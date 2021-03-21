Конголезский елбасы Дени Сассу-Нгессо (правит 36 лет) идет на очередные безальтернативные выборы

08:44 22.03.2021

Император идет на выборы

77-летний глава Республики Конго, правивший страной 36 лет, намерен снова стать президентом



"Коммерсантъ" от 21.03.2021,

Сегодня в Республике Конго проходят президентские выборы. Их главный и единственный фаворит - президент Дени Сассу-Нгессо, который правит страной в общей сложности уже 36 лет. Избраться третий раз ему помогли принятые в 2015 году поправки к конституции, "обнулившие", в частности, два его предыдущих президентских срока. Господин Сассу-Нгессо аккуратно зачищает политическое поле, избавляясь от опасных конкурентов, поэтому на нынешних выборах ему снова противостоят непроходные кандидаты от разобщенной и обескровленной репрессиями оппозиции. Так что, похоже, ничто не может помешать господину Сассу-Нгессо, получившему от президента одной из соседних стран прозвище Император, по итогам нынешних выборов вновь занять президентский престол при молчаливой поддержке международного сообщества - от России до США.



"В моменты неопределенности люди нуждаются в политиках с опытом",- заявил 77-летний Дени Сассу-Нгессо на заключительном митинге своих сторонников в Браззавиле. Из семерых зарегистрированных кандидатов его главными соперниками считаются Матиас Дзон, в 1997–2002 годах занимавший пост министра финансов, и глава "Конголезского движения за интегральное развитие" (MCDDI) Ги-Брис Парфе Колелас, который в 2016 году финишировал вторым в гонке за президентское кресло. Но их вряд ли можно считать реальными конкурентами действующему президенту. Самые серьезные оппоненты Дени Сассу-Нгессо - Жан-Мари Мишель Мококо и Андре Окомби Салисса - отбывают 20-летний срок за решеткой. Лидер же второй по величине партии "Панафриканский союз за социальную демократию" (UPADS) Паскаль Цати-Мабиала вообще не стал участвовать в выборах, по-видимому, решив, что разумнее всего просто "пережить" Сассу-Нгессо, дождавшись окончания его нового президентского срока в 2026 году. На этом фоне сюрпризов на выборах быть не должно.



Не так давно союзник Дени Сассу-Нгессо, президент Гвинеи Альфа Конде, дал ему многозначительное прозвище Император, хотя в своей стране он больше известен как Очуэмбе, что на языке родного для него племени мбоши означает "Борец". И действительно он всей своей жизнью доказал, что в политической борьбе ему нет равных.



В декабре 1969 года Дени Сассу-Нгессо - на тот момент прогрессивный по взглядам офицер-десантник - стал сооснователем марксистско-ленинской Конголезской партии труда (КПТ), а в 1979-м на долгие 12 лет возглавил партию и страну. Восстановление многопартийной системы и демократические реформы 1990–1991 годов стоили ему президентского кресла - Сассу-Нгессо проиграл выборы главе UPADS Паскалю Лиссубе. Но уже вскоре в стране развернулась борьба за власть между правительством и оппозицией, в которой каждая из сторон мобилизовала этнические ополчения. Экс-президенту Сассу-Нгессо помогла Ангола, и в октябре 1997 года он, захватив столицу страны Браззавиль, объявил себя президентом. Этот пост он сохранил и после выборов, состоявшихся в соответствии с принятой на референдуме 2002 года конституцией, а спустя семь лет успешно переизбрался. Но двух сроков ему оказалось мало, поэтому осенью 2015 года на новом конституционном референдуме возрастное ограничение для кандидатов в президенты было снято, президентские сроки "обнулились", и уже через год Дени Сассу-Нгессо был переизбран на новый, правда, не семи-, а уже пятилетний срок.



