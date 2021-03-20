 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырПравительство ликвидировало Департамент науки. Ввиду полного отсутствия таковой?
20:22 22.03.2021

Правительство ликвидировало Департамент науки и Агентство начального профессионального образования при Минобразования
Новости | 13:32, 22 марта 2021 | 3 941

Билим АКИpress - Правительство утвердило новое Положение о Министерстве образования и науки КР, а также ликвидировало Департамент науки и Агентство начального профессионального образования при министерстве.

Как говорится в постановлении правительства, которое 5 марта 2021 года подписал премьер-министр У.Марипов, это сделано "в целях оптимизации государственных органов в области образования и науки".

Министерству образования и науки поручено образовать ликвидационную комиссию для осуществления процедуры ликвидации "с передачей соответствующих функций и штатных единиц с финансовыми и материально-техническими средствами в центральный аппарат Министерства".

полный текст постановления тут -
Подробнее https://bilim.akipress.org/ru/news:1689798/?f=cp

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - bilim.akipress.org
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