 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экономика Турции стала жертвой аппаратных войн, - И.Субботин
08:32 22.03.2021

Менее чем за два года Эрдоган назначил третьего главу Центробанка

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

21.03.21

Распоряжение президента Реджепа Тайипа Эрдогана сместить с должности главу местного Центробанка (ЦБ) Наджи Агбала совпало по времени с незначительным укреплением турецкой лиры. Западные наблюдатели назвали шаг президента республики неожиданным: чиновник стал третьим по счету главой регулятора, сменившимся чуть менее чем за два года. Эксперты из числа бывших членов Великого национального собрания (парламента Турции) говорят, что кадровая чехарда – результат борьбы между различными группами влияния в стране и что это не принесет национальной валюте ничего хорошего.

Новым главой ЦБ Турции стал Шахап Кавджиоглу – профессор стамбульского университета Мармара. За два дня до отставки его предшественника, который заступил на этот пост еще в ноябре, регулятором было принято решение о повышении ставки до 19%. Известно, что Кавджиоглу – противник подобных мер. Его назначение президентским указом совпало с небольшим укреплением национальной валюты. Однако, согласно прогнозам лондонской консалтинговой фирмы Capital Economics, отстранение Агбала все равно в перспективе вызовет "сильное падение курса лиры".

Газета Wall Street Journal солидарна с подобными наблюдениями. Деловое издание отмечает, что кадровая инициатива Эрдогана может "отбросить страну к еще большей экономической нестабильности". Агбал, назначенный в ноябре прошлого года, по этим оценкам, помог вернуть общественное доверие к регулятору. Получение им должности широко рассматривалось как желание властей в Анкаре изменить ту линию, которую долгое время вел зять Эрдогана Берат Албайрак, занимавший пост министра финансов и казначейства. Родственник президента оставил свое кресло в ноябре – как раз в то время, когда в руководстве ЦБ произошли серьезные изменения. Албайрак пытался реанимировать обвалившуюся в 2018 году лиру, но без особого успеха.

Период пребывания зятя Эрдогана на посту министра финансов и казначейства характеризовался обострением аппаратных войн и личным вмешательством чиновника в деятельность частных банков и даже в их кадровую политику, говорят турецкие наблюдатели. В то время как национальная валюта продолжала падение, Албайрак медлил доводить до сведения своего тестя реальное положение. После ряда переговоров в 2019 году с зятем турецкого лидера некоторые американские инвесторы характеризовали его как худшего и неподготовленного министра финансов в мире. По одной из версий, масштабы управленческих промахов Албайрака Эрдогану в своих донесениях открыл именно Агбал, что делает его отставку еще более удивительной.

Старший директор турецкой программы в американском Фонде защиты демократий Айкан Эрдемир, который в прошлом был депутатом турецкого парламента, заметил: "Когда в ноябре прошлого года Эрдоган назначил Наджи Агбала управляющим ЦБ Турции, мировые инвесторы приветствовали его как компетентного эксперта, который вернет Турцию обратно к ортодоксальной денежно-кредитной политике". Ведь, по словам бывшего парламентария, до того как Агбал занял свою должность, управленческая политика Берата Албайрака привела к тому, что Турция пережила один из крупнейших примерно за десятилетие оттоков капитала.

Однако, по словам Эрдемира, за пять месяцев своей работы Агбал сумел полностью изменить опрометчивую политику Албайрака, в результате чего Турции удалось привлечь иностранный капитал на 4,5 млрд долл. Назначение же Шахапа Кавджиоглу, который является бывшим функционером президентской Партии справедливости и развития и не обладает опытом работы в ЦБ, является четким сигналом, что Турция вернется к неортодоксальной денежно-кредитной политике эпохи Албайрака, уверен эксперт.

"Кавджиоглу, как известно, разделяет специфическое экономическое убеждение Эрдогана и Албайрака, согласно которому инфляция вызвана процентными ставками, – пояснил Эрдемир. – Поэтому ожидается, что он их снизит. Это неизбежно приведет к еще одному эпизоду девальвации турецкой лиры, который характеризовал пребывание Албайрака у власти с июля 2018-го по ноябрь 2020 года. Мы также можем ожидать новую волну оттока капитала из Турции".

По словам собеседника "НГ", "беспорядочные действия Эрдогана" сложно объяснить какой-либо рациональной экономической политикой. "Это отражение распрей и войн за сферы влияния между различными фракциями внутри исламистско-ультранационалистического альянса Турции", – считает Эрдемир. Политические непродуманные решения неизбежно усугубят экономический кризис Турции, а это, в свою очередь, еще больше подорвет поддержку правительства Эрдогана, ожидает эксперт.

Источник - ng.ru
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