняться сам смысл базового элемента культурного кода.



Культурные коды, как и любой другой элемент человеческой цивилизации, подвержены общим законам развития. Т.е. они передаются из поколения в поколение, трансформируются под воздействием как внутренних, так и внешних факторов, взаимодействуют между собой, могут порождать новые ("дочерние") коды. Также имеет важнейшее значение тот факт, что культурные коды (2-го уровня - социальные) постоянно создаются искусственно и целенаправленно для решения конкретных политических задач. Наглядный исторический пример - концепция "Третьего Рима", которая превратилась в культурный код сначала в Болгарии (Х век), потом в Сербии (XIV век), позже в Османской империи и России (XVI век). В нашей стране код Третьего Рима продолжает существовать и сегодня (и не только в учебниках по истории).



Несколько наглядных примеров различных типов взаимодействия и трансформации культурных кодов. На протяжении тысячелетий у многих народов мира свастика являлась священным солярным символом. Но в 1935 году свастика стала государственным символом Третьего рейха, и с этого времени она начала терять свой изначальный смысл. Сегодня большинство европейцев вряд ли знают о солнечной природе этого символа, для них он прочно ассоциируется с нацизмом.



Слово есть слово. Но при переводе с одного языка на другой смысловое содержание кода может меняться, вплоть до смены полярности. Иначе обстоит дело, когда речь идет о функциональной типологии культурных кодов. Здесь спектр взаимодействия кодов 1-го и 2-го уровней более широк. Пример нейтрального взаимодействия. Культурный код 2-го уровня - "татаро-монгольское иго" - чисто социальный код. Он оказал значительное воздействие на отечественную культуру и восприятие нами своей истории. Но при этом он не оказал практически никакого влияния на комплекс культурных кодов 1-го уровня (традиционных).



Другой пример - обычай кровной мести. Для целого ряда народов мира это древняя и существующая до сих пор традиция. Но, на мой взгляд, не представляется возможным соотнести код "кровной мести" конкретно с 1-м или 2-м уровнем. Скорее он относится к обоим.



Но дело здесь не в условной классификации… С точки зрения современного представителя западной цивилизации это является "диким" - "варварским" - обычаем. Принцип "око за око" противоречит Римскому праву. Тебя осудят чужие люди за убийство, за которое ты принял ответственность, причем не только на себя лично, но и на свой род. Конечно, смертоубийство, и не одного человека (а и других членов Рода), есть смертельный грех. Но при этом такой культурный код является системообразующим фактором: никакая власть тебя не защитит от такого преступления: ни конституция, ни международные соглашения. Тебя найдут - и привлекут к соответствующему ответу.



И здесь возникает прямое соответствие с другим культурным кодом, который, на мой взгляд, является одним из главенствующих для любого народа. И для русского народа в первую очередь. Хотя… и не надо впадать в великорусский шовинизм.



Код "Самоотверженности" присущ каждому народу - нации - этносу (термин можно выбрать по желанию). Не следует его приписывать только русским или, например, древним героическим варягам, первым британским поселенцам в Новом Свете (далее - по списку). Посмотрите любой патриотический фильм - голливудский, например, или русский, индийский, китайский, пакистанский… Без данного культурного кода "Самоотверженности" ни один народ не будет себя чувствовать защищенным.



Лирическое отступление: один из духовных лидеров современных североамериканских индейцев (в интернете ее позиционируют под именем Стэфани Вуттуни) пишет следующее: "Мой народ не гонится за истиной, как это делают представители доминирующей культуры. Мы уделяем больше внимания духовной сути ве- щей. Поэтому вы никогда не встретите индейца, который бы бросился решать тот или иной вопрос с жадностью голодного до знаний чело- века. Нам чужд этот прямой, жесткий подход. Мы сначала отступаем, чтобы понаблюдать - смотреть и слушать".



На протяжении тысячелетий культурные коды 1-го уровня (традиционные) в преобладающей степени определяли и формировали коды 2-го уровня (социальные). Обратное воздействие также существовало всегда, но оно не было столь значительным. Только начиная с XVIII– XIX веков в ходе промышленной революции, приведшей к трансформации аграрных обществ в индустриальные, культурные коды 2-го уровня стали постепенно усиливать свою роль и степень воздействия на традиционные коды. А с начала активной фазы информационной революции, в которую мировое сообщество ввергли в последней четверти XX столетия, социальные коды стали играть ведущую роль. И стали впервые в истории активно трансформировать комплекс традиционных кодов 1-го уровня.



Здесь за примерами далеко ходить не надо. Вся наша сегодняшняя жизнь - сплошной тому пример, начиная от трансформации (деградации) языка и заканчивая разрушением традиционных семейных ценностей, будь то гендерное нивелирование или ювенальная юстиция.



Самый яркий пример настоящего времени - "пандемия" COVID-19. Сегодня "COVID-19" - мощнейший культурный код 2-го уровня (социального), уже приведший к трансформации второго и третьего слоев Матрицы Восприятия большей части человечества. Одновременно это привело не только к изменению привычного образа жизни почти каждого человека, но и к кардинальным изменениям Матрицы всего мирового сообщества - будь то геополитика, или макроэкономика, или массовая культура…



Искусственное создание и активное внедрение подобного вида культурных кодов конкретными силами (не важно как их называть - Мировым правительством, Глобальным Предиктором или как-то еще) имеет перед собой генеральную цель - изменение Матрицы человечества. То есть формирование нового типа человека разумного (точнее, малоразумного) и, соответственно, нового типа человеческой цивилизации посредством формирования нового "пакета" культурных кодов. По всей видимости, смысл и риски происходящих ныне событий приобрели именно такой масштаб и поэтому требуют к себе соответствующего отношения.



Публикация: Изборский клуб №10(86) Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616365740

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №522

- Сенаторы ратифицировали Протокол по борьбе с хищениями автотранспорта

- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Парламента КНР Ли Чжаньшу

- В Мажилисе обсуждают инициированный Президентом страны законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам

- Кадровые перестановки

- Рост цен на сигареты приведет к распространению контрафакта – сенатор

- Министр иностранных дел Казахстана начал свой официальный визит в Турцию

- Российский запрет на ввоз казахстанских томатов и перцев признан барьером

- Скандал с Токтаром Аубакировым: Минэкологии проверит сведения о браконьерстве в резервате

