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Русскоязычная партия запутала израильские выборы из-за конфликта с ультраортодоксами, - "МК"
20:03 22.03.2021

Нетаньяху опять балансирует над пропастью

Во вторник, 23 марта в Израиле пройдут четвертые за последние два года выборы. Израильтяне постараются все-таки дать ответ: Нетаньяху или не-Нетаньяху. Последние несколько лет Израиль живет в ситуации вакуума власти - когда ни одна из коалиций не может сформировать стабильное большинство и преодолеть заветную отметку в 61 кресло в Кнессете.

Нетаньяху опять балансирует над пропастью

Израиль, наверное, может похвастаться одной из самых сложно устроенных демократий в мире. В этой стране на протяжении многих лет бурлит калейдоскоп партий и коалиций, которые сменяют друг друга, меняются сторонами и пытаются добиться власти.

На фоне всех этих политических водоворотов незыблемой кажется фигура Биньямина Нетаньяху. Впервые он возглавил израильское правительство еще в 1996 году, правда, тогда его власть продлилась недолго - уже в 1999 он проиграл досрочные выборы и лишился власти. Вновь до вершины Нетаньяху добрался в 2009 году и вот уже 11 лет остается несменяемым премьер-министром Израиля.

Впрочем, с 2019 года положение Нетаньяху хорошим не назовешь. Именно тогда в правом лагере наметился раскол, который терзает Израиль до сих пор и не дает сформировать правительство: русскоязычная партия "Наш дом Израиль" рассорилась с ультраортодоксами.

Яблоком раздора стал закон о призыве в армию, но он лишь вершина айсберга. Дело в глубинных противоречиях. Ультраортодоксальные партии "ШАС" и "Яхадут ха-Тора" опираются на глубокорелигиозный электорат. Они отстаивают целый ряд важнейших льгот, которые предоставляются членам их общин, что увеличивает нагрузку на светских граждан государства Израиль. А ядром электоральной базы партии "Наш дом Израиль" как раз являются светские евреи, которых откровенно пугает увеличение численности ортодоксов.

Не радует партию русскоязычных евреев и перспектива коалиции с идейными противникам Нетаньяху. Дело в том, что там представлены арабские блоки, которые, по мнению партии Либермана, проводят антиизраильскую политику. До недавнего времени партия "Наш дом Израиль" оставалась причиной бесконечного вакуума власти. В последние годы они получали не больше 8 мест в Кнессете, но именно этих мест не хватало и правым, и левым для того, чтобы преодолеть вожделенную отметку в 61 голос.

Чем дольше шло время, тем четче становилось ясно, что пока Авигдор Либерман не определится с союзниками, из кризиса выхода не будет. И вот несколько месяцев назад, "Наш дом Израиль" объявил, что они готовы поддержать оппозицию и отдать свои голоса Яиру Лапиду, основному противнику Нетаньяху.

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Казалось бы, теперь все понятно. Правящая партия "Ликуд" едва ли приобретет новые места в Кнессете (ожидается снижение на 6-7 мест), "ШАС" и "Яхадут ха-Тора" также вряд ли резко увеличат фракции. Если бы все было по-старому, победитель был бы очевиден.

Вот только специфика Израиля как раз в том, что каждые новые выборы не похожи на предыдущие. Традиционные противники Нетаньяху также теряют места: некогда мощная "Кахоль-лаван" рискует уменьшить свое представительство в 3 раза, а арабский "Объединенный список" по прогнозам потеряет 3 кресла. На эти места придут представители новых либо второстепенных партий, часть из которых выступает за Нетаньяху, а часть - против него.

Но самое ироничное в приближающихся выборах то, что Авигдор Либерман со стороной определился, но ситуация не изменилась. Роль партии "Наш дом Израиль" перешла к консерваторам из "Ямины", которые по тем же причинам не присоединились ни к одной из коалиций. По прогнозам они получат около 10 мест, в то время как обоим коалициям не хватит кресел для формирования большинства.

Таким образом, можно сказать, что эти выборы - референдум, но не "за", а "против". И пока обе стороны его проваливают. После выборов может сложиться двойное отрицание. Большинство израильтян выскажется против коалиции с Нетаньяху и ультрарелигиозных иудеев. При этом большинство израильтян также отвергнет союз левых и арабов. А поскольку на данный момент третьего варианта не видно, можно ожидать захода на пятые досрочные выборы - и не факт, что даже они станут последними.

Дм. Гуляев

Источник - московский комсомолец
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