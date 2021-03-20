 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Актер, сыгравший Назарбаева, возглавил управление в акимате Нур-Султана
19:52 22.03.2021

Актер, певец и шоумен Нурлан Алимжанов получил должность в столичном акимате, передает zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе столичного акимата. Он назначен руководителем Управления культуры акимата Нур-Султана.

Нурлан Алимжанов родился 29 апреля 1984 года в селе Боровое Акмолинской области. После окончания средней школы продолжил обучение в Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова. Во время учебы он начал играть в спектаклях ТЮЗа, но большее предпочтение отдавал работе киноактера. Популярность ему принесла роль Куаныша в сериале "Братья".

А наибольшую известность Нурлану Алимжанову принесла роль Нурсултана Назарбаева в киноэпопее "Путь лидера". Нурсултан Назарбаев высоко оценил работу актера в этом фильме, отметив его внешнее сходство с собой. За создание на экране образа Первого Президента Казахстана Алимжанову в 2013 году присвоили звание Заслуженного деятеля Казахстана.

В 2019 году Алимжанов стал депутатом Мажилиса Парламента Казахстана. Примечательным было то, что он не пришел на первое заседание палаты. Позже он объяснил это тем, что на тот момент еще не получил мандат.

Источник - zakon.kz
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