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Global Times: одновременная конфронтация с Китаем и Россией станет для США "стратегическим перебором"
20:15 22.03.2021

Издание приводит мнение китайских экспертов о политике США в отношении Китая и России. Аналитики говорят о большой вероятности начала новой холодной войны, где с одной стороны - США и Европа, а с другой - Россия и Китай. Однако самая большая ошибка, которую может совершить Вашингтон, - одновременное противостояние Пекину и Москве.
Global Times (Китай): одновременная конфронтация с Китаем и Россией станет для США "стратегическим перебором"

Ян Шэн (Yang Sheng), Лю Цайюй (Liu Caiyu)
Спустя два дня после исключительно интенсивного, но впечатляющего диалога с США на Аляске Китай будет приветствовать у себя близкого и сильного партнера Россию, чтобы поделиться информацией и укрепить сотрудничество. По словам китайских экспертов, администрация Байдена подталкивает две крупные ядерные державы навстречу друг другу, и в этих условиях США столкнутся со "стратегическим перебором".

Китайские эксперты заявили, что направленное России приглашение посетить Китай сразу после встречи на Аляске демонстрирует очень высокий уровень взаимного стратегического доверия между Пекином и Москвой. Российско-американские отношения становятся все более напряженными после того, как Россия недавно отозвала своего посла из США. В этих условиях России необходимо скоординировать с Китаем дальнейшие действия в отношении США, а также обсудить актуальные региональные проблемы, такие как иранская ядерная сделка, ядерное оружие на Корейском полуострове, мирный процесс в Афганистане и Сирия.

Как сообщил китайский МИД, по приглашению члена Госсовета, министра иностранных дел Ван И с понедельника по вторник Китай посетит с визитом министр иностранных дел Российской Федерации Лавров Сергей Викторович.

Когда министры иностранных дел двух стран будут проводить переговоры, госсекретарь США Энтони Блинкен поедет в Брюссель, где будет находиться с понедельника по вторник, участвуя в заседании министров иностранных дел стран НАТО и общаясь с руководителями ЕС, о чем сообщил американский Госдепартамент.

Во время этой поездки Блинкен проведет консультации с руководством Евросоюза по вопросам "совместной работы на основе общих ценностей по решению глобальных проблем, которые исходят из Ирана, России и Китая".

Некоторые обозреватели обеспокоенно говорят, что это может усилить угрозу возникновения новой холодной войны, в которой США объединятся с Евросоюзом, а Китай выступит заодно с Россией. Однако китайские аналитики полагают, что в условиях глобализации новая холодная война маловероятна, а вот соперничество между великими державами неизбежно. Соединенные Штаты совершат серьезную ошибку, если решат одновременно вступить в конфронтацию с Китаем и Россией.

Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун (Li Haidong) сказал, что пока еще рано говорить о начале новой холодной войны. Однако исключать ее тоже нельзя, а из-за ошибочной и опасной внешней политики США шансы на ее возникновение усиливаются.

"США холодная война нужна для того, чтобы перейти к решительным действиям в отношении своих соперников Китая и России. В дипломатических отношениях с другими крупными державами Вашингтон всегда концентрирует внимание на конфронтации. Но Китай и Россия хотят, чтобы связи между крупными державами строились на основе сотрудничества и были более всеохватывающими. Мы надеемся, что США понимают, насколько это будет опасно, если они будут продолжать свою ошибочную политику", - сказал Ли.

В прошлом некоторые американские стратеги считали, что Вашингтону надо вместе с Москвой противостоять Пекину.

Но похоже, что сейчас администрация Байдена отказалась от таких попыток и стремится одновременно противостоять Китаю и России. Об этом говорят китайские аналитики, которые подчеркивают, что такая корректировка является очередной ошибкой. По их мнению, США лучше перезагрузить свою сомнительную политику в отношении Москвы и Пекина, сосредоточив усилия не на соперничестве, а на сотрудничестве.

"Такая стратегия давала результат в прошлом, потому что партнерство между Китаем и Советским Союзом было неравноправным. Поэтому в случае возникновения конфликта США могли им воспользоваться. Но сегодня Китай и Россия строят отношения на равных", - рассказал в воскресенье Global Times Ян Цзинь (Yang Jin), работающий экспертом в Институте российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Китайской академии общественных наук.

Китайско-российское партнерство является взаимодополняющим. После пандемии они в особенности нуждаются во взаимной помощи, чтобы содействовать подъему экономики, сказал Ян. Они сталкиваются с общей угрозой со стороны США, а поэтому у Америки нет никаких шансов внести раскол в их отношения.

Соединенные Штаты совершают ту же ошибку, что и Советский Союз в годы холодной войны, когда он отказывался относиться к Китаю как к равному. Советский Союз пытался противостоять Китаю и США одновременно, но это ему не удалось, и со временем он распался. Сегодня Китай все больше усиливается, а Россия сохраняет значительную мощь и влияние. Поэтому одновременная конфронтация с Китаем и Россией может стать для администрации Байдена "стратегическим перебором", сказал Ян.

Выступая в этом месяце на пресс-конференции, министр иностранных дел Ван И сказал, что Китай и Россия в 2021 году продолжат сотрудничество в борьбе с цветными революциями, дезинформацией и политической дестабилизацией.

По словам Яна, цветные революции, вызывающие обеспокоенность у Китая и России, инспирируются и готовятся главным образом США и их союзниками, причем делают они это не только в Китае и России, но также в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, которые поддерживают тесные связи с Китаем и Россией, а поэтому подвергаются такой угрозе.

"Борьба с цветными революциями является важной задачей для Китая и России, не только чтобы защитить себя, но и чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе. Две страны могут сотрудничать в вопросах обмена разведывательной информацией, в проведении совместных операций против незаконных западных НКО, которые распространяют дезинформацию, усиливают нестабильность, ослабляют кибербезопасность и так далее", - отметил Ян.

Лавров и сопровождающие его лица станут первой высокопоставленной иностранной делегацией, посещающей Китай в 2021 году. Наряду с обсуждением совместных действий в отношении США они проведут переговоры о развитии двусторонних отношений в сфере торговли, инвестиций, науки, техники, безопасности и военных дел.

"Этот год является знаковым для китайско-российских отношений, поскольку исполняется 20 лет с момента подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. В таких условиях обеим сторонам важно наращивать контакты, закладывая основы для развития двусторонних связей в текущем году", - заявил в четверг на пресс-конференции официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь (Zhao Lijian).

Оригинал публикации: US will get "strategic overdraft" to confront China, Russia at the same timeОпубликовано 21/03/2021

Источник - иноСМИ
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