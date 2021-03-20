Главой кыргызской диаспоры в Москве стал Кубанычбек Осмонбеков

17:06 22.03.2021

Председателем кыргызской диаспоры в Москве и Московской области стал 36-летний Кубанычбек Осмонбеков.



Осмонбеков родился в селе Фрунзе Иссык-Кульской области. Является выпускником Академии туризма.



С 2007 года живет и работает в Москве.



Осмонбеков основал Международную ассоциацию предпринимателей КР и РФ и президент профессиональной лиги по MMA AIKOL FC. Кроме этого, является членам по связям с соотечественниками за рубежом при президенте КР.