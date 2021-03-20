 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался узбекский детский писатель Худайберды Тухтабаев
08:47 22.03.2021

Скончался известный детский писатель Худайберды Тухтабаев. Одна из его самых известных книг - "Волшебная шапка", переведенная на ряд языков.

В возрасте 88 лет скончался известный детский писатель Худайберды Тухтабаев, сообщил Союз писателей Узбекистана.

Худайберды Тухтабаев родился 17 декабря 1932 года в селе Катта Тагоб Ферганской области. Он рано остался сиротой, и его воспитанием занимались дедушка и бабушка.

По данным сайта Arboblar.uz, в 1949 году Худайберды Тухтабаев окончил Кокандское педагогическое училище, а в 1955 году - Ташкентский государственный университет.

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Профессиональную деятельность начал в качестве учителя районной школы в Ферганской области, позже работал заведующим учебной частью и директором школы.

С 1958 года начал публиковаться в газетах. На протяжении 14 лет опубликовал более 300 фельетонов в газетах "Вечерний Ташкент" и "Советский Узбекистан". Его работы также печатались в журналах "Гулистан", "Звезда Востока", "Гулхан", "Гунча", "Ëш куч", "Молодая гвардия" и "Камалак".

В 1958 году в свет вышли его книги "Молодая гвардия", "Тайна раскрыта", "Волшебная шапка". Позже появились романы "Оманбай и Давронбай", "Конец желтого дива", "Годы и дороги", "Беш болали йигитча", "Касоскорнинг олтин боши", "Сехргарлар жанги еки ширин ковунлар мамлакатида", "Жаннати одамлар".

Зарубежным читателям Худайберды Тухтабаев известен благодаря переведенной на русский (а также украинский, французский и ряд других языков) повести-сказке "Волшебная шапка". Книга была удостоена премии на Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу в 1970 году.

Худайберды Тухтабаеву были присвоены звания "Заслуженный работник культуры Узбекистана" и "Народный писатель Узбекистана".

Источник - gazeta.uz
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