 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Если будет меняться махалля - изменится все общество" - Шавкат Мирзиеев
20:18 22.03.2021

Президент поздравил работников системы махалли с их профессиональным праздником. Шавкат Мирзиеев заявил, что председатель махалли "как активный участник реформ должен шагать в ногу со временем", постоянно совершенствовать свои знания и навыки, способствовать сокращению безработицы и бедности, решать социальные и другие проблемы.
Сегодня, 22:00 Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил работников системы махалли в день их профессионального праздника, который отмечается 22 марта.

Глава государства отметил, что махалля - это уникальная социальная структура, которая служит мостом доверия между народом и государством, учит человека быть частью общества, воспитывает его в духе толерантности.

"Сегодня каждый человек, живущий в нашей стране, независимо от его национальности, языка, вероисповедания, не представляет свою жизнь вне махалли", - заявил он.

По его словам, институт махалли рассматривается как первичное звено в государственном устройстве, поэтому последние четыре года реализуются реформы, направленные на повышение его места и роли в общественном управлении.

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В связи с этим образовано Министерство по поддержке махалли и семьи. Введены должности заместителей председателя схода граждан, ведающих вопросами правопорядка, семьи, женщин и духовности, а также благоустройства, использования приусадебных участков и предпринимательства.

Их заработная плата увеличена в 3 раза, учрежден нагрудный знак "Махалла ифтихори".

Построены 1163 новых здания органов самоуправления, 3612 реконструированы и отремонтированы. В 110 районах и городах возведены комплексы "Махалла маркази", в зданиях 4319 сходов граждан открыты библиотеки.

Президент также отметил проведенную активистами махаллей "большую работу в период пандемии".

"Они стали помощниками государства в установлении постоянного диалога с людьми, поддержке малообеспеченных семей, проявлении доброты и заботы по отношению к нуждающимся, обеспечении занятости населения", - считает он.

В общей сложности за это время активисты махаллей оказали практическую помощь в трудоустройстве около 700 тысяч граждан и привлечении к предпринимательству и ремесленничеству более 60 тысяч, содействие 754 тысячам семей, имеющих инвалидов, в эффективном использовании приусадебных участков, сказал Шавкат Мирзиеев.

Кроме того, по его словам, в махаллях методом хашара отремонтировано более 164 тысяч домов нуждающихся семей, построено жилье почти для 1000 бедных семей, отремонтировано около 10 тысяч км внутренних дорог и 644 мостов, построено 339 новых мостов, проложено около 2000 км водопровода, установлено 1300 насосов.

Глава государства сообщил, что "для укрепления в обществе здоровой духовно-нравственной среды" в 2020 году при содействии активистов махаллей было достигнуто примирение около 21 тысячи семейных пар, находившихся на грани развода, устранены конфликты более чем в 16 тысячах семей, почти в 5 тысячах махаллей не допущено ни одного преступления, а количество образцовых махаллей составило 1704.

"Сегодня, когда в условиях глобализации возрастает напряженность во всем мире, еще больше повышаются роль и значение махалли в сохранении в обществе атмосферы взаимопонимания и согласия, доброты и гуманизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей", - подчеркнул он.

Президент заявил, что председатель махалли "как активный участник реформ должен шагать в ногу со временем", постоянно совершенствовать свои знания и навыки, претворять в жизнь идеи "Благоустроенная махалля", "Благоустроенная улица", "Благоустроенный дом", решать социальные проблемы, способствовать сокращению безработицы и бедности, превращать махаллю в центр предпринимательства.

Шавкат Мирзиеев сказал, что в реализации принципа "От сильного государства - к сильному гражданскому обществу" Узбекистан прежде всего опирается на систему махалли, "огромный потенциал ее активистов".

"И впредь мы будем направлять все силы и возможности на всестороннее развитие института махалли, укрепление его материально-технической базы, социальную поддержку работников. Если будет благоустроена махалля - будет благоустроена вся страна. Если будет меняться махалля - изменится все общество", - считает президент.

Ранее "Газета.uz" сообщала, что в Узбекистане для махаллинских комитетов планируется построить 2951 здание в 2021-2022 годах. Для этого в общей сложности направят более 1,7 трлн сумов ($161,6 млн).

Источник - gazeta.uz
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