Die Welt: гнев России, мощь Китая и усталость Америки грозят уничтожить мир

20:13 22.03.2021

Даже если Россия кажется слабой, это не так. Поэтому игнорирование России после распада СССР, когда она казалась сломленной и обессилевшей, было огромной ошибкой. Сегодня западные державы с их высокомерием и мелочными санкциями снова забывают свою фундаментальную задачу - сделать мир безопасным.

Die Welt (Германия): гнев России, мощь Китая, усталость Америки



Расширение западного оборонительного альянса на восток должно было стабилизировать мировой порядок. Но этого не произошло. Напротив: сегодня ситуация стала еще более неясной и уязвимой, чем во времена холодной войны



Михаэль Штюрмер (Michael Stuermer)

Никколо Макиавелли, государственный секретарь Флоренции эпохи Возрождения, дал своему князю совет на все времена, как вести себя с побежденным противником: или разбить его раз и навсегда, или сделать лучшим другом.



В 1990 году, когда Советский Союз рухнул, о полном разгроме не могло быть и речи - хотя бы из-за того, что в этой стране еще было полно ядерного оружия. Не могло быть речи и о создании глобальной архитектуры безопасности на все времена. Как Советский Союз был слабым, когда казался могущественным во время своего существования, так и Россия в упадке была сильнее, чем казалась огромная евроазиатская империя в самые ледяные времена холодной войны.



"Плохая идея, время для которой наступило", - так три десятилетия назад комментировали между собой офицеры в штаб-квартире НАТО расширение западного оборонительного альянса на восток, когда начальство их не слышало. Но мечта о расширении НАТО на восток уже зародилась в странах между Москвой и Берлином, когда рухнула Берлинская стена, Германия воссоединилась, Советский Союз зашатался, Варшавский договор превратился в клочок бумаги, а от сверхдержавы России осталось одно название.



Значило ли это, что наступил конец истории? В какой-то краткий миг мировой истории Запад посчитал, что конец близок, а Россию - огромную, но обессилевшую - можно больше не принимать во внимание.



В новейшей истории Европы редко случалось, чтобы удачную расстановку сил так неудержимо и угрожающе превратили в новые конфликты, как это получилось с отношениями между западным альянсом и Россией.



Несмотря на то, что в первые годы новой эры всерьез говорили о желательном вступлении новой России в НАТО, о будущей евроазиатской зоне безопасности от Атлантики до Китая, соответствующие предложения Москвы рассматривались скорее формально и в любом случае вызывали меньше интереса, чем того требовала серьезность ситуации. Вскоре Россия замкнулась на себе. Это изменилось мгновенно, когда в 2014 году Россия силой превратила аренду Крыма в долгосрочную и не подлежащую дипломатическим обсуждениям аннексию.



В страны Восточной и Центральной Европы вернулся страх, и на то были военные причины. В 2019 году НАТО в рамках своей "системы воздушного патрулирования" Балтики приблизительно 400 раз поднимала свои самолеты по тревоге. И в 2020 году Москва продолжила играть мускулами. По данным НАТО, российские истребители постоянно нарушали правила или как минимум слишком приближались к границам прибалтийских государств.



Хорст Тельчик (Horst Teltschik), один из лучших знатоков России, не склонный к преувеличениям, на днях опубликовал книгу о нынешней ситуации. Ее должен прочитать каждый, кто хочет на достойном уровне участвовать в дискуссиях о политике России. Строка за строкой бывший советник канцлера описывает обстановку, которая уже давно в высшей степени нестабильна. Книга так и называется: "Русская рулетка. От холодной войны к холодному миру".



Бесполезно искать в нынешней ситуации новую холодную войну. Она давно идет, правда, на этот раз - в обратном направлении. Первая холодная война развивалась от смертоносных конфликтов к функциональному картелю супердержав. Все происходило в рамках стабильной и в высшей степени предсказуемой системы под дипломатическим контролем и определялось общей убежденностью властей обеих сторон в том, что ядерную войну выиграть невозможно и ее нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Ориентиром было "гарантированное взаимное уничтожение".



Стоить напомнить, что холодная война в своей определяемой фазе - берлинский кризис, кубинский кризис, гонка ядерного вооружения - всего за несколько лет превратилась в картель мировых держав, целью которого было предотвращение войны и распространения ядерного оружия. То, что объединяло сверхдержавы, был сильнее, чем то, что их разделяло. Не вечный мир, но все же общее представление об опасностях и путях их предотвращения. Сверхдержавы договорились об ограничении круга ядерных стран в договоре о нераспространении ядерного оружия от 1970 года. С тех пор, однако, его ставили под сомнение такие страны, как Иран и Северная Корея.



В следующем договоре - об ограничении систем противоракетной обороны - сверхдержавы сделали собственных жителей заложниками своего благополучия, отказавшись от противоракетной обороны и сохранив лишь ее символические остатки вблизи от Вашингтона и Москвы. Древнеримское выражение fide sed vide - доверяй, но смотри, кому доверяешь - стало девизом эпохи, которая определялась равновесием сил, была биполярной, ядерной и глобальной.



Это было время Горбачева, характеризующееся схожей оценкой обстановки, пониманием общих угроз и целым набором мер по укреплению доверия и безопасности. Холодная война в последние годы ее существования был хорошо регулируемой системой, которая, несмотря на все противоречия, связывала ядерные сверхдержавы друг с другом. Сегодня от нее мало что осталось, и обновления не предвидится.



Занимаясь мелочными санкциями, державы и их правители забывают свою фундаментальную задачу, заключающую в том, чтобы сделать мир вновь безопасным - как минимум таким, каким он был в конце холодной войны. Или они хотят проигнорировать драматический и всеобъемлющий подъем сверхдержавы Китая, а новые угрозы из киберпространства отдать на откуп силам, сдерживать которые становится все труднее? Или весь позитивный опыт холодной войны уже пущен по ветру? Если да, то нам грозит то, что в одной из книг о Генри Киссинджере описано словами the inevitability of tragedy - неизбежность трагедии.



Россия никогда не бывает такой слабой, какой кажется



Задачи глав государств нашего времени важнее, чем большинство из них могут себе представить. Архитекторы нового миропорядка, возникшего после 1990 года, не нашли времени для чтения исторической литературы. Это помогло бы им понять, что Восточная Европа - те самые "Кровавые земли"* - в течение столетий порождает структурные проблемы, которые возникают вновь и вновь и в любом случае требуют самого пристального внимания.



Государства европейского Запада не могут встать на сторону Польши и, как это произошло с расширением НАТО, оттеснить Россию. Также они не могут действовать вместе с Россией против Польши и ее защитников. Ни то, ни другое не удавалось в течение долгого времени. Но Россия, как часто можно услышать, никогда не бывает так слаба, какой кажется, или так сильна, какой хочет казаться.



Три десятилетия междувластия, когда Pax Americana предоставил мировой порядок самому себе, были плохо использованы для создания долговременного мирового порядка и надежных институтов, кризисного менеджмента и борьбы за мир. За это время гнев России, мощь Китая и усталость Америки разрушили остатки стабильности.



Еще не слышен стук копыт всадников Апокалипсиса?..



* Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным (англ. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin) - книга американского историка Тимоти Снайдера, в которой автор исследует политический, культурный и идеологический контекст, в котором режимам Сталина и Гитлера между 1933 и 1945 годами удалось уничтожить до 14 миллионов мирных граждан.



Оригинал публикации: Russlands Zorn, Chinas Macht, Amerikas ÜberforderungОпубликовано 15/03/2021