КырПравительство ликвидировало Департамент науки. Ввиду полного отсутствия таковой?

20:22 22.03.2021

Правительство ликвидировало Департамент науки и Агентство начального профессионального образования при Минобразования

Новости | 13:32, 22 марта 2021 | 3 941



Билим АКИpress - Правительство утвердило новое Положение о Министерстве образования и науки КР, а также ликвидировало Департамент науки и Агентство начального профессионального образования при министерстве.



Как говорится в постановлении правительства, которое 5 марта 2021 года подписал премьер-министр У.Марипов, это сделано "в целях оптимизации государственных органов в области образования и науки".



Министерству образования и науки поручено образовать ликвидационную комиссию для осуществления процедуры ликвидации "с передачей соответствующих функций и штатных единиц с финансовыми и материально-техническими средствами в центральный аппарат Министерства".



полный текст постановления тут -

Подробнее https://bilim.akipress.org/ru/news:1689798/?f=cp