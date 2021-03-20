Грандиозные реформы. Мирзиеев решил разделить Ташкентскую область на 2 части

08:54 22.03.2021

Президент сообщил, что обдумывает разделение Ташкентской области

Президент сообщил, что думает о разделении Ташкентской области на две части. "Будут две компактные области", - предложил он на заседании областного кенгаша в Нурафшане.



Ташкентская область может быть разделена на две части. Об этом на сессии регионального кенгаша народных депутатов в пятницу в Нурафшане сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, передает корреспондент "Газеты.uz".



"Скажу вам один секрет. Я принес карту. Хочу разделить Ташкентскую область на две части. Сразу все замолчали. Понимаю, что это вам не нравится. Хочу разделить, у меня такое право есть по Конституции. Я вношу предложение, Олий Мажлис рассматривает", - сказал глава государства.



"Не обижайтесь, но у вас (местных депутатов, старейшин и других руководителей - ред.) не получается объединиться, нет единства", - отметил он.



"Со словами старейшины из Ангрена не считаются в Бекабаде. Слова старейшин из Бекабада не принимают в Чиназе… Будут две компактные области… Правда, управлять 22 регионами непросто. Но я еще думаю об этом", - добавил Шавкат Мирзиеев.



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Он сообщил, что пригласил Закира Алматова (бывший глава МВД, ныне - советник министра внутренних дел), который "лучше всех знает Ташкентскую область", чтобы помочь хокиму "объединить" область.



"Когда я говорю о депутатах, районные, городские и областные кенгаши народных депутатов должны проснуться. Они должны мне сказать честно: или разделите [область], или мы будем едины… Я каждый день думаю об этом. Думаю, какой путь лучше для интересов народа", - заявил президент.



Напомним, город Нурафшан (бывший Тойтепа) летом 2017 года был определен административным центром Ташкентской области (ранее у области не было административного центра). Сюда из центра Ташкента был переведен хокимият области. Сейчас реализуется проект полной перестройки города. Сообщалось о планах сделать Нурафшан первым "умным" городом Узбекистана.