"Да забудем мы то, что нас разделяет" - поется в принятом еще в 1959 году гимне страны. Однако в Конго-Браззавиле, чьи границы сложились по прихоти Берлинской конференции 1885 года, так и не удалось построить единую политическую нацию.

Из 240 существующих партий большинство опирается на клановые, этнические или региональные блоки. Так, правящая КПТ - на мбоши, MCDDI - на лари и баконго, UPADS - на ниболек. Это не мешает им сотрудничать, формировать коалиции и блоки. Многие конголезцы считают, что политика - это непримиримая вражда днем и совместные ужины - ночью. Тем не менее в стране постоянно тлеет вражда между густонаселенным югом, где сильны позиции периодически берущейся за оружие оппозиции, и севером, откуда происходит правящая военно-политическая элита.



С возвращением в 1997 году к власти "северянина" Дени Сассу-Нгессо южане - вили, лари, ниболек - вновь лишились командных высот в политике и экономике. Родной для действующего президента город Ойо, расположенный в департаменте Кювет, развивается опережающими темпами, и даже деревни этой области получают невиданные для большинства других регионов солнечные панели и холодильные установки, в то время как перебои с электро- и водоснабжением - не редкость даже для экономической столицы Пуэнт-Нуара. Но настоящая головная боль для власти - населенный народом лари регион с английским названием Пул, считающийся житницей Браззавиля и родиной антиколониальных и мессианских движений. Его жители восставали дважды - в 2002–2003 годах и в 2016–2017 годах. Ситуация стабилизировалась только к августу 2018 года, когда сложили оружие орудовавшие в регионе "ниндзя" (подпольщики) во главе с харизматичным проповедником Фредериком Бицаму, по прозвищу Пастор Нтуми.



Клан президента сконцентрировал власть над нефтегазовой сферой, телекоммуникацией, транспортом и строительством, глава государства также не жалеет средств на модернизацию вооруженных сил и полиции, и не в последнюю очередь на СМИ.

В частности, он поддерживает прочные связи с ведущими панафриканскими изданиями, такими как Jeune Afrique (племянница президента замужем за главным редактором этого СМИ Франсуа Суданом) и Africanews, отделение которого не без помощи главы государства расположилось в суперсовременном многоэтажном здании, неподалеку от резиденции Сассу-Нгессо.



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В актив президентской экономической политики можно занести тот факт, что государство старается не мешать зарабатывать неформальному мелкому и среднему бизнесу. Вместе с тем Дени Сассу-Нгессо так и не удалось ни диверсифицировать экономику, ни снизить зависимость от нефтяного экспорта, ни решить вопрос внешнего долга и проблемы, связанные с получением нового кредита от МВФ. Сейчас на последствия серьезной 8,6% рецессии и очередного шока на рынке энергоносителей накладываются последствия карантинных ограничений.



Последний остающийся в руках власти козырь - "зеленая экономика". Президент обещать превратить второй по важности дождевой лес планеты в бассейне Конго в настоящую Мекку "экотуризма" под маркой Green Congo.



При этом, несмотря на претензии к происхождению активов президента и обвинения Францией его сына Дени-Кристеля в отмывании денег, сам господин Сассу-Нгессо никогда не оказывался в центре крупных международных скандалов.

Кстати, в стране ходят упорные слухи, что президент готовит кого-то из своих детей - а кроме сына у него две дочери Клаудия и Стелла - себе в преемники. Все они депутаты парламента от правящей партии. Клаудия к тому же советник отца по коммуникациям, а Стелла - мэр Кинтеле, пригорода Браззавиля.



В своем регионе конголезский лидер считается бесспорным патриархом местной политики, к нему с уважением относятся лидеры Сенегала, Того, Гвинеи и Гвинеи-Бисау, разногласия между которыми он недавно улаживал. В активе господина Сассу-Нгессо - посреднические инициативы в урегулировании большинства затяжных конфликтов африканского континента, включая ЦАР, ДРК и Ливию.



Алексей Целунов