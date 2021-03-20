Как Навруз отмечают в странах Центральной Азии

13:12 22.03.2021 Праздник весны, который восточные народы стали отмечать задолго до появления ислама: о традициях и легендах Навруза в разных странах Центральной Азии рассказывают историки из Узбекистана



Навруз – праздник весны и наступления Нового года по астрономическому солнечному календарю, который тюркские и иранские народы традиционно отмечают 21 марта. Навруз (в переводе с персидского означает "Новый день") символизирует обновление, приход Весны, начало нового этапа жизни, один из самых древних праздников на Земле – его отмечали еще в VII в. до н.э., а официальный статус он приобрел в Империи Ахеменидов (VI-V вв до н.э.), частью которой в тот период была и территория Центральной Азии.



В 2021 году исполняется 12 лет с того дня, как в сентябре 2009 г. Навруз получил статус Международного праздника и был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. С 2010-го года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Навруз Международным днем. Инициаторами включения Навруза в Список ЮНЕСКО явились, наряду с Узбекистаном, страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), а также Азербайджан, Индия, Иран, Пакистан, Турция.



Навруз – старинный народный праздник, который связан с весной и пробуждением природы, началом сельскохозяйственных работ. Старейший источник, где упомянуто празднование Навруза, который связывают с культом Солнца и именем пророка Заратуштры (Заратустра, Зороастр, Зардушт), священная книга зороастрийцев "Авеста".



Заратустра, изображение



В "Авесте" упомянуты многие регионы Центральной Азии – Гава-Сугдо (Согд), Моуру (Мерв, Мары), Бахди (Бактрия), Харою (Герат), Хваризм (Хорезм). "Авеста" является общим историко-культурным наследием всех народов Центральной Азии/



По учению "Авесты", люди каждую весну должны отмечать появление жизни на земле, которая зарождалась "в шести формах" – небо, земля, вода, растения, животные и человек.



Навруз справляют как национальный праздник во всех странах Центральной Азии, а также в Азербайджане, Албании, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Грузии, Индии, Иране, Македонии, Пакистане, Турции, во многих регионах России (Башкортостане, Дагестане, Татарстане, Хакасии, Чувашии и др.), в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в Иракском Курдистане и др.



Название праздника, в зависимости от страны и региона, произносится по-разному – Навруз, Науруз, Новруз, Новроз, Наурыз, Наврез, Нуруз, Невруз, Ноуруз, Нуруз и так далее.



История праздника



Навруз начали отмечать задолго до появления ислама, он достался восточным народам (включая народы Центральной Азии) в память о языческих верованиях, когда в почете у предков были природные культы. Аналогичные праздники есть во многих регионах мира.



В Северной Индии отмечают Лори – День окончания зимы, в Египте начало весны называют Жам эн-Нессим, в Израиле чествуют Туби-шват – конец сезона дождей (или Новый год деревьев), в Исландии есть Сумарсдаг (или Сиггблот) – День прихода лета. В дни празднования Навруза люди участвуют в народных играх и праздничных гуляниях.



В старину считали, что благополучие будет сопутствовать в течение всего года тем, кто в эти дни насладится природой.



Важность этого периода года для жизни людей с древнейших времен породила множество традиций, обрядов и обычаев – все они связаны с магическими действиями, культом природы и плодородия. Традиции празднования Навруза во многих странах схожи – так, в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане существует традиция в ночь перед праздником окуривать жилища дымящимися веточками арчи, чтобы изгнать злых духов.



Обычаи Навруза



Перед праздником, по традиции, также нужно примириться с недругами, простить долги и покаяться в грехах. В дни Навруза, согласно поверьям, добрые ангелы (фаришта) приносят благоденствие и изобилие тем, у кого помыслы чисты, кто душой светел, у кого в доме убрано. Поэтому хозяева перед Наврузом стараются привести в порядок дом, побелить и подремонтировать его.



Ангел, изображение эпохи Османской империи



Все работы по дому, связанные с празднованием Навруза (уборка, приготовление праздничных блюд, украшение жилища зелеными ветками и др.), по традиции нужно завершить накануне. Люди считали, что вода смоет негатив, поэтому обязательно перед праздником стирали одежду, особенно детскую. Во многих местах семьи запасаются водой.



Так, в Кыргызстане накануне Навруза все тары в доме должны быть наполнены водой, в надежде на то, что это принесет обилие в дом в новом году и отгонит невзгоды. Неделя перед Наврузом считалась посвященной душам предков. Поминали предков, делая им подношения и прося помощи у них в будущем году, а также защиты от бед.



Обычай разжигать ритуальные костры, зажигать факелы и свечи сохранился до наших дней. Костры зажигают на улицах городов и сел – по традиции люди должны перепрыгнуть семь раз через один костер или через семь костров по одному разу.



Чтобы очиститься от прошлогодних грехов было принято также в последнюю ночь старого года обрызгивать друг друга водой и перепрыгивать через проточную воду.



