Цугцванг для Байдена? Бодрый старичок растерян... - Андрей Правов

09:27 22.03.2021

Цугцванг для Байдена?

Президент США явно растерян: какой же ответ дать на предложение Путина о разговоре?

Андрей Правов

21.03.2021



Далекие от дипломатического этикета "угу" и "ай ду", произнесенные президентом США Джо Байденом в ответ на вопрос корреспондента ABC News Джорджа Стефанопулоса о том считает ли он убийцей президента России Владимира Путина, вызвало настоящую бурю в мире. Причем не только своей грубостью и глупостью.



Ведущие мировые эксперты не смогли не отметить еще несколько возможных теперь важнейших последствий от столь своеобразного "заявления". Во-первых, нельзя исключить, что оно ускорит уход Байдена на заслуженный отдых и приход на главное место в Белом доме, как это положено по Конституции США, вице-президента Камалы Харрис. И еще, и это уже вне сомнений, подобные действия могут реально поспособствовать росту рейтинга российского президента. И также скорее всего очень помогут его сторонникам, готовящимся к осенним выборам в Государственную Думу РФ.



Кроме этого, Байден, естественно не желая того, дал Кремлю отличный шанс перейти в наступление.



Это уже однозначно доказал ответный шаг Владимира Путина, предложившего главе Белого дома принять участие в публичном диалоге, то есть при помощи Интернета, что называется "он-лайн". Так, чтобы за своеобразным поединком двух мировых лидеров смогли наблюдать миллионы зрителей во всем мире. И делать выводы – за кем их них Правда…



Честно скажу, я лично очень не завидую сегодня сотрудникам пресс-службы президента США. Им необходимо срочно определиться – как быть. Соглашаться Байдену на предложение Путина, или нет?



Соглашаться на диалог в прямом эфире, по многим оценкам – это безумие для Вашингтона. Путин известен как отличный оратор, спорщик, легко одерживающий победы над разными противниками. Как правило, тоже сильными, умелыми и вовсе не глупыми. Он выдерживает многочасовые дискуссии, пресс-конференции, выступает с яркими речами на различных международных встречах.



Байден же, напротив, в красноречии, что называется, "не заподозрен". К тому же в последнее время он постоянно что-то путает, забывает имена ближайших чиновников и даже не всегда может распознать в лицо близких родственников. Можно сказать, что точно он – не оратор. По крайней мере, в своем нынешнем возрасте. Кое-кто утверждает, что в молодости он был "о-го-го" и даже блистал, но ведь она, эта молодость, не вечна. Приходит старость, а вместе с ней и различные хвори. Одна из них называется "деменция", то есть, согласно Википедии, "приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков…" А именно эту болезнь чаще всего приписывают американскому президенту СМИ, причем в том числе и в США.



Так как же сможет он доказать в публичных дебатах свое интеллектуальное превосходство над соперником? А только такой результат всегда ожидают американцы от своего лидера. Как и союзники США.



Скорее всего, профессиональное окружение американского президента также осознает и тот факт, что и аргументов в пользу сути оскорбления в адрес Путина, выдвинутого Байденом в недавнем интервью, может не хватить.



Ведь скорее всего очень многие ушлые политики отлично понимают, что ни к каким попыткам убийств Скрипалей или Навального при помощи химоружия под названием "Новичок" Путин не причастен, и подобных распоряжений не давал.



Четкое доказательство тому – свидетельства ученых-химиков, указывающих, что несколько граммов "Новичка" могут убить чуть ли не целую армию. А "жертвы коварного Путина" почему-то располагали таким крепчайшем здоровьем, что выжили. Так был ли "Новичок"? И вообще причастен ли к этим отравлениям российский президент? Или все эти истории просто придуманы для того, чтобы обвинить Россию в "очередном преступлении".



Окружение Байдена скорее всего понимает, что подобные сомнения у зрителей поединка двух президентов могут возникнуть. Равно как и подозрение о том, что вовсе не российские военные сбили в 2014 году малайзийский "Боинг". Подозрение, что Минские соглашения не выполняет Украина, а вовсе не Россия, как это пытаются доказать западные СМИ. То есть урон от таких дебатов для Вашингтона и его пропаганды может быть огромен.



К тому же Байден постоянно демонстрирует миру свою немощь. Так было, например, в минувшую пятницу, когда американский президент, пытаясь лихо взбежать по трапу самолета, наверное, с целью доказать свою хорошую спортивную форму, неуклюже несколько раз споткнулся и почти упал на колено.



Так может или нет окружение Байдена допустить его до публичных дебатов с Путиным? Мне кажется, что никак не может и сделает все возможное, чтобы "спустить на тормозах" приглашение российского президента.



Однако, на мой взгляд, такое решение – тоже не выход для Вашингтона. Отказ от дуэли всегда рассматривался в обществе как проявление трусости. То есть сторонники Байдена могут подумать, что у него просто может не хватить аргументов в споре с Путиным. И, Боже сохрани, люди могут заподозрить, что Байден, вслед за официальной пропагандой, морочит им головы по разным вопросам, и поэтому боится контрдоводов.



Как быть? – этот вопрос сегодня стоит ребром перед Вашингтоном. Пресс-служба уже попыталась решить его устами пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая указала, что "президент очень занят", он, дескать, уже ранее связывался по телефону с Владимиром Путиным, хотя сейчас думает провести разговоры с лидерами других стран. Да и сам Байден все-таки не промолчал, а заявил журналистам президентского пула в пятницу, что в принципе не возражает против нового разговора с российским президентом. Но вот когда, не уточнил. "Уверен, что мы поговорим в какой-то момент", сказал он.



Однако, по общему мнению, такой ответ вряд ли разрядит сложившуюся обстановку – "я, мол, встречусь, но не знаю когда…" Многие наблюдатели высказывают мнение, что Байден пытается уклониться от разговора. И выглядит это не солидно.



Чтобы избежать различного рода обвинений, лучше бы американскому президенту согласиться, поднять "брошенную перчатку". Но, как понимают в Вашингтоне, это опасно. Шахматный Цугцванг? То есть делающая ход сторона проигрывает в любом случае? Похоже, что так…