С наступлением Навруза в праздничный вечер было принято подслушивать разговоры соседей через двери или окна, и в зависимости от услышанного приятного (или неприятного) разговора определить, насколько наступающий год будет удачен (неудачен). Очень много в этот праздник зависит, согласно народным поверьям, от того, кто первым переступит порог дома. Первый гость в Новый год должен обладать хорошим характером, чувством юмора, добрым именем и репутацией, но главное – иметь "счастливую ногу", то есть приносить удачу.



За праздничным столом в этот день собираются все члены семьи. Ассортимент праздничных блюд отличается в зависимости от региона, но в обязательном порядке на столе должны присутствовать магические предметы и продукты, которые символизируют свет, обилие, непорочность, счастье и плодородие в Новом году.



К Наврузу готовят разнообразные блюда из баранины, курицы, яиц, рыбы, которые обильно приправлены различными пряностями и украшены зеленью. Ни один праздничный стол не обходится без ритуального лакомства сумаляк (солодовая халва) – ее варят из сока проращенных зерен пшеницы с добавлением сахара и муки.



Сумаляк



В Казахстане – готовят наурыз-коже из семи ингредиентов, баурсаки, бешбармак.



Наурыз-коже готовят из конины, перловки, пшена, бульона, риса, кефира и сметаны



В Узбекистане обязательны также кук-самса (самса с зеленью), кук-манты (манты с зеленью), кук-чучвара (пельмени с зеленью). Это естественно, так как как организм ослаблен после зимы и ему нужно больше витаминов и питательных веществ.



Зеркало и свечи на стол ставят по числу членов семьи. Кстати, свечи должны догореть сами – их нельзя гасить. На стол обязательно подают также домашний хлеб, рыбу, сыр, молоко, яйца, крашенные в зеленый цвет, миндаль, орехи, сосуд с розовой водой, пиалу с водой, в которой плавает зеленый лист.



Хозяин гостям, пришедшим на праздник, протягивает блюдо с едва проросшим зерном – его поедание символизирует приобщение к возрождению всего живого. В Кыргызстане праздничная трапеза является общественной церемонией в определенных местах города, где готовят Нооруз Кедже или Чон Кедже, суп из бычьего мяса. В Таджикистане праздник весеннего равноденствия отмечается четыре дня.



В этот день таджики накрывают праздничный стол – хафтсин с семью продуктами, которые начинаются с буквы "с" персидского алфавита: себ (яблоко), сир (чеснок), сабза (проросшая пшеница), сирко (уксус), сипанд (багульник), суманак (праздничное блюдо из проросшей пшеницы), санджид (джуда, плоды, похожие на финики).



Также обязательно массовое угощение пловом или лагманом (мясной суп-лапша). Везде в Центральной Азии дети в праздник ходят по домам и поют песни про Навруз, за это хозяева одаривают их сладостями. На улицах проводятся праздничные мероприятия выступают артисты, соревнуются острословы, звучат песни, шутки. Народные гуляния в этот день проходят во многих странах. В Туркменистане зрелищную часть праздника составляют выступления фольклорных коллективов, показ национальных обычаев, обрядов и игр, соревнования по национальной борьбе гореш, скачки на ахалтекинских скакунах и схватки туркменских алабаев.



В Узбекистане на Навруз проходят народные гуляния, например, игра Копкари, бои и конные скачки.



Конные состязания



Данные традиции соблюдаются в Кыргызстане, во время гуляний демонстрируется искусство верховой езды с участием местных сообществ в таких конных забегах, как Кыз куумай (состязание, в котором всадник должен догнать девушку верхом на коне), Эниш (борьба всадников) и Жамбы Атуу (стрельба из лука).



Музыка также несет особое значение, и во многих странах, где отмечается Навруз, есть свои традиционные народные песни для этого фестиваля. Наврузские песни в Узбекистане исполняются традиционными певцами и сказителями, такие как бахши, шоир и достончи. Таким же образом проходят соревнования в Кыргызстане, среди Акаинов, эпических сказочников и музыкантов, которые импровизируют истории о Наврузе.



Во всех государствах Центральной Азии принято всех близких и знакомых обязательно поздравлять с Наврузом. В Узбекистане говорят: "Пусть праздник Навруза будет счастливым!" ("Навруз байрами кутлуг булсин!"), в Таджикистане – "С праздником Навруз!" ("Навруз муборак бод!"), в Казахстане – "Поздравляю с праздником Наурыз!" ("Наурыз мейрамы ?утты болсын!"). Навруз – во многих странах мира праздник мира, доброты, тепла и света.



Авторы: РАВШАН АБДУЛЛАЕВ – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Международного института Центральной Азии (МИЦА)



РАВШАН НАЗАРОВ – кандидат философских наук, доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт МИЦА, Ташкент, Узбекистан Источник - ia-centr.ru

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